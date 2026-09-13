Mối quan hệ giữa Đàm Vĩnh Hưng và em trai NS Hoài Linh

Vừa trở về Việt Nam sau 2 tháng đi hát, Dương Triệu Vũ liền đến gặp Đàm Vĩnh Hưng. Hơn 20 năm qua, giữa hai nam ca sĩ vẫn duy trì một mối quan hệ đặc biệt, vượt khỏi khuôn khổ đồng nghiệp.

Mới đây, Dương Triệu Vũ chia sẻ một đoạn video ghi lại cuộc gặp với Đàm Vĩnh Hưng tại quán Cà Phê Cà Pháo. Nam ca sĩ cho biết anh vừa đi hát suốt 2 tháng mới trở về Việt Nam, sau 2 ngày nghỉ ngơi, vừa tỉnh táo thì liền chạy tới quán cà phê của Đàm Vĩnh Hưng ngay: "Vừa tỉnh táo là Vũ chạy tới đây ngay để uống cà phê kem dẻo, lấy lại năng lượng”, Dương Triệu Vũ chia sẻ. Một cuộc hẹn uống cà phê tưởng như rất đời thường lại phần nào cho thấy mối quan hệ thân thiết của hai nam ca sĩ đã kéo dài hơn 2 thập kỷ.

Dương Triệu Vũ và Đàm Vĩnh Hưng thân thiết tại quán Cà phê cà pháo. Ảnh chụp màn hình

Đàm Vĩnh Hưng hiện đầu tư vào mô hình Cà Phê Cà Pháo. thương hiệu này đã có hai chi nhánh tại TP.HCM. Món cà phê kem dẻo cũng là một trong những thức uống được giới thiệu nổi bật tại quán.

Từ đồng nghiệp đến “tri kỷ”

Dương Triệu Vũ là em trai nghệ sĩ Hoài Linh. Trước khi trở thành một ca sĩ được biết đến rộng rãi tại Việt Nam, anh từng có thời gian hoạt động nghệ thuật ở hải ngoại. Khi trở về nước phát triển sự nghiệp, Dương Triệu Vũ có sự đồng hành đáng kể của Đàm Vĩnh Hưng.

Hai người thường xuyên đứng chung sân khấu, thực hiện các chương trình và xuất hiện bên nhau trong nhiều sự kiện. Báo Lao Động từng ghi nhận suốt hơn 2 thập kỷ, Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp, đồng hành trong các hoạt động nghệ thuật.

Năm 2017, mối quan hệ này từng thu hút sự chú ý đặc biệt của công chúng khi cả hai tổ chức một buổi tiệc được gọi là “Tình tri kỷ”. Sự kiện đánh dấu 14 năm 9 tháng quen biết và đồng hành của hai nam ca sĩ. Cụm từ “tri kỷ” sau đó trở thành cách gọi quen thuộc khi nhắc đến mối quan hệ giữa họ.

Ảnh: Tiền phong





Đáng chú ý, sự gắn bó này từng khiến cả hai phải đối diện với không ít đồn đoán. Năm 2017, Đàm Vĩnh Hưng viết tâm thư giải thích về mối quan hệ với Dương Triệu Vũ. Trong những chia sẻ khi đó, nam ca sĩ không lựa chọn một cách gọi đơn giản cho tình cảm giữa hai người, trong khi công chúng vẫn tò mò về bản chất của mối quan hệ đặc biệt này. Thay vì để những lời đồn đoán quyết định cách nhìn về mối quan hệ, cả hai vẫn tiếp tục xuất hiện bên nhau trong công việc và cuộc sống.

Một người trở về sau những chuyến lưu diễn, một người gọi là có mặt

Dương Triệu Vũ nhiều lần trở về Việt Nam sau các chuyến lưu diễn dài ngày và tiếp tục xuất hiện cùng Đàm Vĩnh Hưng trên sân khấu. Năm 2022, sau chuyến lưu diễn kéo dài 3 tháng tại Mỹ và Canada, Dương Triệu Vũ vừa về nước đã có đêm diễn cùng Đàm Vĩnh Hưng. Hai người cùng hát trong một chương trình kéo dài nhiều giờ. Điểm đáng chú ý trong mối quan hệ của họ không chỉ nằm ở những sân khấu chung. Qua nhiều năm, hai nam ca sĩ vẫn duy trì những tương tác rất đời thường.

Cuộc hẹn mới nhất tại Cà Phê Cà Pháo là một ví dụ. Dương Triệu Vũ vừa trở về sau 2 tháng đi hát, đang nghỉ ngơi thì nhận cuộc gọi từ Đàm Vĩnh Hưng. Không phải một sự kiện, không phải một chương trình được chuẩn bị từ trước, chỉ là một lời rủ đi uống cà phê. Và Dương Triệu Vũ lập tức có mặt. Sự tự nhiên ấy có lẽ là điều khó duy trì nhất trong một mối quan hệ kéo dài hàng chục năm giữa những người cùng hoạt động trong showbiz.

Đàm Vĩnh Hưng hiện không chỉ hoạt động âm nhạc mà còn dành thời gian phát triển công việc kinh doanh. Sau khi mở chi nhánh đầu tiên Cà Phê Cà Pháo vào đầu năm 2026, nam ca sĩ tiếp tục khai trương chi nhánh thứ hai tại TP.HCM vào tháng 7. Quán có các món đồ uống mang dấu ấn riêng như cà phê kem dẻo, cà phê cốt dừa và một số món gợi nhớ hương vị tuổi thơ.

Trong khi đó, Dương Triệu Vũ vẫn duy trì hoạt động ca hát và thường xuyên di chuyển giữa Việt Nam với nước ngoài. Hơn 20 năm, cả hai đều đã đi qua nhiều giai đoạn của sự nghiệp. Có lúc đứng chung sân khấu, có lúc mỗi người theo đuổi một hành trình riêng, nhưng mối quan hệ giữa Đàm Vĩnh Hưng và em trai Hoài Linh vẫn được duy trì.

Ảnh: Tiền phong

Nếu sân khấu là nơi họ gặp nhau với tư cách những nghệ sĩ, thì những cuộc hẹn rất đời thường như một ly cà phê lại cho thấy một khía cạnh khác: sau ánh đèn, họ vẫn giữ được sự gần gũi của những người đã quen thuộc với nhau qua hơn hai thập kỷ.