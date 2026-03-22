Công an xã Hương Sơn, Hà Nội chiều 22-3 cho biết đã khởi tố 1 đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại khu vực Đền Trình (chùa Hương), bảo đảm an ninh trật tự phục vụ mùa lễ hội.

Trước đó, khoảng ngày 12-3-2026, Tổ công tác Công an Đền Trình tiếp nhận tin báo của bà H.T.N. (sinh năm 1955, trú tại thôn Phú Tùng, xã Đa Phúc, Hà Nội) về việc bị mất trộm 1 chiếc điện thoại khi đang tham quan, hành lễ tại khu di tích.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra, rà soát tại khu vực xảy ra vụ việc.

Qua công tác nắm tình hình, Tổ công tác phát hiện một người đàn ông có biểu hiện nghi vấn tại khu vực trước cổng Đền Trình, tiến hành kiểm tra, mời về trụ sở làm việc. Tại cơ quan Công an, đối tượng được xác định là Nguyễn Văn Minh (sinh năm 1954, hộ khẩu thường trú xóm 6, thôn Phúc Lâm Trung, xã Phúc Sơn, Hà Nội).

Đối tượng Nguyễn Văn Minh khai nhận thực hiện hành vi móc túi, trộm cắp 2 chiếc điện thoại



Bước đầu, đối tượng khai nhận vào khoảng 8 giờ cùng ngày đã lợi dụng sơ hở của người dân, thực hiện hành vi móc túi, trộm cắp 2 chiếc điện thoại.

Hiện Công an xã Hương Sơn đang hoàn thiện hồ sơ, xử lý đối tượng Nguyễn Văn Minh theo quy định của pháp luật.

Việc kịp thời phát hiện, bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản đã góp phần giữ vững an ninh trật tự tại khu di tích quốc gia đặc biệt Hương Sơn trong mùa lễ hội, tạo môi trường an toàn cho người dân và du khách thập phương.