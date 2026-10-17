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Mối quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Ukraine đang trên bờ vực đổ vỡ

Hoàng Vân
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Theo tờ New York Times (NYT), mối quan hệ giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đang trên bờ vực đổ vỡ.

- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tờ báo cho biết, nhà lãnh đạo Mỹ "từ lâu đã không giấu giếm sự khinh thường" đối với Tổng thống Ukraine.

"Trong khi ông Zelensky vẫn giữ được một số sự ủng hộ từ phía Mỹ, thì giờ đây sự rạn nứt dường như là có thật.

Trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, mối quan hệ giữa ông Trump và ông Zelensky dường như đang trên bờ vực đổ vỡ", tờ NYT nhận định.

Theo tờ báo này, kịch bản xấu nhất đối với Ukraine sẽ là quyết định của Mỹ ngừng toàn bộ viện trợ quân sự.

Tờ báo lưu ý, Ukraine phụ thuộc vào hệ thống liên lạc vệ tinh Starshield và thông tin tình báo do Mỹ cung cấp.

Theo Wall Street Journal (WSJ), quan hệ giữa ông Trump và ông Zelensky bắt đầu xấu đi sau cuộc gặp tại Đại hội đồng LHQ hồi tháng 9, nơi nhà lãnh đạo Mỹ yêu cầu giải thích về các cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu Nga.

Kể từ cuộc gặp đó, Mỹ đã 6 lần yêu cầu Ukraine ngừng các cuộc tấn công, và thái độ của ông Trump đối với ông Zelensky ngày càng trở nên tồi tệ hơn.

Ngày 10/10, Tổng thống Zelensky đã lên tiếng chỉ trích thỏa thuận đạt được giữa Nga và Mỹ về việc cung cấp dầu diesel của Nga.

Ngay sau lời chỉ trích, Tổng thống Trump nói, Ukraine cần tổ chức bầu cử và bày tỏ tin tưởng, ông Zelensky có thể đã nhiều lần chấm dứt xung đột với Nga nhưng lại chọn không làm vậy.

Nhà lãnh đạo Ukraine đã từ chối tổ chức bầu cử, đồng thời nói Ukraine đang mất đi một đối tác quan trọng ở Mỹ.

Theo WSJ, những phát biểu gần đây của nhà lãnh đạo Mỹ cho thấy, quan hệ với ông Zelensky đã xuống mức thấp nhất kể từ mùa Đông năm ngoái.

Theo TASS
Tags

Donald Trump

Ukraine

viện trợ quân sự

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