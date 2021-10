Theo Yahoo News Australia, trên một nhóm Facebook chuyên chia sẻ về những bí ẩn được phát hiện có tên "Things Found In Walls - And Other Hidden Findings", một cặp vợ chồng người Anh đã đăng tải bài viết kể về một sự thật không tưởng bên trong căn nhà mới mà họ vừa chuyển đến.

Theo lời kể của họ, sau khi chuyển đến đây được vài ngày, trong một lần mở chiếc cửa tủ bếp, họ đã ngỡ ngàng khi phát hiện ra một lối vào. Và nó dẫn đến một căn phòng bí ẩn được che giấu ngay sau một buồng tủ hết sức bất thường.

Cánh tủ bếp bình thường

... nhưng hóa ra khi mở ra lại phát hiện điều không thể ngờ

Khi bước vào bên trong, họ lại càng ngạc nhiên hơn khi thấy căn phòng bí mật này không hề tối tăm, ẩm thấp như chúng ta thường nghĩ. Ngược lại, nó còn có cửa sổ đón nắng, tuy nhiên lại không có lối vào nào khác ngoại trừ lối vào ở bên trong tủ bếp mà họ vừa khám phá ra. Sàn nhà chưa được hoàn thành, một số vật liệu xây dựng và đồ điện vẫn còn vương vãi trong đó.

Không gian bên trong đó rất lộn xộn, nhưng bất ngờ là có cửa sổ đón sáng

Dân mạng ai nấy đều bất ngờ với những hình ảnh mà cặp đôi này chia sẻ. Không ngờ được ai đó lại nghĩ ra việc tạo một lối đi vào căn phòng bí ẩn từ bên trong tủ bếp. Nhiều netizen bình luận rôm rả, đặt ra câu hỏi liệu mục đích của không gian bí mật này là gì. "Nếu là tôi thì tôi sẽ dùng nó để trốn rồi ngồi ăn những món mình thích mà không phải chia cho các con", một bà mẹ hài hước nói, "Tôi sẽ lấy chỗ đó làm nơi trốn chồng", một phụ nữ khác lên tiếng.

Trong đó, không ít người cũng liên tưởng đến những tình huống rùng rợn hơn. "Chỗ này cũng hoàn hảo để giấu xác người đó". Một số khác lại chỉ trích kiến trúc sư thi công ngôi nhà này vì lãng phí ánh sáng tự nhiên, xây ra một căn phòng thoáng đãng như vậy rồi giấu nhẹm về sự tồn tại của nó.