Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, chiều 20/11, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) với đa số đại biểu tán thành (chiếm tỷ lệ 92,18% tổng số đại biểu Quốc hội).

Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) gồm 6 Chương, 131 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2028 (trừ nội dung quy định tại khoản 1 Điều 131 của Luật này). Một trong những điểm đáng chú ý của luật này đó là cơ quan soạn thảo đã rà soát, bổ sung biện pháp "thực hiện công việc phục vụ cộng đồng" là biện pháp thay thế hình thức phạt tiền được áp dụng đối với cá nhân vi phạm hành chính bị áp dụng hình thức phạt tiền từ 5 triệu đồng trở xuống, đã nhận lỗi và tự nguyện đề nghị được thực hiện biện pháp thay thế, bảo đảm phù hợp với Công ước mà Việt Nam là thành viên.

Biện pháp này áp dụng đối với cá nhân vi phạm hành chính đáp ứng đủ ba điều kiện:

- Bị phạt tiền từ 05 triệu đồng trở xuống.

- Đã nhận lỗi.

- Tự nguyện đề nghị thực hiện công việc phục vụ cộng đồng thay cho phạt tiền.

Thời gian thực hiện không quá 04 giờ mỗi ngày, 05 ngày mỗi tuần và tổng cộng không quá 40 giờ. Khi người vi phạm hoàn thành công việc, cơ quan tổ chức thi hành xác nhận việc đã thực hiện xong.

Luật không áp dụng biện pháp này đối với phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, người từ đủ 70 tuổi trở lên, người mắc bệnh hiểm nghèo, người khuyết tật nặng hoặc đặc biệt nặng.

Bên cạnh đó, luật quy định mức phạt tiền tối đa 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân và 3 tỷ đồng đối với tổ chức trong sáu lĩnh vực gồm quản lý quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung, cung cấp dịch vụ xếp hạng tín nhiệm, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, định danh và xác thực điện tử, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm.

Đồng thời, bỏ quy định về mức phạt tiền cao hơn, nhưng tối đa không quá 02 lần mức phạt chung được áp dụng đối với địa bàn thuộc các thành phố (Luật Thủ đô, Luật Phát triển đô thị đã có quy định giao Hội đồng nhân dân Thành phố quy định mức tiền phạt vi phạm hành chính trên địa bàn Thành phố cao hơn nhưng không quá 02 lần mức tiền phạt chung).

Giảm thời hiệu xử phạt trong một số lĩnh vực như bảo vệ môi trường; trật tự, an toàn giao thông đường bộ; giao thông đường thủy nội địa; hàng hải xuống 1 năm.