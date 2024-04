Mọi ánh mắt đổ dồn về nền kinh tế số 1 thế giới tuần này: Cập nhật thước đo lạm phát quan trọng đối với lộ trình cắt giảm lãi suất dự kiến của Fed và ‘món khai vị’ của mùa BCTC quý 1

Báo cáo việc làm tích cực trong tuần qua cũng không thể cứu vãn đà giảm điểm của thị trường chứng khoán. Giá dầu tăng đột biến trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Trung Đông và lo ngại lộ trình cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể thay đổi đã dội gáo nước lạnh vào thị trường chứng khoán đang lên cơn sốt từ đầu năm đến nay.

Trong tuần qua, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm gần 2,3%, tương đương hơn 900 điểm. Trong khi đó, S&P 500 giảm gần 1% và Nasdaq Composite giảm 0,8%.

Trong tuần này, dữ liệu mới về lạm phát và khởi đầu mùa báo cáo tài chính quý 1 sẽ là tâm điểm thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư.

Tranh luận về lãi suất

Trong khi Fed duy trì dự báo cắt giảm lãi suất 3 lần trong năm nay, ngày càng nhiều cuộc thảo luận đặt câu hỏi liệu Fed có cắt giảm ít đi hoặc trì hoãn cắt giảm lãi suất trong năm nay hay không.

Thứ Năm tuần qua, Chủ tịch Fed Minneapolis, Neel Kashkari, cho rằng Fed có thể không cắt giảm lãi suất trong năm nay nếu tiến trình lạm phát chững lại. Sau báo cáo việc làm tháng 3 cho thấy thị trường lao động vẫn vững vàng, nhà kinh tế trưởng Torsten Sløk của Apollo Global Management cho biết báo cáo này phù hợp với dự đoán không cắt giảm lãi suất trước đó của ông.

Báo cáo việc làm và tỷ lệ thất nghiệp Mỹ hàng quý

Xu hướng lạm phát trong tháng 3

Trong tuần này, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 công bố ngày 10/4 sẽ cập nhật thông tin mới nhất xung quanh câu chuyện lạm phát. Các nhà kinh tế học sẽ theo dõi chặt chẽ để xem liệu lạm phát có quay đầu giảm trong tháng 3 hay không.

Phố Wall dự đoán CPI tháng 3 sẽ tăng 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 0,4% so với tháng 2. Đối với CPI lõi, loại trừ giá năng lượng và thực phẩm, lạm phát dự kiến sẽ tăng 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 0,3% so với tháng 2.

Nhà kinh tế cấp cao Sarah House của Wells Fargo cho biết cáo cáo CPI tháng 3 sẽ là dấu hiệu quan trọng cho thấy lạm phát đầu năm 2024 là tăng nhất thời hay lộ trình giảm về mức mục tiêu 2% của Fed đã thực sự bị thay đổi.

Tỷ lệ lạm phát hàng năm từ năm 2019 đến nay

Mùa báo cáo tài chính mới bắt đầu

Delta dự kiến sẽ công bố báo cáo tài chính vào thứ Tư, ngày 10/4. Đây là “món khai vị” cho các nhà đầu tư trước khi hàng loạt các tổ chức tài chính lớn nhất nước Mỹ như JPMorgan (JPM), Wells Fargo (WFC), BlackRock (BLK) và Citi (C) chuẩn bị báo cáo kết quả quý đầu năm 2024.

Nhìn chung, Phố Wall kỳ vọng quý đầu tiên sẽ báo hiệu một năm tăng trưởng mạnh mẽ của các công ty thuộc S&P 500. Các dự báo nhất trí mức tăng trưởng quý đầu tiên của các công ty thuộc S&P 500 là 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Cả năm, Phố Wall dự báo lợi nhuận của các công ty thuộc S&P 500 tăng 10,9%.

Từ góc độ rộng hơn, hai chủ đề chính nhà đầu tư cần chú ý là lĩnh vực nào ghi nhận sự tăng trưởng và môi trường kinh tế hiện tại sẽ có tác động thế nào đến thời gian còn lại trong năm.

Các chiến lược gia Phố Wall cũng đang chờ đợi để xem tăng trưởng có mở rộng ra các lĩnh vực khác ngoài công nghệ hay không. Vì gần đây, những lĩnh vực ít được chú ý hơn đã giúp thúc đẩy thị trường chứng khoán tăng trưởng.