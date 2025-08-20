Mới nhất: Cục CSGT thông báo với tất cả phương tiện giao thông từ 10h ngày 21/8

Cục Cảnh sát giao thông vừa thông báo và áp dụng phương án phân luồng giao thông tạm thời tại Hà Nội trong ngày 21/8/2025 nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thời gian áp dụng từ 10h ngày 21/8 đến 5h ngày 22/8/2025, các ngày khác sẽ có thông báo bổ sung.

Đối tượng phân luồng:

Xe tải loại từ 10 tấn, xe khách loại 45 chỗ trở lên (ngoại trừ xe khách vận tải theo tuyến cố định, xe bus, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe phục vụ lễ, xe ưu tiên).

Lộ trình các tuyến đường bị phân luồng:

Quốc lộ 32 → tỉnh lộ 316 → tỉnh lộ 317 → Quốc lộ 6 đi các tỉnh Tây Bắc (không đi qua cầu Đồng Quang, cầu Vĩnh Thịnh, cầu Trung Hà, cầu Văn Lang).

Cao tốc Hà Nội - Lào Cai (CT05) tại nút giao IC4, IC8 và Quốc lộ 2 giao với Quốc lộ 2C, phương tiện sẽ đi theo lộ trình phân luồng ở trên.

Cao tốc Hà Nội - Lào Cai (CT05), Quốc lộ 2A → Quốc lộ 18 → Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (CT07) tại nút giao QL18 với CT07 (xã Yên Phong, Bắc Ninh) → Vành đai 3 (gần cầu Phù Đổng) → QL1A (Cao tốc Hà Nội - Bắc Giang (CT01)) đi các tỉnh Đông Bắc.

Nhiều tuyến được sẽ thực hiện phân luồng từ ngày 21/8 - Ảnh: Cục CSGT

Phương tiện từ các tỉnh Tây Bắc (QL6) đến phía Nam và ngược lại, đi qua Dốc Cun (km83+530 QL6, xã Cao Phong, Phú Thọ) theo tỉnh lộ 12B → ngã ba Hàng Đồi → Quốc lộ 21 → đường Hồ Chí Minh → tỉnh Thanh Hoá, các tỉnh phía Nam.

Phương tiện từ phía Nam đi các tỉnh Tây Bắc hoặc phía Đông, qua nút Đồng Giao (km282 CT01, Tam Điệp, Ninh Bình) theo đại lộ Hoa Lư → QL12B → đường Hồ Chí Minh đến Phú Thọ, Tây Bắc; hoặc nút Vực Vòng (km219 CT01, Đồng Văn, Ninh Bình) theo QL38 → cầu Yên Lệnh → QL39 → phố Nối → QL5/CT Hà Nội - Hải Phòng đi phía Đông.

Các xe từ các tỉnh phía Đông đi phía Nam, Đông Bắc, phía Bắc và ngược lại sẽ đi từ nút giao Yên Mỹ (km21+500 CT04, Hưng Yên) vào đường nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc Hà Nội - Ninh Bình qua cầu Hưng Hà → nút giao Liêm Tuyền hoặc vào QL39 qua cầu Yên Lệnh → CT Hà Nội - Ninh Bình đi các tỉnh phía Nam.

Trong khu vực nội thành Hà Nội, các tuyến cấm hoặc hạn chế phương tiện sẽ được thực hiện theo thông báo riêng của Công an thành phố. Cục CSGT khuyến cáo lái xe và người dân cần chủ động lựa chọn lộ trình, tuân thủ quy định, không dừng đỗ sai, giữ an toàn khoảng cách, đồng thời nhường đường cho xe ưu tiên, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong thời gian diễn ra Lễ kỷ niệm

Người dân và các doanh nghiệp vận tải cần chú ý thực hiện nghiêm quy định phân luồng để đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn trong ngày lễ trọng đại này.

Theo kế hoạch lịch hợp luyện diễn ra vào 20h ngày 21/8/2025, sơ duyệt diễu binh, diễu hành sẽ diễn ra vào 20:00 ngày 27/8/2025 (dự phòng ngày 28/8/2025) diễn ra tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm Hà Nội.

Lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành sẽ diễn ra vào 6h30 sáng ngày 30/8/2025.

Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9 Truy cập website a80.hanoi.gov.vn hoặc tải ứng dụng di động “A80 - Tự hào Việt Nam” để cập nhật nhanh nhất thông tin chỉ dẫn, hướng dẫn tham gia các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 tại thủ đô Hà Nội.



