Mới: Cảnh sát Giao thông được đề xuất thêm quyền xử phạt với loạt hành vi nào?

Thiên Sơn |

Dự thảo Nghị định mới đề xuất bổ sung thẩm quyền cho Cảnh sát Giao thông (CSGT) ở một số hành vi.

Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 168/2024/NĐ-CP. Trong đó, điểm nhấn đáng chú ý là việc phân quyền mạnh mẽ hơn cho lực lượng CSGT nhằm siết chặt trật tự giao thông.

Mở rộng quyền xử phạt trong đào tạo, sát hạch lái xe

Từ ngày 1/3/2025, Bộ Công an chính thức tiếp nhận nhiệm vụ quản lý, sát hạch và cấp giấy phép lái xe. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy lực lượng CSGT chưa thể xử phạt các hành vi vi phạm liên quan đến sát hạch do chưa được phân định thẩm quyền cụ thể.

Ảnh: Cục CSGT

Dự thảo mới đã lấp khoảng trống này khi đề xuất giao thẩm quyền cho CSGT xử lý trực tiếp các hành vi tiêu cực tại cơ sở sát hạch, bao gồm:

Tự ý thay đổi phần mềm, thiết bị chấm điểm, xe sát hạch; sử dụng máy tính trong phòng thi lý thuyết kết nối đường truyền ra ngoài trái quy định; cố tình để phương tiện, thiết bị chấm điểm hoạt động không chính xác; hoặc để lại các dấu hiệu, ký hiệu trái quy định trên sân thi.

Tăng hạn mức xử phạt tại chỗ cho chiến sĩ Công an nhân dân

Để tinh gọn quy trình hành chính, tránh dồn ứ hồ sơ lên cấp cao và nâng cao tính răn đe, dự thảo đề xuất các cấp bậc trong Công an nhân dân được tăng mạnh hạn mức xử phạt tại chỗ. Cụ thể:

Chiến sĩ công an nhân dân đang thi hành công vụ: Đề xuất tăng gấp 15 lần, mức phạt tối đa từ 500.000 đồng lên 7.500.000 đồng. Tịch thu tang vật vi phạm không vượt quá 15 triệu đồng.

Thủ trưởng Cảnh sát cơ động cấp đại đội: Đề xuất tăng gấp 10 lần, mức phạt tối đa từ 1.500.000 đồng lên 15.000.000 đồng.

Trưởng đồn Công an, Trạm trưởng, Đội trưởng: Đề xuất tăng gấp 9 lần, mức phạt tối đa từ 2.500.000 đồng lên 22.500.000 đồng.

Ảnh: Cục CSGT

Trưởng Công an cấp xã: Đề xuất tăng gấp 15 lần, thẩm quyền phạt tiền từ 2.500.000 đồng vọt lên mức 37.500.000 đồng.

Giám đốc Công an cấp tỉnh, Cục trưởng Cục CSGT: Có quyền phạt tối đa lên tới 75.000.000 đồng.

Sự điều chỉnh này tạo ra tính tương thích cao với thang mức phạt hiện hành, đồng thời bám sát định hướng phân cấp, trao quyền cho Công an cơ sở trong quản lý địa bàn.

