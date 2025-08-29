Cục Cảnh sát giao thông vừa thông báo phương án phân luồng tạm thời để phục vụ chương trình tổng duyệt Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, diễn ra ngày 30/8/2025.

Thời gian áp dụng từ 22h ngày 29/8 đến 17h ngày 30/8/2025.

Áp dụng với xe tải từ 10 tấn, xe khách từ 45 chỗ trở lên, trừ xe buýt, xe tuyến cố định, xe rác, xe khắc phục sự cố, phương tiện có phù hiệu phục vụ Lễ kỷ niệm và các xe ưu tiên.

Các tuyến cao tốc hạn chế phương tiện:

CT01 Hà Nội – Ninh Bình: từ nút giao Thường Tín

CT04 Hà Nội – Hải Phòng: từ nút giao Yên Mỹ.

CT07 Hà Nội – Thái Nguyên: từ nút giao Vạn Xuân đến nút giao QL18.

CT05 Hà Nội – Lào Cai: từ nút giao Bình Xuyên – IC3.

Các tuyến quốc lộ hạn chế phương tiện:

QL1A: từ nút giao Phan Trọng Tuệ (TL70A) – Ngọc Hồi; đoạn từ nút giao CT07 (km 152+600).

QL2: từ nút giao với đường Võ Văn Kiệt.

QL3: từ Trung đoàn Cảnh sát Kỵ binh (Thái Nguyên) đến nút giao Vạn Xuân (CT07).

QL5: từ nút giao Cầu Chui (Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Văn Cừ).

QL6: từ nút giao với đường Hòa Lạc – Hòa Bình (km 65+100).

QL21A: đoạn từ nút giao QL32 đến ngã tư Chợ Bến (giao đường Hồ Chí Minh).

QL18: đoạn từ nút giao CT07 (xã Yên Phong, Bắc Ninh).

Ngoài ra, phương tiện từ các tỉnh đi qua Hà Nội được hướng dẫn lưu thông theo các lộ trình thay thế:

Từ phía Bắc đi Tây Bắc: theo QL32 – TL316 – TL317 – QL6 (không qua các cầu Đồng Quang, Vĩnh Thịnh, Trung Hà, Văn Lang).

Từ phía Bắc đi Đông Bắc: theo CT05 hoặc QL2A – QL18 – CT07 – Vành đai 3 – QL1A.

Từ Tây Bắc (QL6) đi phía Nam: theo QL12B – đường Hồ Chí Minh.

Từ phía Nam đi Tây Bắc hoặc Đông: rẽ từ CT01 hoặc QL1A theo QL21B, QL38, QL10…

Từ phía Đông đi Nam, Bắc, Tây Bắc: qua CT04, QL5, QL39, QL17, CT01.

Cục CSGT khuyến cáo doanh nghiệp vận tải, lái xe và người dân chủ động cập nhật thông tin, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, lựa chọn tuyến đường phù hợp để tránh ùn tắc trong thời gian tổng duyệt.

Tuyến đường, thời gian, chủng loại phương tiện giao thông đường bộ cấm triệt để, tạm cấm, hạn chế hoạt động trong khu vực nội thành Hà Nội, thực hiện theo Thông báo phân luồng giao thông tạm thời của Công an Thành phố Hà Nội.