Mới nhất: Một dịch vụ từng rất hút khách ở Phú Quốc ngừng hoạt động, nhiều người tiếc nuối

Thông tin chính thức được đưa vào bắt đầu từ ngày 15/4.

Những năm gần đây, Nam đảo Phú Quốc ngày càng hút khách nhờ mô hình nghỉ dưỡng gắn với vui chơi, ngắm hoàng hôn và trải nghiệm biển trong cùng một hành trình. Cũng vì thế, mọi thay đổi liên quan tới các dịch vụ kết nối trong khu vực này đều nhanh chóng thu hút sự chú ý của du khách.

Mới đây, Sun Paradise Land Phu Quoc phát thông báo cho biết hệ thống Shuttle Bus 2 tầng chặng Bãi Kem – Sunset Town sẽ tạm ngừng đón tại điểm New World Phu Quoc Resort từ ngày 15/4/2026 cho đến khi có thông báo mới. Thông tin này khiến nhiều người chú ý bởi đây từng là một điểm đón quen thuộc với không ít du khách lưu trú ở khu Bãi Kem, đặc biệt là những người muốn kết hợp nghỉ dưỡng ban ngày và sang Sunset Town vui chơi vào buổi chiều, tối.

- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tạm dừng điểm đón quen thuộc ở Nam đảo

Điểm cần nói rõ là thông báo trên không đồng nghĩa toàn bộ hoạt động di chuyển tại khu vực này bị ngưng hẳn. Thực chất, nội dung được công bố là việc tạm dừng đón khách tại một điểm cụ thể là New World Phu Quoc Resort. Trên website chính thức, New World Phu Quoc Resort hiện vẫn giới thiệu dịch vụ đưa đón sân bay dành cho khách lưu trú, yêu cầu đặt trước tối thiểu 24 giờ và thời gian di chuyển khoảng 20 phút.

Du khách tới Nam đảo vẫn còn nhiều phương án khác để tiếp cận Bãi Kem hoặc Sunset Town. Theo cổng thông tin Visit Phu Quoc, taxi vẫn là lựa chọn phổ biến tại sân bay, với mức tham khảo từ sân bay Phú Quốc về khu An Thới khoảng 250.000 đồng mỗi lượt. Ngoài taxi truyền thống, du khách cũng có thể gọi xe qua ứng dụng như Xanh SM hoặc GrabCar, hoặc chọn thuê ô tô tự lái, xe máy nếu muốn chủ động lịch trình khám phá đảo.

- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Sức hút của Bãi Kem là lý do khiến nhiều người vẫn sẵn sàng tìm cách di chuyển thay thế. Theo Visit Phu Quoc, Bãi Kem nằm ở phía Nam đảo, cách khu trung tâm Dương Đông khoảng 25 km, nổi bật với bờ cát trắng mịn, biển xanh và không gian khá yên tĩnh so với những khu vực đông đúc hơn. Nơi đây phù hợp với những trải nghiệm kiểu nghỉ dưỡng như tắm biển, tắm nắng, lặn ngắm san hô, check-in bãi biển, bến thuyền hoặc thưởng thức hải sản địa phương.

Nếu Bãi Kem thiên về nghỉ ngơi và thư giãn, thì Sunset Town lại là phần còn lại đầy sôi động của hành trình Nam đảo. Theo website chính thức của Sunset Town, khu vực này nổi bật với kiến trúc mang cảm hứng Địa Trung Hải, Cầu Hôn – Kiss Bridge, các show nghệ thuật như Kiss of The Sea và chuỗi hoạt động về đêm. VUI-Fest Bazaar cũng được giới thiệu là chợ đêm bên biển, một điểm dừng chân quen thuộc cho du khách muốn dạo chơi, ăn uống và ngắm không khí Phú Quốc về tối.

- Ảnh 3.

Bãi Khem hay bãi Kem, bãi biển đẹp của Phú Quốc (Ảnh Traveloka)

- Ảnh 4.

Sunset Town, điểm đến khu vực Nam Đảo đang thu hút gần đây (Ảnh iViVu)

Tin rất vui: Một sân bay Việt Nam sắp được như sân bay Changi, Hong Kong, Dubai, hành khách tự làm thủ tục
Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

