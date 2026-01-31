Mổ xẻ Hilux 2026: Toyota đang chiều khách Việt hay thoả hiệp?

Những điểm giới chuyên môn đánh giá cao

Anh Việt Anh - TipCar

Tôi thích nhất thiết kế của xe. Thế hệ mới góc cạnh hơn, đầu xe cá tính, đuôi xe vuông vức nam tính. Khoang nội thất cải tiến nhiều so với trước, hướng tới những người thích trải nghiệm, màn hình lớn, các cụm điều khiển vuông vức đậm chất địa hình.

Anh Nguyễn Thúc Hoàng Linh - Nhà báo ngành xe

Hilux mới vẫn là mẫu xe duy trì những giá trị giúp nhiều người yêu thích từ trước đến nay. Xe sở hữu những đặc tính của Toyota như dễ sửa, dễ sử dụng, dễ sở hữu. Dù xu hướng xe bán tải nhiều tiện nghi công nghệ đang thịnh hành nhưng tôi cho rằng những giá trị về sự bền bỉ mới là yếu tố quan trọng nhất.

Ngoài ra, những công nghệ mới giúp Hilux xóa nhòa khoảng cách so với các đối thủ đứng đầu phân khúc hiện nay.

Thứ 3, thiết kế xe không còn cổ điển mà đã cách tân tươi mới hơn. Đây là điều người Việt ưa chuộng hiện nay.

Anh Tùng Lâm - Otofun

Tôi thích thiết kế của Hilux 2026. Xe đã thay đổi từ ngoại thất đến nội thất, được làm mới theo hướng trẻ trung hơn. Xe có những đường gân dập nổi mới, đèn chiếu sáng LED, lưới tản nhiệt mới.

Đặc biệt, nội thất được nâng cấp đáng kể. Giờ đây xe đã có màn hình lớn sau vô-lăng, màn hình trung tâm lớn và nhiều tính năng khác. Đây là điều cần thiết khi các đối thủ trong phân khúc đều có nhiều trang bị mới, hiện đại.

Thiết kế của Toyota Hilux được nhiều người đánh giá cao. Ảnh: Hoàng Dũng

Anh Phúc Thành - phucthanh22

Tôi thích thiết kế hầm hố, cơ bắp của Hilux 2026. Người Việt thường hay nói “bán tải đi phố”, thiết kế mới của Hilux thanh lịch hơn, phù hợp hơn với điều kiện sử dụng của khách hàng. Trong khi đó, người dùng vẫn được sở hữu động cơ 2.8L mạnh mẽ.

Chị Quỳnh Như - Xế Cưng

Tôi thích nhất thiết kế ngoại hình, thực sự lột xác so với bản cũ. Trước đây, Hilux chỉ hợp với nam giới khi có thiết kế hầm hố, cổ điển. Ở đời mới, người trẻ hay phụ nữ đứng cạnh vẫn rất hợp.

Anh Bình Trần - Oto+

Điểm tôi thích nhất chắc chắn là ngoại hình. Giờ đây xe trẻ trung, năng động hơn, phù hợp với tập khách hàng trẻ hơn. Ngoài ra, khách hàng trung niên cũng sẽ thích một chiếc xe đẹp, hiện đại, thể thao.

Nội thất Toyota Hilux mới rất giống Land Cruiser Prado. Ảnh: Hoàng Dũng

Anh Hoàng Vũ - Xe Hay

Tôi thích thiết kế của xe. Ngoại thất xe táo bạo và tương lai hơn rất nhiều so với trước đây. Không gian nội thất khiến tôi bất ngờ và rất đẹp khi mang từ mẫu Prado áp dụng cho Hilux.

Anh Lê Hùng - Autodaily

Tôi thích Hilux nhất là việc xe vẫn dùng động cơ 2.8L. Về hệ thống treo, tôi kỳ vọng thế hệ mới cho cảm giác êm ái hơn. Nội thất xe phong cách Mỹ, đặc biệt là táp-lô, vô-lăng trợ lực điện, 2 màn hình cỡ lớn và các chế độ lái địa hình.

Anh Đoàn Anh Dũng - Oto.com.vn

Tôi thích nhất là thiết kế nội thất. Từ vô-lăng đến màn hình đều theo các mẫu xe thế hệ mới của Toyota, giống như trên mẫu LC250.

Về các phiên bản, tôi thích bản giữa nhất, vì số tự động và chỉ có 1 cầu nhưng vẫn sử dụng động cơ 2.8L. Đây là động cơ cho cảm giác lái hay, thoát máy và bền bỉ.

Việc Hilux mới sử dụng động cơ 2.8L trên cả phiên bản được đánh giá cao.

Anh Trung Kiên - Mê Xe

Có thể một số người không thích ngoại hình như tôi thấy đẹp. Đặc biệt là thiết kế phần đầu và phần đuôi xe. Phần đuôi xe cũng là một trong những điểm mới, trong đó dòng chữ TOYOTA dập nổi ở sau giống các mẫu xe tại Trung Đông. Phiên bản cao cấp nhất có phần đầu xe hài hòa, đặc biệt có màu trắng. Mâm xe mới đẹp từ bản Pro đến bản Trailhunter.

Ngoài ra, như nhiều người tôi rất thích nội thất của xe khi rất giống LC250. Cột C của xe hơi cong, giúp không gian hàng ghế thứ 2 dễ chịu hơn, không bị đứng quá.

Anh Đăng Thành - AutoLife

Tôi thích sự nhẹ nhàng khi điều khiển xe nhờ tay lái trợ lực điện. Trước đây, Hilux nổi tiếng với khả năng offroad và giờ đây hãng biết chiều khách hàng hơn.

Về nội thất, chúng ta thấy rằng Hilux mới giống Prado, rất hiện đại và chỉn chu. Nhiều người cần một mẫu bán tải đô thị hoặc đi cung ngắn 200-300km, Hilux mới có những thay đổi về nội thất và cảm giác lái nhẹ nhàng hơn. Điều này mang đến cho nhóm khách hàng lần đầu sở hữu bán tải sự mới mẻ thay vì một chiếc vô lăng nặng như trước.