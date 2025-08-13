Mốc son trong lịch sử công nghệ: 5.000 thiết bị UAV 'Make in Vietnam' xuất khẩu đến một 'con rồng' châu Á

Ngày 12/8, bản ghi nhớ về đơn hàng này được ký kết giữa Tập đoàn CT Group Việt Nam và một Công ty công nghệ máy bay không người lái (UAV) mới nổi ở Hàn Quốc. Sự kiện này diễn ra khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc tại Seoul, Hàn Quốc.

Đây được coi là một mốc son trong lịch sử công nghệ Việt Nam. UAV đã trở thành một trong những công nghệ quan trọng nhất với khả năng ứng dụng rộng khắp từ mọi ngành công nghiệp đến đô thị, tiêu dùng, từ các lĩnh vực quân sự, an ninh cụ thể, đến khả năng phòng thủ của một quốc gia hay một khu vực rộng lớn.

Các loại UAV vận tải hạng nặng từ 60kg đến 300kg do Công ty CT UAV (thành viên CT Group) sản xuất với tỷ lệ nội địa hóa đến 85% và công nghệ độc quyền của Việt Nam được nhiều nước bao gồm Hàn Quốc đánh giá cao. Việc tự chủ công nghệ thiết kế chip bán dẫn cho UAV tạo ra cho CT UAV một lợi thế cạnh tranh đặc biệt.

1. UAV vận tải CT-Security Sky Guard: Chuyên gia vận chuyển hạng nặng

CT-Security Sky Guard là dòng máy bay không người lái được thiết kế để xử lý các nhiệm vụ vận tải hàng hóa nặng một cách hiệu quả. Với khả năng chuyên chở từ 20kg đến 200kg, sản phẩm này là lựa chọn lý tưởng cho các nhu cầu vận tải đa dạng.

CT-Security Sky Guard

Thông số kỹ thuật nổi bật

Tải trọng: 20-200 kg

Trọng lượng: 35-300 kg

Thời gian bay: 60 phút (không tải) và 20-30 phút (đầy tải)

Tốc độ: 10-15 m/s

Chất liệu: Carbon fiber, ABS, hợp kim nhôm, đảm bảo độ bền và trọng lượng tối ưu.

Công nghệ hiện đại: Thiết bị được tích hợp hệ thống định vị GPS RTK cho độ chính xác cao, cảm biến tránh vật cản đảm bảo an toàn, cùng với khoang chứa hàng tự động hóa và cơ cấu nhả hàng chính xác.

Ứng dụng: Sky Guard đặc biệt hiệu quả trong việc giao hàng y tế khẩn cấp (vận chuyển thuốc, vắc-xin), vận chuyển vật tư cứu hộ trong vùng thiên tai, và giao hàng tại các địa hình phức tạp như vùng núi, hải đảo.

2. Dòng máy bay VTOL: Tốc độ và linh hoạt

Dòng VTOL (Vertical Take-off and Landing) của CT UAV kết hợp ưu điểm cất/hạ cánh thẳng đứng của trực thăng và tốc độ của máy bay cánh bằng. Với hai phiên bản 2.7m và 4.4m, dòng sản phẩm này mang lại giải pháp vận tải hàng hóa tốc độ cao.

Thông số kỹ thuật nổi bật

Sản phẩm VTOL 2.7m

Tải trọng: 3kg

Tốc độ bay: 110 km/h (tối đa 145 km/h)

Công nghệ: Tích hợp camera AI 4K với zoom hybrid 180x, định vị GPS RTK và cảm biến tránh vật cản, phù hợp cho các nhiệm vụ đòi hỏi cả vận chuyển và giám sát.

UAV SuperHeavy Lifter

Sản phẩm VTOL 4.4m

Tải trọng: 10kg

Thời gian hoạt động: Đáng chú ý với khả năng bay liên tục lên đến 360 phút, lý tưởng cho các nhiệm vụ tầm xa.

Công nghệ: Tương tự phiên bản 2.7m, máy bay này cũng được trang bị các công nghệ tiên tiến như camera AI 4K và hệ thống định vị, cảm biến hiện đại.

Ứng dụng: Các máy bay VTOL này là giải pháp hoàn hảo cho giao hàng chặng cuối trong đô thị, vận chuyển nội bộ giữa các khu logistics lớn, và đặc biệt là hỗ trợ ngành thương mại điện tử và chuyển phát nhanh nhằm tăng tốc độ và hiệu quả giao hàng.

Với danh mục sản phẩm đa dạng từ UAV vận tải hạng nặng đến các dòng máy bay VTOL tốc độ cao, CT UAV đang từng bước hiện thực hóa tầm nhìn về một hệ thống vận tải hàng hóa bằng đường không hiệu quả và an toàn. Các sản phẩm này không chỉ đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước mà còn khẳng định năng lực công nghệ của Việt Nam trên bản đồ quốc tế, như việc đã ký kết xuất khẩu 5.000 máy bay sang thị trường Hàn Quốc.

UAV Vận tải và Giao hàng của CT UAV với hệ sinh thái toàn diện là cuộc cách mạng, tái định hình hiệu quả chuỗi cung ứng và mở ra những cơ hội kinh doanh vượt trội.

Sự kiện này cho thấy, Việt Nam đã sẵn sàng tham gia vào cuộc chơi công nghệ ở cấp độ cao hơn. Đồng thời, việc làm chủ công nghệ UAV cũng mở ra một kỷ nguyên mới cho Việt Nam - kỷ nguyên tự động hóa không gian, nơi các robot biết bay tạo bậc năng suất xã hội mới cao hơn hàng nghìn phần trăm so với năng suất cũ.

CT UAV, một thành viên của Tập đoàn CT Group, là doanh nghiệp tiên phong tại Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ máy bay không người lái (UAV).

Trên thế giới, UAV đã và đang nhanh chóng được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như giao thông – hành khách; giao thông vận tải hàng hóa, phân phối; nông lâm nghiệp; y tế, giám sát và cứu hộ; phòng cháy chữa cháy; du lịch công nghệ; giám sát và an ninh; tín chỉ carbon…