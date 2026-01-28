Món bánh dân dã của Việt Nam xuất khẩu đi 20 nước, chinh phục cả Mỹ và Nhật

Bánh dừa nướng món quà quê mộc mạc của vùng đất Quảng Nam – Đà Nẵng. Bánh được làm từ những nguyên liệu quen thuộc như dừa tươi, bột nếp, đường mía và hương vani, chiếc bánh nhỏ bé mang hương vị giòn tan, ngọt thanh, béo ngậy.

Trải qua nhiều công đoạn thủ công tỉ mỉ, từ chọn dừa, nạo cơm, trộn đường đến nướng vàng đều, bánh dừa nướng hấp dẫn thực khách không chỉ bởi hương thơm tự nhiên mà còn bởi kết cấu đặc trưng: giòn bên ngoài, mềm dẻo bên trong. Đây cũng là lý do món bánh này thường được chọn làm quà biếu trong các dịp lễ, Tết hoặc dùng kèm trà, cà phê.

Bánh dừa nướng.

Trong hành trình đưa đặc sản quê nhà vươn ra thế giới, bánh dừa nướng TopCoco của Công ty Mỹ Phương Food là một trong những thương hiệu tiêu biểu. Đến nay, sản phẩm đã có mặt tại hầu hết 34 tỉnh, thành trong nước và xuất khẩu sang khoảng 20 thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Pháp, Trung Quốc, Lào, Mông Cổ, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE)…

Danh mục sản phẩm được phát triển đa dạng, từ bánh dừa nướng TopCoco kết hợp các loại hạt, dòng CoCool với trái cây tươi đến bánh hoa dừa sử dụng mật hoa dừa. Công suất sản xuất đạt khoảng 3.000 tấn mỗi năm, trong đó 50% dành cho xuất khẩu.

Sản phẩm của Mỹ Phương Food hiện sử dụng 100% thành phần từ thực vật, không chứa nguyên liệu động vật, phù hợp tiêu chuẩn Halal. Doanh nghiệp cũng theo đuổi tiêu chí "3 không": không biến đổi gene, không gluten và không phụ gia thực phẩm, nhằm đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe về an toàn thực phẩm của thị trường quốc tế.

Cuối năm 2022, bánh dừa nướng của doanh nghiệp được chứng nhận OCOP 4 sao và là sản phẩm đầu tiên của Đà Nẵng được đề xuất OCOP 5 sao cấp quốc gia. Với Mỹ Phương Food, đây không chỉ là danh hiệu mà còn là "bảo chứng" về chất lượng, tạo lợi thế khi tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Phát triển theo hướng bền vững

Song song với mở rộng thị trường, doanh nghiệp đặt trọng tâm vào chiến lược phát triển bền vững, bắt đầu từ vùng nguyên liệu. Trước nguy cơ diện tích dừa bị thu hẹp và già hóa, Mỹ Phương Food đang tìm cách xây dựng vùng trồng riêng nhằm chủ động nguồn cung và kiểm soát chất lượng đầu vào.

Doanh nghiệp từng bước liên kết với nông hộ theo hướng canh tác an toàn, hạn chế hóa chất, ưu tiên phân bón hữu cơ và bảo tồn giống dừa bản địa, góp phần gìn giữ hệ sinh thái nông nghiệp địa phương. Trong khâu sản xuất, các giải pháp tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và tận dụng phụ phẩm dừa làm nhiên liệu sinh khối hoặc nguyên liệu cho sản phẩm khác cũng đang được triển khai.

Ở khía cạnh xã hội, Mỹ Phương Food chú trọng đào tạo tay nghề cho lao động địa phương, đặc biệt là phụ nữ và lao động nông thôn, nhằm tạo việc làm ổn định và gắn bó lâu dài với chuỗi sản xuất – chế biến. Mỗi năm, doanh nghiệp thu mua khoảng 700 tấn cơm dừa tươi, chủ yếu từ Tam Quan, tạo việc làm cho hơn 100 lao động tại Bình Định (cũ) và Đà Nẵng, góp phần cải thiện sinh kế cho nhiều gia đình.

Từ một món bánh dân dã, bánh dừa nướng hôm nay không chỉ mang hương vị quê nhà ra thế giới, mà còn kể câu chuyện về một mô hình nông sản phát triển theo hướng xanh, bền vững và gắn kết cộng đồng.