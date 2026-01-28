Mang trứng của loài mệnh danh "sản vật tiến Vua" về ấp thử, anh nông dân Bắc Ninh thu lãi tiền tỷ mỗi năm

Theo ghi chép dân gian, từ năm Tự Đức thứ 17 đến năm Tự Đức 24, chim sâm cầm là đặc sản tiến vua của vùng Hồ Tây. Loài chim di cư từ phương Bắc, sống thành đàn ở những nơi có nhiều nước như ao, hồ, đầm lầy, sông ngòi, nơi thảm thực vật thủy sinh phát triển.

Tên gọi "sâm cầm" gắn với truyền thuyết chim ăn sâm quý trên núi, nên thịt được coi là vị thuốc đại bổ, mềm, đỏ tươi và thường được chế biến thành những món cầu kỳ, chỉ dành cho tầng lớp vua chúa, quý tộc.

Chính sự quý hiếm và danh xưng "tiến vua" khiến sâm cầm từng bị săn bắt tràn lan, đến mức gần như vắng bóng ngoài tự nhiên.

Về mặt khoa học, sâm cầm (Fulica atra) thuộc họ Gà nước, phân bố ở nhiều vùng châu Á và một phần châu Âu. Đây là loài chim bán thủy sinh, bơi lội giỏi, thường sinh sống ở các vùng đất ngập nước.

Là loài di cư, sâm cầm thường bay từ những vùng lạnh xuống các khu vực ấm hơn vào mùa đông. Trong quan niệm xưa, sự xuất hiện của loài chim này còn được coi là biểu tượng của may mắn, tài lộc và thịnh vượng.

Sâm cầm.