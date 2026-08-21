Mời làm việc người kêu gọi từ thiện, livestream vụ du khách mất tích ở Tuy Hòa

Công an phường Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk) mời một phụ nữ làm việc vì kêu gọi từ thiện và livestream sai sự thật liên quan vụ du khách mất tích.

Ngày 20/8 Công an phường Tuy Hòa phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk mời bà C.T.H. (SN 1993, trú phường Tuy Hòa) làm việc để xác minh việc sử dụng tài khoản cá nhân kêu gọi ủng hộ gia đình du khách nước ngoài mất tích tại biển Tuy Hòa và livestream có nội dung ảnh hưởng đến uy tín lực lượng Công an.

Tại buổi làm việc, bà H. thừa nhận tự phát kêu gọi đóng góp để hỗ trợ gia đình du khách nước ngoài bị đuối nước, mất tích là chưa đúng quy định tại Nghị định 93/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ.

Bà H. làm việc với cơ quan chức năng.

Bà H. cho biết không có mục đích trục lợi từ hoạt động này, đồng thời cam kết toàn bộ số tiền được mạnh thường quân hỗ trợ đã được sao kê và trao cho gia đình nạn nhân với sự chứng kiến của người thân và những người xung quanh.

Ngoài ra, bà H. thừa nhận ngày 14/8 đã sử dụng tài khoản TikTok để livestream diễn biến tìm kiếm du khách, đồng thời kêu gọi ủng hộ gia đình nạn nhân. Trong quá trình livestream, bà có phát ngôn sai sự thật, ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng Công an. Bà H. nhận thức hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội là vi phạm pháp luật.

Cơ quan Công an cho biết, Nhà nước khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thiện nguyện, phát huy tinh thần tương thân tương ái. Tuy nhiên, việc vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện phải tuân thủ quy định pháp luật.

Hiện Công an phường Tuy Hòa và các đơn vị liên quan tiếp tục xác minh, xử lý vụ việc nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm.

Trước đó, chiều 7/8, chị L.D.B. (21 tuổi, ở xã Phú Hòa 2, Đắk Lắk) cùng bạn trai mang quốc tịch Trung Quốc đi dạo tại khu vực bãi biển.

Khoảng 18h45, bạn trai chị B. ra sát mép biển để rửa tay đã bất ngờ bị một con sóng lớn cuốn ra xa. Đến nay, nam du khách vẫn chưa được tìm thấy.

Trong khi cơ quan chức năng nỗ lực tìm kiếm thanh niên Trung Quốc mất tích trên vùng biển, nhiều người tập trung tại hiện trường, liên tục livestream gây mất an ninh, trật tự.