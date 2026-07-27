LPBank công bố danh sách cổ đông mới nhất sở hữu trên 1% vốn: Hai cá nhân sở hữu gần 10%

Bà Phạm Thu Hương hiện sở hữu hơn 148,3 triệu cổ phiếu LPB, tương đương 4,965% vốn điều lệ LPBank. Cùng với ông Phạm Nhật Vượng, hai cá nhân có liên quan đang trực tiếp nắm giữ tổng cộng gần 9,86% vốn ngân hàng

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank, mã chứng khoán: LPB) vừa cập nhật danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên.

Theo danh sách công bố ngày 27/7, LPBank có thêm 1 cổ đông sở hữu trên 1% vốn của ngân hàng là bà Phạm Thu Hương. Cổ đông này đang sở hữu 148.313.788 cổ phiếu LPB, tương ứng 4,965% vốn điều lệ LPBank.

LPBank đồng thời cho biết bà Phạm Thu Hương và ông Phạm Nhật Vượng là người có liên quan với nhau. Ông Vượng hiện sở hữu 146,2 triệu cổ phiếu LPB, tương đương 4,894% vốn điều lệ.

Như vậy, bà Hương và ông Vượng đang trực tiếp sở hữu tổng cộng hơn 294,5 triệu cổ phiếu LPB, tương ứng khoảng 9,86% vốn điều lệ. Việc này được biết đến là khoản đầu tư cá nhân của ông Phạm Nhật Vượng và bà Phạm Thu Hương.﻿

Nguồn: LPBank

Trước đó, trong danh sách được LPBank cập nhật ngày 23/6, ông Phạm Nhật Vượng lần đầu xuất hiện với tư cách cổ đông sở hữu trên 1% vốn. Khi đó, ông nắm 146,2 triệu cổ phiếu LPB, tương đương 4,894% vốn và người có liên quan chưa sở hữu cổ phần LPB.

Ngoài ông Vượng và bà Hương, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) tiếp tục là cổ đông sở hữu trên 1% vốn LPBank. Doanh nghiệp này nắm 195.286.044 cổ phiếu LPB, tương đương 6,537% vốn điều lệ; người có liên quan của VNPost sở hữu thêm 100.544 cổ phiếu, tương ứng 0,0034%.