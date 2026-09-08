Mối quan hệ của Trọng Đại và Á hậu Huyền My

Mối quan hệ đằng sau bức ảnh thân thiết giữa Á hậu Huyền My và cầu thủ Trọng Đại.

Trong giới giải trí và thể thao Việt Nam, sự tương tác giữa các nàng hậu và giới quần đùi áo số luôn là tâm điểm thu hút sự chú ý của công chúng. Dù nhiều lần bị đặt nghi vấn hẹn hò bởi những tương tác quá đỗi thân thiết, Á hậu Huyền My và nam cầu thủ Nguyễn Trọng Đại thực chất lại giữ mối quan hệ chị em từ năm 2020. Cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các buổi họp mặt bạn bè, không ngần ngại đăng tải những khoảnh khắc chụp chung và tương tác tự nhiên trên mạng xã hội.

Đặc biệt, trong tiệc sinh nhật đón tuổi 26 của Huyền My, sự xuất hiện của Trọng Đại càng làm dấy lên những nghi vấn về một mối quan hệ “trên mức tình bạn”. Xuất hiện với phong cách đơn giản nhưng lịch lãm, nam cầu thủ luôn dành cho người đẹp sự quan tâm cùng những cử chỉ vô cùng thoải mái. Nhìn cách cả hai vui vẻ trêu đùa, không ít khán giả đã tích cực "đẩy thuyền" cho cặp đôi trai tài gái sắc này.

Huyền My và Trọng Đại cùng nhau xuất hiện thân thiết (Ảnh: FBNV)

Tuy nhiên, trước sự tò mò từ dư luận, Á hậu Huyền My từng khẳng định giữa cô và Trọng Đại hoàn toàn không tồn tại chuyện tình yêu nam nữ. Người đẹp sinh năm 1995 cho biết hai người đã chơi thân từ lâu, vì quá hiểu tính cách của nhau nên mới thoải mái đùa giỡn mà không ngần ngại sự quan sát của mọi người xung quanh. Trong mắt nàng Á hậu, tiền vệ Trọng Đại luôn là "một cậu em đáng yêu, dễ thương".

Về phía Trọng Đại, sự trân trọng dành cho đàn chị cũng thể hiện rõ qua việc anh luôn sẵn sàng có mặt để chúc mừng và chia vui cùng cô trong những sự kiện cá nhân quan trọng. Dù mỗi người theo đuổi một con đường riêng cả hai vẫn duy trì sự kết nối, quan tâm chân thành như những người bạn thân thiết. Tuy nhiên, những năm gần đây Huyền My và Trọng Đại không còn tương tác trên mạng xã hội hay công khai đăng những bức ảnh chung đi chơi, đi ăn.

Á hậu Huyền My tên thật là Nguyễn Trần Huyền My, sinh năm 1995 tại Hà Nội, nổi tiếng với danh hiệu Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014.

Trong khi đó, Nguyễn Trọng Đại, sinh năm 1997 tại Hải Dương, là cựu cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp từng đeo băng đội trưởng của lứa tuyển U19 và U20 Việt Nam. Từng được đánh giá là một tài năng lớn, anh nổi bật khi làm thủ quân dẫn dắt U19 Việt Nam giành hạng tư châu Á năm 2016 để lấy vé dự VCK FIFA U20 World Cup 2017, đồng thời góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam đạt kỳ tích Á quân tại Thường Châu năm 2018. Ở cấp câu lạc bộ, anh trưởng thành từ lò đào tạo Viettel và từng cùng Thể Công - Viettel đăng quang V.League 2020.

Tuy nhiên từ sau năm 2022, sự nghiệp của Trọng Đại bắt đầu sa sút do ảnh hưởng của chấn thương cùng các vấn đề về kỷ luật sinh hoạt ngoài sân cỏ. Sau khi rời Viettel, anh liên tục thi đấu cho nhiều đội bóng như Hà Tĩnh, Nam Định, Hải Phòng, Gia Định và Long An nhưng không duy trì được phong độ. Ở tuổi 29, nam cầu thủ rơi vào cảnh thất nghiệp và gần đây gây chú ý khi công khai đăng bài tìm việc làm trên mạng xã hội, thẳng thắn thừa nhận quãng thời gian khó khăn và mong muốn có cơ hội lao động chân chính để làm lại cuộc đời.