Để hoàn thành số thu ngân sách trong 5 tháng còn lại của năm 2026 là 434.537 tỷ đồng, theo lãnh đạo Sở Tài chính, bình quân mỗi tháng TP.HCM phải thu 86.907 tỷ đồng.

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên và đạt thu ngân sách nhà nước hơn 1 triệu tỷ đồng , Chủ tịch UBND TP.HCM có chỉ thị yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, lãnh đạo xã phường phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách thuộc phạm vi quản lý.

Theo ông Hoàng Vũ Thảnh, Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM, đến hết tháng 7, thành phố đã thu ngân sách hơn 70% kế hoạch năm và chiếm 29,5% tổng thu ngân sách cả nước. Dù vậy, theo đánh giá, tiến độ thu bình quân 7 tháng vẫn chưa đạt kế hoạch, do việc thực hiện các chính sách miễn, giảm, gia hạn nhiều khoản thu. Cùng với đó là nguồn thu bán đấu giá các khu đất công khoảng 96.806 tỷ đồng chủ yếu thực hiện trong quý cuối năm.

Mỗi tháng, TP.HCM cần thu ngân sách gần 87.000 tỷ đồng để cán mốc hơn 1 triệu tỷ. (Ảnh minh họa)

Năm 2026, TP.HCM đặt mục tiêu thu ngân sách đạt 1.010.000 tỷ đồng. Như vậy số thu trong 5 tháng còn lại là 434.537 tỷ đồng. Tính bình quân, mỗi tháng thành phố phải thu 86.907 tỷ đồng.

Thành phố đánh giá nhiệm vụ thu ngân sách trong 5 tháng cuối năm là yêu cầu rất lớn, đòi hỏi sự vào cuộc thực chất của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, Trưởng Thuế Thành phố; Chi cục trưởng Chi cục Hải quan, lãnh đạo các xã, phường, đặc khu phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt. Đặc biệt chủ động rà soát từng nguồn thu, từng địa bàn, từng lĩnh vực; không để bị động, thất thoát nguồn thu.

Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong các cơ quan, đơn vị, địa phương được yêu cầu xác định hoàn thành mục tiêu thu ngân sách năm 2026 hơn 1 triệu tỷ đồng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách, có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố song song với mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên.

Thủ trưởng các sở, ngành, Trưởng Thuế TP.HCM, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực II, Chỉ cục Hải quan khu vực XV; Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu phải trực tiếp chi đạo, đôn đốc và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách thuộc phạm vi quản lý.

Đặc biệt, phải tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp, nhằm khai thác nguồn thu ngân sách trong 5 tháng cuối năm. Bao gồm tạo đột phá về nguồn thu từ đất đai, đẩy nhanh tiến độ đấu giá đất, nhất là các khu đất công đã được duyệt phải hoàn thành đấu giá trước ngày 30/9.

Thành phố yêu cầu các đơn vị ưu tiên nguồn lực, tập trung xử lý dứt điểm các hồ sơ có khả năng tạo nguồn thu lớn trong năm 2026.

Năm 2026, TP.HCM đã lên kế hoạch đấu giá 50 khu/lô đất, dự kiến thu về khoảng 96.806 tỷ đồng. (Ảnh minh họa)

Đặc biệt đẩy nhanh xác định, phê duyệt giá đất cụ thể, chuyển hóa nguồn lực đất đai thành nguồn thu ngân sách.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và các đơn vị, địa phương lập danh mục toàn bộ hồ sơ đang xử lý, xác định rõ tiến độ, trách nhiệm, thời hạn và số thu dự kiến của từng trường hợp. Phải tập trung giải quyết trước các hồ sơ có khả năng phát sinh số thu lớn.

Với nợ thuế, Thành phố yêu cầu tăng cường quản lý thu, nhất là các khoản nợ liên quan đến đất đai.

Thuế Thành phố, Chỉ cục Hải quan phối hợp các đơn vị rà soát, phân loại toàn bộ các khoản nợ thuế và thời gian nợ và xây dựng kế hoạch thu hồi cụ thể.

Cùng với đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp các đơn vị rà soát toàn bộ dự án, hồ sơ tồn đọng liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái dịnh cư, giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, xác định và thẩm định giá đất, xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai, đấu giá quyền sử dụng dất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...Đôn đốc thu các khoản từ cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội, dự án tái định cư và các khoản thu liên quan...

Thành phố đặc biệt chú trọng mở rộng cơ sở thu, tăng cường quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh và kinh tế số.

Tăng cường công tác quản lý thuế đối với hộ và cá nhân kinh doanh; chuyển mạnh từ quản lý thủ công sang quản lý dựa trên dữ liệu, phân tích rủi ro, rà soát, phân loại theo ngưỡng doanh thu, giám sát chặt chẽ việc kê khai qua hệ thống dữ liệu tập trung, để thu đúng, thu đủ, bảo đảm công bằng giữa các đối tượng nộp thuế.

Tập trung vào hộ, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số; tăng cường kiểm tra thu nhập của cá nhân đầu tư vốn, hoạt động chuyển nhượng bất động sản và các nguồn thu có rủi ro cao về thất thu.

Thành phố lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ, bình xét thi đua, khen thưởng cuối năm 2026.