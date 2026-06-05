Mối quan hệ giữa Lona Kiều Loan và bác sĩ Chiêm Quốc Thái bắt đầu từ khi nào?

Năm 2021, Lona Kiều Loan từng thực hiện thẩm mỹ tại cơ sở của bác sĩ Chiêm Quốc Thái.

Sau khi gây chú ý tại tiệc Thanks Party của Hương Giang, Lona Kiều Loan và bác sĩ Chiêm Quốc Thái bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán trên các diễn đàn giải trí. Những khoảnh khắc kề cận, tương tác thoải mái của cả hai khiến dân tình lập tức đặt dấu hỏi về mối quan hệ hiện tại.

Thế nhưng, nếu theo dõi Vbiz đủ lâu, nhiều người sẽ nhận ra đây không phải lần đầu Lona Kiều Loan và bác sĩ Chiêm Quốc Thái bị soi mối quan hệ đặc biệt. Ngay từ năm 2021, cả hai đã nhiều lần để lộ những hint khiến cư dân mạng nghi ngờ đang trên mức đồng nghiệp hay đối tác công việc thông thường.

Thời điểm này, nàng Á hậu sinh năm 2000 liên tục đăng tải những dòng trạng thái mang màu sắc yêu đương, chia sẻ hình ảnh du lịch nghỉ dưỡng sang chảnh nhưng không tiết lộ danh tính người đồng hành. Điều này khiến cư dân mạng không ngừng đồn đoán về chuyện tình cảm của cô.

Mối quan hệ giữa Lona Kiều Loan và bác sĩ Chiêm Quốc Thái đã được bàn tán rầm rộ từ năm 2021. Ảnh: Tổng hợp

Á hậu Lona Kiều Loan được bác sĩ Chiêm Quốc Thái tặng hoa trong tiệc Thanks Party của Hương Giang. Nguồn: Đi soi sao đi

Cả hai còn bị bắt gặp cùng về chung một nhà sau sự kiện. Nguồn: Đi soi sao đi

Cô còn bị soi để màn hình nền điện thoại giống như ảnh gia đình 3 người. Ảnh: Tổng hợp

Nguồn cơn của nghi vấn này được cho là bắt đầu từ năm 2021, khi Lona Kiều Loan công khai thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ tại cơ sở của bác sĩ Chiêm Quốc Thái. Sau lần "dao kéo" này, người đẹp sinh năm 2000 được nhiều khán giả nhận xét ngày càng thăng hạng về nhan sắc. Cũng trong giai đoạn đó, cả hai thường xuyên xuất hiện trong những hoạt động liên quan đến công việc, từ đó làm dấy lên nhiều đồn đoán về mối quan hệ đặc biệt.

Đến giữa tháng 11/2021, khi nhiều diễn đàn giải trí đồng loạt lan truyền tin đồn Lona Kiều Loan hẹn hò bác sĩ Chiêm Quốc Thái, nàng hậu chọn cách giữ im lặng. Trên trang cá nhân, cô vẫn đăng tải những hình ảnh, clip đời thường như bình thường và không đưa ra bất kỳ phản hồi nào liên quan đến nghi vấn tình cảm.

Á hậu gen Z từng thực hiện thẩm mỹ tại cơ sở của bác sĩ Chiêm Quốc Thái. Ảnh: FBNV

Có giai đoạn Lona Kiều Loan gần như ở ẩn, hạn chế xuất hiện tại các sự kiện giải trí cũng như ít cập nhật cuộc sống trên mạng xã hội. Đến tháng 9/2024, nàng Á hậu bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán khi vướng nghi vấn đã bí mật sinh con đầu lòng. Nguyên nhân xuất phát từ việc cô liên tục có những động thái kín tiếng về đời tư và thay đổi tần suất hoạt động nghệ thuật. Thậm chí, netizen còn lan truyền khoảnh khắc được cho là người đẹp cùng mẹ đi khám thai ở một bệnh viện.

Một năm sau, Lona Kiều Loan tiếp tục gây chú ý khi đăng tải loạt hình ảnh được cho là tiệc sinh nhật của một bé trai. Dù không trực tiếp lên tiếng xác nhận, động thái này càng khiến những đồn đoán liên quan đến chuyện làm mẹ của cô được nhắc lại trên các diễn đàn mạng xã hội.

Ở thời điểm hiện tại, Lona Kiều Loan không còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi như trước. Thay vào đó, người đẹp dành phần lớn thời gian cho việc học tập và theo đuổi con đường Y khoa, thỉnh thoảng mới xuất hiện tại một số sự kiện giải trí hoặc cập nhật cuộc sống cá nhân trên trang cá nhân.