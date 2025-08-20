Mới nâng cấp chưa lâu, Kia Sportage đã được bắt gặp chạy thử: Có chi tiết gợi nhớ xe BMW, định học hỏi Santa Fe lột xác đến mức gây tranh cãi?

Hình ảnh chiếc Kia Sportage phủ kín lớp ngụy trang chạy thử nghiệm gần đây đã khiến cộng đồng mạng Hàn Quốc xôn xao.

Dù được ngụy trang kỹ lưỡng, nhưng không khó để nhận ra những bức hình mà các phóng viên của Shorts Car chụp được chính là chiếc Kia Sportage mới được nâng cấp lớn hồi cuối năm ngoái.

Việc một phiên bản thử nghiệm mới xuất hiện chỉ sau chưa đầy một năm bản mới ra mắt khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Ảnh: Shorts Car

Việc một mẫu xe mới ra mắt chưa đầy một năm lại được ngụy trang kỹ càng để chạy thử nghiệm khiến nhiều người không khỏi tò mò. Nhiều cư dân mạng đã đưa ra các giả thuyết như: "Liệu Kia đã bắt đầu chuẩn bị cho phiên bản hoàn toàn mới?", "Không lẽ lại là một bản nâng cấp nữa sao?", "Dù là gì thì cũng rất đáng mong chờ!", "Có thể họ đang thử nghiệm công nghệ mới hoặc phiên bản hybrid sạc điện?"...

Ngoại hình tổng thể của chiếc xe chạy thử dường như không khác biệt so với phiên bản Kia Sportage mới được nâng cấp. Tuy nhiên, dường như có sự thay đổi đáng chú ý ở phần lưới tản nhiệt phía trước. Phần lưới tản nhiệt được che chắn bởi hai hình chữ nhật, gợi liên tưởng đến thiết kế lưới tản nhiệt hình quả thận đặc trưng của BMW. Việc che chắn kỹ lưỡng toàn bộ thân xe, từ trước ra sau, càng làm tăng thêm sự bí ẩn.

Một vài hình dung của AI về chiếc Kia Sportage mới.

Không loại trừ khả năng đây chính là Kia Sportage đời mới. Tin đồn về chiếc xe này đã dấy lên từ lâu, nhưng người ta chưa bắt gặp xe chạy thử hay có bất cứ ảnh nhá hàng nào. Dù vậy, theo báo giới Hàn Quốc, Kia Sportage thế hệ mới dự kiến sẽ được trang bị màn hình rộng tỷ lệ 16:9 và hệ điều hành xe hơi thế hệ mới Pleos OS.

Về hệ truyền động, xe có thể được nâng cấp hệ thống hybrid và bổ sung phiên bản hybrid sạc điện (PHEV). Phiên bản PHEV được kỳ vọng sẽ có pin dung lượng lớn hơn, cho phép xe di chuyển quãng đường lên đến 100km ở chế độ thuần điện chỉ với một lần sạc.