Mối tình bí mật của “Tôn Ngộ Không” Lục Tiểu Linh Đồng với nữ thư ký phim trường

Mối tình bí mật được giữ kín suốt thời gian dài

Theo trang 163, mùa hè năm 1983, đạo diễn Dương Khiết vì thiếu người đã đưa Vu Hồng, cô gái trẻ trung, nhanh nhẹn và có vẻ đẹp dịu dàng, đến trường quay để đảm nhận vị trí thư ký. Năm đó, Vu Hồng được nhận xét là xinh đẹp lại ăn nói lanh lợi nên được mọi người dễ mến.

Lục Tiểu Linh Đồng và vợ bén duyên từ bộ phim "Tây Du Ký". (Ảnh: Sina).

Công việc của Vu Hồng trên trường quay rất bận rộn, cô thường làm việc luôn tay luôn chân, ngay cả khi đoàn phim đã nghỉ ngơi cô vẫn tất bật sắp xếp. Điều đó khiến Lục Tiểu Linh Đồng chú ý, với tính cách ga-lăng, nam diễn viên chủ động giúp đỡ, trò chuyện cùng Vu Hồng và cả hai "bén duyên" nhau từ đó.

Thời điểm làm việc trong đoàn phim Tây Du Ký, Vu Hồng là thành viên của Trung tâm sản xuất phim truyền hình Trung Quốc với vai trò trợ lý đạo diễn. Ngoài Tây Du Ký, cô còn tham gia sản xuất các bộ phim truyền hình nổi tiếng như: Bí thư tỉnh ủy, Câu chuyện cũ của ông già.

Mặc dù công việc của nữ thư ký trường quay rất vất vả, bận rộn nhưng nhờ nhan sắc cuốn hút và có tài năng, hiểu biết nhất định về diễn xuất nên cô được giao thêm một vài vai diễn trong phim Tây Du Ký. Cụ thể, cô đảm nhiệm 2 vai tuy nhỏ nhưng khá ấn tượng là: Nữ sứ giả ngoại quốc trong tập Quét tháp biện kỳ oan và vai hoàng hậu - mẹ công chúa Thiên Trúc trong tập Thiên Trúc thụ ngọc thố.

Cả hai từng phải yêu đương bí mật vì quy định cấm yêu của đoàn phim.

Trên thực tế, đoàn làm phim Tây Du Ký có quy định không chấp nhận các thành viên trong đoàn yêu đương lẫn nhau. Nguyên nhân là vì đoàn làm phim sợ các diễn viên yêu nhau sẽ gây ảnh hưởng đến tiến độ công việc. Bản thân Lục Tiểu Linh Đồng trước khi lên đường đi làm phim cũng được cha đẻ dặn dò kỹ càng việc không yêu đương trong quá trình diễn xuất.

Chính vì thế, khi Lục Tiểu Linh Đồng và Vu Hồng yêu nhau, cả hai phải rất khổ sở giấu diếm, kìm nén tình cảm trên phim trường. Tuy nhiên, nam diễn viên Mã Đức Hoa nhận ra "Tôn Ngộ Không" và "Hoàng hậu Thiên Trúc" có tình cảm với nhau nên ông thường tìm cách tạo điều kiện cho cặp đôi ở riêng để tâm tình.

Lục Tiểu Linh Đồng và Vu Hồng cứ bí mật yêu nhau như vậy cho đến khi nam diễn viên bị thương nặng trong lúc quay tập phim Quan phong Bật Mã Ôn. Trong suốt 3 tháng nam diễn viên nằm viện, Vu Hồng bất chấp cái nhìn của mọi người, vừa cố gắng hoàn thành công việc trên trường quay vừa chăm sóc người yêu trong bệnh viện.

Trước tấm lòng của người yêu, Lục Tiểu Linh Đồng quyết định công khai mối quan hệ. May thay, chuyện tình của cặp đôi nhận được sự ủng hộ và chúc phúc của cả đoàn phim.

Hôn lễ tổ chức theo cách đặc biệt nhất

Năm 1988, Lục Tiểu Linh Đồng và Vu Hồng quyết định kết hôn sau thời gian dài hẹn hò. Vì đây là sự kiện trọng đại, nên nam diễn viên chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Ông còn tính toán sẽ biến ngày cưới thành ngày đặc biệt nhất cuộc đời khi đồng thời đón "song kỷ lâm môn", vừa nhận giải thưởng Kim Ưng, vừa rước nàng về dinh.

Năm 1988 cả hai nên duyên vợ chồng dù không thể tổ chức hôn lễ như bình thường.

Thế nhưng sát ngày cưới, Lục Tiểu Linh Đồng lại bị điều động gấp sang Singapore để quảng bá cho Tây Du Ký. Vậy là, đám cưới mà ông ấp ủ bấy lâu nay không thể diễn ra như kế hoạch.

Tuy vậy, vợ chồng Lục Tiểu Linh Đồng vẫn có được một hôn lễ vô cùng đặc biệt và đáng nhớ. Lúc đó dù người ở Singapore, người ở Bắc Kinh nhưng họ quyết định tổ chức hôn lễ theo cách riêng với sự giúp đỡ của bạn bè.

Tại Bắc Kinh, trên sân khấu lễ trao giải Kim Ưng lần thứ 6 (năm 1988), thay vì công bố giải thưởng người chủ trì chương trình tuyên bố: "Hôm nay, Lục Tiểu Linh Đồng và Vu Hồng chính thức kết hôn".

Cùng lúc đó ở Singapore, trong hội trường quảng bá cho bộ phim Tây Du Ký, nam diễn viên thủ vai Sa Tăng tuyên bố với mọi người: "Hôm nay, ngay lúc này, sư huynh Tôn Ngộ Không của tôi đang làm lễ kết hôn". Vậy là cặp đôi tuy không có lễ đường chính thức, đôi tân lang tân nương không ở cạnh nhau nhưng hôn lễ của họ vẫn diễn ra đúng ngày, theo cách hết sức đặc biệt với sự chúc phúc của rất nhiều người.

Chính vì vậy, bản thân Lục Tiểu Linh Đồng luôn cảm thấy có lỗi và mắc nợ bà xã, vì đã ở bên nhau nhiều năm mà không cho Vu Hồng được một lần diện váy cưới hay một hôn lễ thực sự.

Đến nay, Lục Tiểu Linh Đồng và vợ đã ở bên nhau gần 40 năm. Hai người sống giản dị trong một căn hộ nhỏ ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Họ kín tiếng nhưng rất tình cảm. Ngôi sao Tây Du Ký luôn biết ơn vợ vì bà đã luôn là hậu phương vững chắc, giúp ông đạt được thành công như ngày hôm nay.

Cặp đôi có 1 con gái tên là Chương Đồng Đồng, chủ yếu sống tại Canada.

Được biết, vợ chồng Lục Tiểu Linh Đồng có một cô con gái, đặt tên thân mật ờ nhà là Nựu Nựu. Để cuộc sống của Nựu Nựu không bị ảnh hưởng khi có bố là người nổi tiếng, vợ chồng nam nghệ sĩ luôn cố gắng bảo vệ sự riêng tư của con gái, chưa từng đưa cô xuất hiện trước đám đông hay bất kỳ sự kiện nào.

Theo chia sẻ của Lục Tiểu Linh Đồng, con gái của ông hiện tại đã ngoài 30 tuổi, rất giỏi giang, hiểu chuyện và hiếu thảo. Trong thời gian dài, Nựu Nựu học tập và làm việc ở nước ngoài, rất ít khi về Trung Quốc.

Vì con gái sống xa nhà nên vợ chồng Lục Tiểu Linh Đồng chăm sóc và nương tựa vào nhau. Hai người sống rất giản dị tại một căn hộ nhỏ ở Bắc Kinh (Trung Quốc).

Gắn bó gần 40 năm bên nhau, vợ chồng Lục Tiểu Linh Đồng vẫn ngọt ngào như thủa ban đầu.

Khi con gái trưởng thành, ra nước ngoài học tập và làm việc, ngôi sao "Tây Du Ký" sống bên bà xã như vợ chồng son. Họ thường xuyên khoe ảnh ngọt ngào như thuở ban đầu.

Trên trang cá nhân, họ thường khoe ảnh đi du lịch cùng nhau và vẫn ngọt ngào như thuở ban đầu. Lục Tiểu Linh Đồng tâm sự, ông luôn trân trọng người bạn đời bởi bà chính là hậu phương vững chắc, giúp ông thành công như ngày hôm nay và có đủ sức mạnh theo đuổi nghiệp diễn nhiều khó khăn.

Suốt nhiều năm qua, vợ chồng Lục Tiểu Linh Đồng luôn được ngưỡng mộ như hình mẫu lý tưởng trong làng giải trí Hoa ngữ. Mỗi dịp kỷ niệm ngày cưới, nam diễn viên đều không quên chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm bên bà xã, kèm theo những lời chúc ngọt ngào đầy yêu thương.