Mỗi ngày thức dậy với gương mặt đẹp thế này đúng là có phước: Hào quang minh tinh có thật, càng ngắm càng sốc

Mới đây, nhan sắc của Go Youn Jung đã viral trên mạng xã hội X. Cụ thể, một người dùng đã đăng tải tấm hình chụp bằng điện thoại của Go Youn Jung, kèm theo dòng chia sẻ đây là tấm ảnh chụp điện thoại của người nổi tiếng gây sốc nhất, đúng là người nổi tiếng người lúc nào cũng tỏa hào quang như gắn đèn lên người vậy.

Ảnh chụp điện thoại thôi nhưng nhan sắc của Go Youn Jung vẫn đẹp phát sáng. Bức ảnh này đang viral trên mạng xã hội X.

Dĩ nhiên, cư dân mạng nói trên không phải người duy nhất "sốc visual" trước vẻ đẹp rực rỡ của Go Youn Jung. Nhiều người ca ngợi nhan sắc của cô nàng, thậm chí có người nói rằng mỗi ngày được thức dậy với gương mặt này đúng là có phước.

Go Youn Jung đang là một trong những mỹ xinh đẹp và thu hút nhiều sự chú ý nhất làng giải trí Hàn Quốc.

Bên cạnh nhan sắc, netizen còn đánh giá rất cao tính cách dễ thương, gần gũi của Go Youn Jung. Dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý:

- Vừa xinh vừa dễ thương, tính tình rất có thiện cảm. Go Youn Jung mang vẻ đẹp trung tính kiểu gì cũng đẹp được, muốn thơ có thơ, muốn cá tính có cá tính, muốn trẻ trung học sinh có trẻ trung học sinh, muốn quyến rũ có quyến rũ. Tính ra bà này đỉnh thật sự, tính tình cũng dễ thương nữa. Người nổi tiếng hiếm hoi đẹp mà tui không ghen tị, haha. Kiểu thấy người ta xứng đáng dã man.

- Mỗi lần xem phim chị này là lại cảm thán tóc bả. Tóc dày điên, hic.

- Go Youn Jung mặt nét thật, đỉnh điên.

- Mỗi ngày được thức dậy với gương mặt xinh đẹp tuyệt vời như thế này đúng là có phước

- Go Youn Jung thì đỉnh rồi.

Nói thêm về Go Youn Jung, cô đang là một trong những cái tên vươn lên mạnh mẽ bậc nhất làng điện ảnh Hàn trong vài năm trở lại đây. Năm 2022, cô gây ấn tượng mạnh cho khán giả với vai nữ chính trong Hoàn Hồn 2. Thực tế là ban đầu, việc Go Youn Jung thay thế Jung So Min - người đã quá thành công trong Hoàn Hồn 1 khiến khán giả phần nào cảm thấy e ngại. Thế nhưng, mỹ nhân sinh năm 1996 đã thành công chinh phục công chúng.

Đến năm 2023, Go Youn Jung tiếp tục bùng nổ với vai Jang Hee Soo trong Moving. Cô thể hiện rất ổn vai diễn của mình, đồng thời tạo phản ứng hóa học đặc biệt ấn tượng cùng bạn diễn Lee Jung Ha, góp phần giúp Moving đạt thành công rực rỡ. Năm 2025, Go Youn Jung khiến khán giả thích thú khi đóng chính trong Chuyện Đời Bác Sĩ Nội Trú.

Đầu năm 2026, cô cùng Kim Seon Ho tạo ra một cơn sốt ngôn tình với Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không? Ở bộ phim này, Go Youn Jung không chỉ xinh đẹp tuyệt vời mà còn cho thấy sự tiến bộ lớn trong diễn xuất. Bây giờ, cô lại đang thu hút nhiều sự chú ý với We Are All Trying Here - tác phẩm của biên kịch hàng đầu Park Hae Young.