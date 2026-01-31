Mổ xẻ Hilux 2026: Toyota đang chiều khách Việt hay thoả hiệp?

Dưới đây là nội dung chương trình Trên Ghế 230 phát sóng ngày 31/1 trên HTV9.
Những điểm giới chuyên môn đánh giá cao
Anh Việt Anh - TipCar
Tôi thích nhất thiết kế của xe. Thế hệ mới góc cạnh hơn, đầu xe cá tính, đuôi xe vuông vức nam tính. Khoang nội thất cải tiến nhiều so với trước, hướng tới những người thích trải nghiệm, màn hình lớn, các cụm điều khiển vuông vức đậm chất địa hình.
Anh Nguyễn Thúc Hoàng Linh - Nhà báo ngành xe
Hilux mới vẫn là mẫu xe duy trì những giá trị giúp nhiều người yêu thích từ trước đến nay. Xe sở hữu những đặc tính của Toyota như dễ sửa, dễ sử dụng, dễ sở hữu. Dù xu hướng xe bán tải nhiều tiện nghi công nghệ đang thịnh hành nhưng tôi cho rằng những giá trị về sự bền bỉ mới là yếu tố quan trọng nhất.
Ngoài ra, những công nghệ mới giúp Hilux xóa nhòa khoảng cách so với các đối thủ đứng đầu phân khúc hiện nay.
Thứ 3, thiết kế xe không còn cổ điển mà đã cách tân tươi mới hơn. Đây là điều người Việt ưa chuộng hiện nay.
Anh Tùng Lâm - Otofun
Tôi thích thiết kế của Hilux 2026. Xe đã thay đổi từ ngoại thất đến nội thất, được làm mới theo hướng trẻ trung hơn. Xe có những đường gân dập nổi mới, đèn chiếu sáng LED, lưới tản nhiệt mới.
Đặc biệt, nội thất được nâng cấp đáng kể. Giờ đây xe đã có màn hình lớn sau vô-lăng, màn hình trung tâm lớn và nhiều tính năng khác. Đây là điều cần thiết khi các đối thủ trong phân khúc đều có nhiều trang bị mới, hiện đại.
Anh Phúc Thành - phucthanh22
Tôi thích thiết kế hầm hố, cơ bắp của Hilux 2026. Người Việt thường hay nói “bán tải đi phố”, thiết kế mới của Hilux thanh lịch hơn, phù hợp hơn với điều kiện sử dụng của khách hàng. Trong khi đó, người dùng vẫn được sở hữu động cơ 2.8L mạnh mẽ.
Chị Quỳnh Như - Xế Cưng
Tôi thích nhất thiết kế ngoại hình, thực sự lột xác so với bản cũ. Trước đây, Hilux chỉ hợp với nam giới khi có thiết kế hầm hố, cổ điển. Ở đời mới, người trẻ hay phụ nữ đứng cạnh vẫn rất hợp.
Anh Bình Trần - Oto+
Điểm tôi thích nhất chắc chắn là ngoại hình. Giờ đây xe trẻ trung, năng động hơn, phù hợp với tập khách hàng trẻ hơn. Ngoài ra, khách hàng trung niên cũng sẽ thích một chiếc xe đẹp, hiện đại, thể thao.
Anh Hoàng Vũ - Xe Hay
Tôi thích thiết kế của xe. Ngoại thất xe táo bạo và tương lai hơn rất nhiều so với trước đây. Không gian nội thất khiến tôi bất ngờ và rất đẹp khi mang từ mẫu Prado áp dụng cho Hilux.
Anh Lê Hùng - Autodaily
Tôi thích Hilux nhất là việc xe vẫn dùng động cơ 2.8L. Về hệ thống treo, tôi kỳ vọng thế hệ mới cho cảm giác êm ái hơn. Nội thất xe phong cách Mỹ, đặc biệt là táp-lô, vô-lăng trợ lực điện, 2 màn hình cỡ lớn và các chế độ lái địa hình.
Anh Đoàn Anh Dũng - Oto.com.vn
Tôi thích nhất là thiết kế nội thất. Từ vô-lăng đến màn hình đều theo các mẫu xe thế hệ mới của Toyota, giống như trên mẫu LC250.
Về các phiên bản, tôi thích bản giữa nhất, vì số tự động và chỉ có 1 cầu nhưng vẫn sử dụng động cơ 2.8L. Đây là động cơ cho cảm giác lái hay, thoát máy và bền bỉ.
Anh Trung Kiên - Mê Xe
Có thể một số người không thích ngoại hình như tôi thấy đẹp. Đặc biệt là thiết kế phần đầu và phần đuôi xe. Phần đuôi xe cũng là một trong những điểm mới, trong đó dòng chữ TOYOTA dập nổi ở sau giống các mẫu xe tại Trung Đông. Phiên bản cao cấp nhất có phần đầu xe hài hòa, đặc biệt có màu trắng. Mâm xe mới đẹp từ bản Pro đến bản Trailhunter.
Ngoài ra, như nhiều người tôi rất thích nội thất của xe khi rất giống LC250. Cột C của xe hơi cong, giúp không gian hàng ghế thứ 2 dễ chịu hơn, không bị đứng quá.
Anh Đăng Thành - AutoLife
Tôi thích sự nhẹ nhàng khi điều khiển xe nhờ tay lái trợ lực điện. Trước đây, Hilux nổi tiếng với khả năng offroad và giờ đây hãng biết chiều khách hàng hơn.
Về nội thất, chúng ta thấy rằng Hilux mới giống Prado, rất hiện đại và chỉn chu. Nhiều người cần một mẫu bán tải đô thị hoặc đi cung ngắn 200-300km, Hilux mới có những thay đổi về nội thất và cảm giác lái nhẹ nhàng hơn. Điều này mang đến cho nhóm khách hàng lần đầu sở hữu bán tải sự mới mẻ thay vì một chiếc vô lăng nặng như trước.
Những điểm chưa tốt
Anh Việt Anh - TipCar
Thứ nhất, màu sắc nội thất hơi trầm buồn, chưa thực sự sống động như một số mẫu xe khác. Thứ hai, phần nắp thùng xe chưa có trợ lực khiến việc đóng mở nặng.
Anh Nguyễn Thúc Hoàng Linh
Điều đáng tiếc là Hilux mới chưa có các phiên bản điện hóa dù Toyota luôn là hãng đi đầu về xe hybrid tại Việt Nam. Bên cạnh đó,việc này sẽ trở thành thách thức lớn khi Hà Nội cũng như các thành phố khác đang thúc đẩy xây dựng vùng phát thải thấp.
Anh Tùng Lâm - Otofun
Tôi cho rằng khách hàng Việt Nam hiện tại rất mong muốn một phiên bản 2 cầu số tự động nhưng giá hợp lý hơn với ít trang bị, tương tự Ford Ranger XLS 4x4 AT.
Ngoài ra, một số điểm tôi nghĩ rằng Toyota có thể trang bị thêm như ghế da này, thêm tính năng màn hình trung tâm hoặc công nghệ nhiều hơn.
Anh Phúc Thành - phucthanh22
Hilux 2026 dù được gọi là hoàn toàn mới nhưng nhìn kỹ chỉ có đầu và đuôi mới. Trong khi đó, thân xe vẫn giống cũ. Vì thế, nếu được tôi muốn hãng thay đổi phần thân giữa để thực sự giống bộ áo giáp của sumo giống như tên gọi ngôn ngữ thiết kế mới.
Chị Quỳnh Như - Xế Cưng
Tôi thấy hàng ghế thứ 2 nó vẫn hơi đứng, tuy nhiên đánh đổi là chúng ta có một thùng xe rộng hơn.Tiếp theo, phần nắp thùng xe chưa có trợ lực khiến việc đóng mở nặng, nhất là với phụ nữ.
Anh Bình Trần - Oto+
Nội thất xe dù được nâng cấp đáng kể nhưng nếu đi vào chi tiết, chúng ta vẫn cảm thấy có gì đó giống xe tải nhiều hơn so với Ranger hay Triton. Có lẽ lý do là bởi Toyota luôn hướng tới sự bền bỉ, xe đi lâu dài.
Anh Hoàng Vũ - Xe Hay
Tôi vẫn không thích hàng ghế thứ 2 bị đứng vì đặc trưng của xe bán tải, ngồi ở vị trí này cũng hơi chật. Hilux không phải là mẫu xe có không gian trong xe đủ to đủ tốt để dùng cho gia đình một cách thoải mái.
Anh Lê Hùng - Autodaily
Thiết kế đầu xe còn một vài điểm như phần ốp nhựa tôi chưa thích. Thứ 2 là phần nắp thùng xe không có cơ cấu hãm nên vẫn bị nặng. Vào bên trong, tôi kỳ vọng nội thất xe trông thể thao hơn.
Anh Đoàn Anh Dũng - Oto.com.vn
Số lượng phiên bản của Hilux còn ít. Nên có thêm phiên bản thiên về offroad nhiều hơn và có thêm phiên bản 2 cầu số tự động ít trang bị để mức giá dễ tiếp cận hơn.
Anh Trung Kiên - Mê Xe
Tôi muốn có một phiên bản cao hơn, phục vụ cho việc đi địa hình giống Ranger Raptor vốn trang bị sẵn lốp AT và phuộc Fox.
Nhận định về giá bán
Anh Việt Anh - TipCar
Đây là điểm bất ngờ của Hilux hoàn toàn mới, giá bán của xe đang tỏ ra cạnh tranh nhất phân khúc. Với việc bản cao nhất giá chỉ 903 triệu đồng, doanh số xe sẽ cải thiện nhiều so với trước. Đáng chú ý, dù giá bán thấp nhất phân khúc nhưng Hilux có dung tích xi-lanh động cơ lớn nhất phân khúc.
Anh Nguyễn Thúc Hoàng Linh - Nhà báo ngành xe
Giá bán của Hilux mới cho thấy Toyota Việt Nam thực sự đã rất cố gắng để tạo ra một con số cạnh tranh được với những đối thủ mạnh trên thị trường. Từ trước đến nay, chúng ta biết rằng giá bán xe Toyota không có lợi thế, bởi hãng lấy lợi thế là chính sách hậu mãi giúp khách hàng tiết kiệm chi phí trong quá trình sử dụng.
Anh Tùng Lâm - Otofun
Giá bán hiện tại Toyota Hilux mềm hơn trước đây rất nhiều, hợp với thị hiếu khách hàng và mức độ chi tiêu.
Anh Phúc Thành - phucthanh22
Tôi tin là Toyota đã nhìn nhận thị trường kỹ càng. Hãng thể hiện rõ chiến lược với 2 phiên bản thấp hơn. Đặc biệt, mức giá của phiên bản tiêu chuẩn dễ tiếp cận hơn với những người mua bán tải phục vụ nhu cầu vận chuyển đơn thuần.
Chị Quỳnh Như - Xế Cưng
Giá bán mới của Hilux “quá thơm”. Thiết kế mới, trang bị mới nhưng giá bán còn rẻ hơn bản cũ. Điều này giúp xe dễ cạnh tranh hơn so với các đối thủ trong phân khúc.
Anh Bình Trần - Oto+
Mức giá 903 triệu đồng cho phiên bản cao cấp nhất là hấp dẫn. Tuy nhiên, Hilux vẫn rất khó cạnh tranh vị trí số 1 của Ranger, mục tiêu nên là vượt qua Triton để giành vị trí số 2.
Anh Hoàng Vũ - Xe Hay
Giá bán của Hilux 2026 đang tốt nhất trong nhóm xe bán tải ở Việt Nam khi so với cả Ranger, Triton, Navara.
Anh Lê Hùng - Autodaily
Giá bán của Hilux mềm hơn khi so sánh với các phiên bản trực tiếp cạnh tranh của Ford Ranger. Nhưng lợi thế của Ranger là có tới 6 phiên bản khác nhau bao gồm cả Raptor.
Trong khi đó, lợi thế của Hilux là thương hiệu Toyota, sự bền bỉ đã được chứng minh và chi phí sử dụng tiết kiệm. Với những người quan tâm đến chi phí sử dụng và tính ổn định lâu dài, Hilux mới nếu có những chính sách khuyến mãi sẽ có sức cạnh tranh khá tốt.
Anh Đoàn Anh Dũng - Oto.com.vn
Giá bán của xe dễ tiếp cận giúp xe có sức cạnh tranh trong phân khúc, nhất là khi nhìn vào động cơ dung tích 2.8L Tuy nhiên, thị trường bán tải tại Việt Nam rất khắc nghiệt, vì thế để trả lời câu hỏi Hilux mới bán được hay không cần thời gian để trả lời.
Tôi cho rằng bản Hilux Pro 1 cầu số tự động sẽ dễ bán nhất. Mức giá 706 triệu đồng nếu có thêm khuyến mại giảm tiền mặt hoặc hỗ trợ lệ phí trước bạ sẽ giúp doanh số tăng.
Anh Trung Kiên - Mê Xe
Giá bán tốt so với mặt bằng chung của phân khúc, đặc biệt là phiên bản cao nhất chỉ 903 triệu đồng. Nếu trong thời gian tới hãng có các chính sách khuyến mãi, đây sẽ là một món hời.
Anh Đăng Thành - Autolife
Mức giá của Hilux mới rất dễ tiếp cận. Đặc biệt, phiên bản giữ có giá hơn 700 triệu đồng là mức dễ tiếp cận mà rất nhiều người quan tâm.
