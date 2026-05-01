HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Mọi cuộc gọi, tin nhắn có chứa nội dung này đều là lừa đảo

Thục Trinh |

Hiện nay, nhiều đối tượng lừa đảo sử dụng các thủ đoạn tinh vi như giả mạo Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc tạo dựng các trang thanh toán thông báo phạt nguội để người dân đăng nhập vào hệ thống, truy cập đường link nhằm điều khiển điện thoại, chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Trước tình trạng gia tăng các hành vi giả mạo thông báo “phạt nguội” qua website, tin nhắn và cuộc gọi, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chỉ tra cứu và thực hiện nộp phạt qua các kênh chính thống; tuyệt đối không truy cập đường link lạ, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để tránh bị chiếm đoạt tài sản.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh khẳng định, hiện nay không có hình thức thông báo vi phạm trật tự an toàn giao thông qua tin nhắn hoặc điện thoại, mọi cuộc gọi, tin nhắn những nội dung này đều là giả mạo, lừa đảo.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, người dân có thể truy cập trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông có địa chỉ: https://csgt.vn hoặc tra cứu trên ứng dụng VneTraffic. Mọi thắc mắc liên hệ trực ban Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh để được hướng dẫn, SĐT: 02043.854.789.

Trang thông tin điện tử Cục Cảnh sát giao thông

Ứng dụng VneTraffic

Sau khi người dân đến cơ quan công an làm việc, biên bản vi phạm hành chính được xác lập thì trình tự thực hiện nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông như sau:

Bước 1: Truy cập Cổng Dịch vụ công Quốc gia ( https://dichvucong.gov.vn ) => chọn menu tại góc trên cùng bên phải Cổng dịch vụ => chọn "Thanh toán trực tuyến" => chọn "Nộp phạt xử lý vi phạm hành chính" (nếu là công dân hoặc doanh nghiệp thì chọn vào cột tương ứng) => chọn "Tra cứu thanh toán vi phạm giao thông".

Bước 2: Nhập số liệu:

- Trường hợp tra cứu theo mã Quyết định: Tích chọn mục "Cảnh sát giao thông" => nhập số quyết định => nhập mã bảo mật.

- Trường hợp tra cứu theo biên bản vi phạm: Nhập "Số biên bản" => nhập "Họ tên người dân/Tên doanh nghiệp/Tên tổ chức vi phạm" => tích chọn mục "Cảnh sát giao thông" => chọn theo "tỉnh/thành phố" => chọn "đơn vị lập biên bản xử phạt" => chọn "ngày vi phạm" => nhập mã bảo mật.

Bước 3: Chọn "Tra cứu" sẽ hiện ra thông báo các nội dung: Số Quyết định xử phạt, ngày ra quyết định xử phạt, hành vi vi phạm, số tiền phạt.

Bước 4: Chọn hình thức "thanh toán và nhận kết quả tại cơ quan xử phạt" hoặc "thanh toán và nhận kết quả tại nhà" (đối với trường hợp thanh toán và nhận kết quả tại nhà thì người vi phạm phải có tài khoản truy cập Cổng dịch vụ công Quốc gia).

Bước 5: Nhận giấy tờ tại nhà hoặc tại cơ quan xử phạt.

Tags

Công an tỉnh Bắc Ninh

Cục Cảnh sát giao thông

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại