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Module cắt cáp thay thế tên lửa Tomahawk trên tàu ngầm Virginia

Tiến Thành
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Hải quân Mỹ xác nhận đang chế tạo tàu ngầm hạt nhân chuyên thực hiện các hoạt động bí mật dưới đáy biển.

Tàu ngầm USS Mississippi (SSN 782) lớp Virginia.

Tàu ngầm độc đáo này sẽ được chế tạo dựa trên tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia Block V, tờ Defense Express dẫn nguồn từ chuyên trang quân sự Mỹ War Zone.

Ở biến thể Block V, tàu ngầm lớp Virginia sẽ có thân tàu kéo dài với phần module mới VPM dài 25m, gồm 4 bệ phóng kiểu revolver, mỗi bệ có 6 ô (tổng cộng 28 ô), nơi có thể đặt tên lửa hành trình Tomahawk hoặc các loại tên lửa khác.

Như vậy, nhờ có VPM, tàu ngầm Virginia Block V sẽ được tăng cường kho vũ khí từ 12 ống phóng tiêu chuẩn lên 40 ống phóng cho tên lửa Tomahawk và các loại tên lửa khác.

Chính vì vậy, Virginia Block V đã được chuyển đổi từ lớp tàu ngầm hạt nhân đa năng SSN sang lớp tàu ngầm mang tên lửa hành trình hạt nhân SSGN.

Tuy nhiên, tàu ngầm do thám tương lai thay vì trang bị các module VPM với 28 tên lửa bổ sung sẽ được trang bị một module độc đáo để thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt dưới đáy biển.

Nhờ module mới này, tàu ngầm sẽ có được khả năng rộng rãi cho các nhiệm vụ tình báo dưới đáy biển, chẳng hạn như kết nối và cắt cáp quang, phá hủy đường ống, trục vớt và nghiên cứu các vật thể dưới đáy biển, và vô số các nhiệm vụ khác.

Rõ ràng là toàn bộ khả năng và trang thiết bị trên tàu sẽ không được công bố chi tiết, vì vậy người ta chỉ có thể phỏng đoán cụ thể những nhiệm vụ mà tàu ngầm tương lai sẽ có thể thực hiện.

Dựa trên thông tin hiện có, tàu ngầm này sẽ có trung tâm chỉ huy và khoang chứa hàng trên tàu, có thể thay đổi tùy theo nhu cầu nhiệm vụ.

Ngoài ra, dự kiến ​​tàu ngầm do thám này sẽ được trang bị khả năng sử dụng nhiều loại thiết bị không người lái dưới nước để nghiên cứu đáy biển và thực hiện các nhiệm vụ ở độ sâu lớn.

Hiện tại, tên gọi cụ thể của tàu ngầm mới và tiến độ xây dựng dự kiến ​​vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, điều đã biết là tàu ngầm này sẽ là một trong 11 tàu ngầm lớp Virginia Block V đã được đặt hàng (tổng cộng 12 chiếc đã được đặt hàng).

Trong biên chế của Hải quân Mỹ, tàu do thám Virginia ban đầu sẽ hỗ trợ và sau đó thay thế tàu USS Jimmy Carter (SSN-23), hiện đang được sử dụng tích cực cho các hoạt động bí mật và thu thập thông tin tình báo.

Tàu USS Jimmy Carter được đưa vào biên chế năm 2005, nghĩa là nó đã 21 tuổi, và vào thời điểm tàu ​​do thám Virginia được đưa vào biên chế, nó có thể đã hơn 30 tuổi hoặc nhiều hơn nữa.

Tags

tàu ngầm

vũ khí

quân sự

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