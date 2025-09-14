Mới khởi công siêu đập lớn nhất thế giới, Trung Quốc tiếp tục công bố dự án ‘khủng’ tại Tam Hiệp trị giá gần 11 tỷ USD, xây trong 8 năm

Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC) Trung Quốc vừa trình Quốc hội về dự án xây dựng tuyến kênh vận tải mới nhằm nâng cao năng lực vận tải trên sông Tam Hiệp, tờ Tân Hoa Xã đưa tin.

Trong tờ trình ngày 10/9, Chủ tịch NDRC Zheng Shanjie cho biết dự án sẽ xây dựng tuyến kênh vận tải mới gồm hệ thống âu tàu năm bậc hai chiều, giúp giảm tải cho cụm trung tâm Tam Hiệp – Cát Châu Bá. Công trình này được đánh giá là trọng yếu trong vành đai kinh tế Dương Tử.

Tam Hiệp là đoạn sông có vị trí đắc địa trên sông Dương Tử (Trường Giang) và là nơi đặt đập Tam Hiệp lớn nhất nhất thế giới ở thời điểm hiện tại.

NDRC mô tả đây là “dự án tích hợp lớn nhất trên sông Dương Tử kể từ sau đập Tam Hiệp” khi kết hợp giữa quản lý nguồn nước, giao thông và chức năng sinh thái.

Trong thông báo mời thầu dự án hồi tháng 6, tổng vốn đầu tư ước khoảng 76,6 tỷ nhân dân tệ (10,7 tỷ USD). Thời gian thi công kéo dài hơn 8 năm, cộng thêm 12 tháng chuẩn bị, dự kiến nằm trong giai đoạn kế hoạch 5 năm tới.

Ý tưởng dự án đã được đề cập trong Kế hoạch 5 năm lần thứ 13, trong khi Kế hoạch 14 nhấn mạnh giải quyết tình trạng tắc nghẽn vận tải tại trung tâm Tam Hiệp.

Khi Bắc Kinh chuẩn bị Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 , thách thức cốt lõi sẽ là làm sao dung hòa được kích thích tiêu dùng trong nước và tiếp tục dựa vào đầu tư hạ tầng để thúc đẩy tăng trưởng.

Alfredo Montufar-Helu, cố vấn cấp cao về Trung Quốc tại Bắc Kinh kiêm giám đốc công ty tư vấn GreenPoint, nhận định trong bối cảnh nhu cầu suy yếu, đầu tư vào cơ sở hạ tầng thông qua các biện pháp kích thích kinh tế vẫn là công cụ ưu tiên để hỗ trợ tăng trưởng.

Tuy nhiên, ông cảnh báo tăng trưởng bền vững đòi hỏi cải cách cơ cấu nhằm nâng năng suất và khai thác tốt hơn tiềm năng tiêu dùng nội địa. “Để đạt được điều này sẽ phải mất hơn 5 năm”, chuyên gia này cho hay.

Cũng trong báo cáo, chủ tịch NDRC cũng đề cập một số dự án lớn khác, bao gồm siêu đập thủy điện tại Tây Tạng – dự kiến lớn nhất thế giới sau khi hoàn thành – đã khởi công vào cuối tháng 7. Đồng thời, cơ quan này kêu gọi triển khai mạnh mẽ các biện pháp kích cầu như nới lỏng hạn chế tiêu dùng, tăng chi tiêu dịch vụ, hỗ trợ trẻ em và đầu tư vào nguồn nhân lực.

Ông nhấn mạnh môi trường phát triển của Trung Quốc ngày càng “phức tạp, nghiêm trọng và bất định” bởi cú sốc bên ngoài và rủi ro nội tại, song “các yếu tố tích cực vẫn liên tục tích tụ”. Theo đó, Bắc Kinh cần phối hợp hài hòa giữa nhiệm vụ kinh tế trong nước và thách thức thương mại quốc tế để giữ ổn định và đạt mục tiêu tăng trưởng 5% năm nay.

