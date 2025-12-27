Mỗi ngày mở 2 siêu thị, một “đại gia” bán lẻ sắp “đổ bộ” Hà Nội

Trên fanpage tuyển dụng chính thức của Bách Hóa Xanh (BHX), chuỗi siêu thị bán lẻ thực phẩm và hàng tiêu dùng này đang ồ ạt tuyển dụng vị trí quản lý, phục vụ cho hoạt động mở rộng mạnh mẽ tại miền Bắc. Sau khi thành công tại Ninh Bình, BHX đang rục rịch mở hàng loạt cửa hàng tại Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Hải Dương (cũ), Bắc Giang (cũ), Bắc Ninh, Quảng Ninh.

Theo cập nhật trên website bachhoaxanh.com, BHX hiện có đến 2.545 cửa hàng, con số kỷ lục kể từ khi hoạt động. Tính từ đầu tháng 12 đến nay, chuỗi đã có thêm 63 cửa hàng, qua đó nâng tổng số cửa hàng mở mới từ đầu năm lên con số 775. Bình quân mỗi ngày, chuỗi siêu thị bán lẻ thực phẩm và hàng tiêu dùng của MWG mở mới 2 cửa hàng.

Chia sẻ tại buổi họp nhà đầu tư, ông Vũ Đăng Linh - Tổng Giám đốc MWG cho biết, Miền Bắc là thị trường mới, BHX sẽ mở rộng thận trọng thăm dò, sau đó sẽ đánh giá tính khả thi và thực hiện các công việc tiếp theo. Ông Linh cũng tự tin về hoạt động logistics ở miền Bắc không gặp vấn đề nghiêm trọng, nhất là khi có lợi thế về hệ thống chuỗi kinh doanh ở tất cả các vùng.

Tổng Giám đốc MWG đánh giá, xu hướng đang chuyển dịch từ kênh truyền thống sang hiện đại, là cơ hội cho BHX mở mới và chiếm lĩnh thị phần lớn hơn thời gian tới. “Năm 2026, BHX chưa có kế hoạch cụ thể nhưng việc mở mới là đương nhiên, không dưới số cửa hàng đã mở năm 2025”, ông Linh cho biết con số 1.000 cửa hàng trong năm tới là khả thi nhưng sẽ xem xét lại cụ thể.

Trước đó, lãnh đạo MWG từng cho biết 2026 sẽ là bản lề để BHX hiện thực hoá tham vọng mở mới 1.000 cửa hàng mỗi năm, hướng đến mục tiêu 10 tỷ USD doanh thu trước 2030. Đây là mục tiêu không dễ dàng đạt được nhưng tốc độ mở mới cửa hàng như hiện nay vẫn mang đến không ít kỳ vọng cho nhà đầu tư.

Về kết quả kinh doanh, BHX đạt gần 42.600 tỷ đồng doanh thu trong 11 tháng đầu năm, tăng 14% so với cùng kỳ. Tăng trưởng đến từ cả hai nhóm thực phẩm tươi sống và FMCG. Riêng tháng 11, doanh thu chuỗi bán lẻ thực phẩm đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 6% so với tháng trước và gần 20% so với cùng kỳ.

MWG nói chung và BHX nói riêng không công bố lợi nhuận hàng tháng. Tuy nhiên, ông Linh cho biết lợi nhuận BHX khá ổn, đạt khoảng 200 tỷ trong quý 3. Tổng Giám đốc MWG khẳng định lợi nhuận của BHX năm nay không dưới 600 tỷ đồng. Tính đến hết quý 3/2025, BHX vẫn còn lỗ lũy kế khoảng 6.900 tỷ đồng.

Trước lo ngại của nhà đầu tư về việc BHX không kịp xóa lỗ lũy kế để IPO vào năm 2028, ông Linh xác nhận IPO là mục tiêu nhưng thời điểm sẽ tính toán kỹ lưỡng. Tổng Giám đốc MWG nhấn mạnh điều kiện tiên quyết để niêm yết thì phải làm sao để xóa được toàn bộ phần lỗ lũy kế. Đây là một mục tiêu thách thức nhưng vẫn hoàn toàn khả thi.