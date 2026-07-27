Mới 6 tháng, một công ty Việt đã thu được hơn 100.000 tỷ đồng

Công ty này vừa công bố hoạt động kinh doanh.

Mới đây, Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) đã tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Theo tường thuật của Báo Nhân Dân, tại hội nghị, Tổng giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu hợp nhất của đơn vị đạt 100.922 tỷ đồng , gấp 1,45 lần so với cùng kỳ năm 2025; nộp ngân sách 5.871 tỷ đồng. Đây là nền tảng quan trọng để đơn vị hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026.

Cũng theo ông Thắng, một trong những yếu tố quyết định tạo nên kết quả này là Nhà máy Lọc dầu Dung Quất được vận hành ổn định với công suất quy đổi bình quân khoảng 124% công suất thiết kế. Sản lượng sản xuất đạt hơn 4,05 triệu tấn và sản lượng tiêu thụ hơn 4,03 triệu tấn, đều vượt kế hoạch đề ra.

Cũng theo lãnh đạo BSR, động lực lớn nhất đến từ diễn biến thuận lợi của thị trường dầu mỏ. Giá dầu Brent bình quân trong 6 tháng đầu năm đạt khoảng 93,54 USD/thùng, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm trước.

Giá các sản phẩm lọc dầu cùng biên lợi nhuận chế biến duy trì ở mức cao đã đóng góp khoảng 26.765 tỷ đồng, tương đương 85,6% mức tăng trưởng doanh thu so với cùng kỳ năm 2025.

Năm 2026, BSR đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất trên 154.140 tỷ đồng, tăng khoảng 7% so với kết quả thực hiện năm 2025. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 2.162 tỷ đồng, giảm 58% so với năm trước.

Trong 6 tháng cuối năm, Tổng công ty xác định tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, nguồn cung và giá dầu; duy trì NMLD Dung Quất vận hành ổn định, liên tục ở công suất tối ưu; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm; triển khai các giải pháp đẩy mạnh hoạt động của BSR-BF nhằm đáp ứng xu hướng chuyển dịch năng lượng và đa dạng hóa sản phẩm.

Năm 2025, công ty mang về doanh thu thuần hơn 141.578 tỷ đồng, tăng 15,1% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 5.189 tỷ đồng, gấp 8,8 lần cùng kỳ.

Công ty dự kiến sẽ chi 1.500 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 3% (1 cổ phiếu nhận 300 đồng). Sau khi trích quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng…, lợi nhuận sau thuế giữ lại còn 2.924 tỷ đồng.

BSR là đơn vị quản lý Nhà máy Lọc dầu Dung Quất - nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam, đi vào vận hành thương mại từ năm 2009, với công suất thiết kế khoảng 6,5 triệu tấn dầu thô/năm. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 3 tỷ USD, hiện đáp ứng khoảng 30% nhu cầu xăng dầu trong nước và thường xuyên vận hành vượt công suất thiết kế để bảo đảm nguồn cung.