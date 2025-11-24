Tiểu Khương sinh ra và lớn lên trong một ngôi làng nghèo khó của Trung Quốc. Vì không có tiền, đa số người dân trong làng chỉ cho con học hết cấp 2 rồi ở nhà phụ giúp việc gia đình.

Hiểu được rằng chỉ có học mới là con đường đổi đời nhanh nhất, bằng mọi giá, bố mẹ Tiểu Khương đã vay mượn khắp nơi để cho con trai học lên cao. Không phụ lòng mong mỏi của gia đình, anh đã đạt được điểm xuất sắc và đỗ vào 1 trường đại học danh giá.

Tiểu Khương tin rằng học là con đường duy nhất để đổi đời

Theo lời kể của cậu thanh niên năm đó, khi nhận được kết quả trúng tuyển, anh là người duy nhất trong làng làm được điều này. Vì thế người dân xung quanh đã mang lương thực, thực phẩm nuôi trồng được đến chúc mừng gia đình. Người cho gạo, người tặng thịt… Tất cả đều mong muốn giúp sức để anh có thể yên tâm lên thành phố học tập.

Bươn chải tại thành phố lớn

Mang theo hy vọng của gia đình và dân làng, một mình Tiểu Khương bắt chuyến tàu lên thành phố để theo đuổi hoài bão và ước mơ của cuộc đời. Vào ngày đầu tiên bước chân đến ngôi trường đại học, anh đã tự hứa với bản thân nhất định phải dành được học bổng để giảm bớt gánh nặng cho bố mẹ.

Trong suốt những năm tháng đại học sau đó, trong khi các bạn khác dùng thời gian rảnh để chơi game, Tiểu Khương lại cặm cụi học hành. Sau giờ học, anh làm thêm nhiều công việc bán thời gian khác để tự trang trải cuộc sống trên thành phố mà không cần đến sự hỗ trợ của bố mẹ.

Thậm chí, anh còn bán đồ ăn vặt cho sinh viên trong trường. Do chủ buôn biết được hoàn cảnh của Tiểu Khương nên sẵn sàng giúp đỡ tiền vốn và mức giá nhập vô cùng “dễ thở”. Nhập được hàng giá rẻ, anh cũng bán mức giá thấp hơn. Vì thế, Tiểu Khương có được nhiều khách quen trong trường.

Sau khi hoàn thành 4 năm đại học, các bạn trong lớp có những định hướng riêng. Người trở lại quê hương, người vẫn bám trụ tại thành phố. Cũng như bao người, Tiểu Khương cũng bươn chải đủ nghề.

Đám cưới chỉ có 3 người bạn đại học đến dự

Song đến năm 2019, ở độ tuổi 25, cả lớp hoàn toàn bất ngờ khi nhận được thiệp mời cưới của Tiểu Khương. Vẫn giữ mối quan hệ hài hoà với mọi người trong lớp đại học, anh gửi lời mời đến 50 bạn trong lớp đại học. Tuy nhiên, trong số này chỉ có duy nhất 3 người bạn tham dự. Số khác báo vắng mặt vì bận công việc. Người cho rằng đường xa nên không tham dự được. Khi đó, anh hoàn toàn thông cảm cho các bạn mà không 1 lời trách cứ.

Đám cưới có ít người tham gia

Sau 5 năm, trong nhóm lớp đại học xôn xao hình ảnh 1 vị chủ tịch công ty có dáng vẻ giống Tiểu Khương đã tặng cho 3 người bạn học số tiền lên đến 100.000 NDT (khoảng 370 triệu đồng).

Sau một hồi bàn tán, 1 trong 3 người bạn đã lên tiếng xác nhận người trong ảnh chính là Tiểu Khương. Thực tế họ đã nhận được số tiền đúng như thông tin truyền thông đã đăng tải.

Bắt đầu từ đây, 1 người bạn từng tham gia lễ cưới năm đó kể lại câu chuyện. Thực tế, lúc tổ chức đám cưới, Tiểu Khương đang thiếu vốn để khởi nghiệp. Anh muốn tranh thủ đám cưới để gom tiền. Trong buổi hôm đó, anh cũng nói rõ điều này với những người bạn tham dự và hứa rằng nếu sau này thành công chắc chắn sẽ không quên ơn.

Giữ đúng lời hứa, sau 5 năm, Tiểu Khương trở thành chủ tịch của 1 công ty lớn. Anh đã gửi tặng mọi người số tiền lớn gấp nhiều lần khoản tiền mừng cưới năm đó. Một số người bạn không có công việc ổn định cũng được anh tạo điều kiện làm việc trong công ty của mình và trả mức lương hậu hĩnh. Sau khi nghe xong câu chuyện này, nhiều bạn trong lớp không tham gia buổi lễ hôm đó tỏ rõ sự tiếc nuối.

Không chỉ với bạn bè, Tiểu Khương còn giúp đỡ những người hàng xóm cùng làng năm xưa. Anh trao tặng quỹ học bổng cho con cháu họ. Một số người được anh xây tặng cả căn nhà. Nhìn chung, với tất cả những người đã giúp sức, anh không quên ơn một ai.