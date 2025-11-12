Khi Apple giờ mới đưa hệ thống tản nhiệt buồng hơi vào các mẫu iPhone mới, các flagship Android đã lại một lần nữa vượt lên một bậc với công nghệ tản nhiệt mà YouTuber nổi tiếng JerryRigEverything xem như "đến từ tương lai".

REDMAGIC 11 Pro của Nubia vừa ra mắt tuần trước đã chính thức trở thành chiếc smartphone thương mại đầu tiên trên thế giới trang bị hệ thống làm mát bằng chất lỏng thực sự, đánh dấu một bước nhảy vọt trong cuộc chiến chống quá nhiệt mà các nhà sản xuất smartphone vẫn phải đối mặt hàng ngày.

Zack Nelson từ kênh YouTube nổi tiếng JerryRigEverything đã tháo lớp vỏ sau của chiếc điện thoại gaming này và phản ứng của anh không thể nào rõ ràng hơn. Anh gọi đây là "công nghệ người ngoài hành tinh" khi toàn bộ hệ thống làm mát được lộ ra với vẻ ngoài thuộc về phim khoa học viễn tưởng hơn là một chiếc điện thoại di động.

Thậm chí anh còn nói đùa rằng Apple sẽ phát điên khi phát hiện ra công nghệ này trong 10 năm nữa, một cách ám chỉ không mấy tế nhị đến việc gã khổng lồ Cupertino thường chậm chân trong cuộc đua nâng cấp công nghệ so với các flagship Android.

Phiên bản trong suốt của REDMAGIC 11 Pro cho phép người dùng nhìn thấy chất lỏng màu xanh thực sự chảy qua hệ thống làm mát thông qua một cửa sổ tròn ở mặt sau. Đây không phải là một hiệu ứng thị giác đơn thuần mà là hệ thống AquaCore Cooling hoạt động thực tế, nơi chất làm mát được bơm liên tục quanh vòng tuần hoàn để phân tán nhiệt đều khắp mặt kính sau.

Điều thú vị là khi nhiệt độ tăng cao, các bong bóng trong vòng tuần hoàn vỡ thành các chấm nhỏ hơn, tạo ra một màn trình diễn trực quan về cách chất lỏng phản ứng với nhiệt, giống như dầu hoặc sáp khi được đun nóng.

Theo công bố của Nubia, vòng tuần hoàn này chứa đầy chất lỏng fluorine cấp máy chủ không đóng băng, được thiết kế đặc biệt để hoạt động trong mọi điều kiện khắc nghiệt từ nóng bức đến lạnh giá. Nhưng đây mới chỉ là phần nhìn thấy được từ bên ngoài.

Khi Nelson tháo hoàn toàn kính sau và các lớp decal che phủ, toàn bộ vòng tuần hoàn làm mát hiện ra với độ phức tạp đáng kinh ngạc. Anh mô tả cấu trúc này giống như một động cơ ô tô thu nhỏ, nơi ống dẫn khí và quạt làm mát đóng vai trò như bộ tản nhiệt thực thụ.

Hình ảnh bóc gỡ toàn bộ hệ thống tản nhiệt chất lỏng trên REDMAGIC 11 Pro của Nubia

Trái tim của hệ thống này là một bơm siêu nhỏ làm bằng gốm áp điện, thiết bị rung động như một chiếc loa để đẩy chất lỏng di chuyển qua toàn bộ vòng tuần hoàn. Kết hợp với quạt chủ động có thể quay lên tới 24.000 vòng mỗi phút và một buồng hơi khổng lồ, hệ thống AquaCore Cooling tạo thành một giải pháp làm mát ba lớp chưa từng có trên bất kỳ smartphone nào.

Thậm chí quạt này thậm chí đủ mạnh để dập tắt ngọn lửa của một chiếc bật lửa khi Nelson thử nghiệm, cho thấy lưu lượng không khí mà nó tạo ra không hề thua kém các thiết bị làm mát chuyên dụng.

Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là tất cả công nghệ phức tạp này được gói gọn trong một chiếc điện thoại chỉ dày 8,9 milimét, một thành tích kỹ thuật đáng nể khi xem xét đến việc các nhà sản xuất khác vẫn đang loay hoay với không gian nội bộ hạn chế. Hệ thống AquaCore Cooling, micropump áp điện, quạt chủ động và cuộn sạc không dây đều được tích hợp thành một thành phần duy nhất có thể tháo rời, bên dưới là các ống mềm chứa chất lỏng uốn lượn khéo léo để tối ưu hóa diện tích tiếp xúc với nguồn nhiệt.

Nelson đã đưa REDMAGIC 11 Pro qua bài kiểm tra độ bền khắt khe nổi tiếng của mình và kết quả hoàn toàn vượt qua mong đợi. Màn hình bắt đầu trầy xước ở cấp độ sáu trên thang độ cứng Mohs với vết trầy sâu hơn ở cấp độ bảy, một kết quả tiêu chuẩn cho các flagship hiện đại.

Toàn bộ clip mổ xẻ REDMAGIC 11 Pro của Nubia

Thử thách với ngọn lửa cũng cho thấy sức bền ấn tượng khi màn hình AMOLED chỉ mất khoảng hai mươi giây để chuyển sang màu trắng nhưng sau đó nhanh chóng hồi phục hoàn toàn. Đặc biệt, bài kiểm tra uốn cong khét tiếng của Nelson - thứ từng khiến Pixel 10 Pro Fold nổ tung - không làm REDMAGIC 11 Pro dao động dù chỉ một chút khi áp lực được tác động lên cả hai mặt.

Sau khi hoàn thành việc tháo rời, Nelson thậm chí còn lắp ráp lại toàn bộ và bật điện thoại lên mà không gặp bất kỳ vấn đề nào, chứng minh rằng thiết kế phức tạp này không hề ảnh hưởng đến độ bền tổng thể của máy. REDMAGIC 11 Pro được trang bị chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 mới nhất của Qualcomm và có giá khởi điểm 749 USD cho phiên bản 12GB RAM với 256GB bộ nhớ, có thể nâng cấp lên 24GB RAM và 1TB bộ nhớ cho những ai muốn cấu hình mạnh mẽ hơn.