Mở tiệc mừng 5 ngày vì con thi ĐH điểm cao top 10 tỉnh, ngày giấy báo nhập học về, bố mẹ sững sờ khi đọc tên ngành

Được dự đoán có thể vào bất kỳ ngành nào, nữ sinh lại đưa ra một lựa chọn khiến cả gia đình không khỏi bất ngờ.

Kỳ thi đại học tại Trung Quốc từ lâu được xem là cột mốc có thể thay đổi cuộc đời của hàng triệu học sinh nước này. Với những thí sinh đạt thành tích thuộc nhóm cao nhất, cánh cửa vào các trường đại học hàng đầu gần như rộng mở, đồng thời cũng kéo theo rất nhiều kỳ vọng từ gia đình và xã hội.

Mới đây, câu chuyện về một nữ sinh ở tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) đã thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. Sau khi đạt thành tích nằm trong nhóm 10 thí sinh có điểm cao nhất toàn tỉnh, gia đình cô liên tục mở tiệc ăn mừng suốt 5 ngày. Thế nhưng, khi giấy báo nhập học được gửi về, điều khiến bố mẹ bất ngờ nhất lại không phải ngôi trường mà là ngành học Mao Mao đã lựa chọn.

Việc điểm thi được "che điểm" đồng nghĩa nữ sinh nằm trong nhóm thí sinh có thành tích cao nhất toàn tỉnh (Ảnh minh họa)

Theo chia sẻ, cô gái có biệt danh Mao Mao vốn là học sinh nổi tiếng học giỏi từ những năm đầu THPT. Kể từ lớp 10, các kỳ thi thử của cô hầu như luôn nằm trong top 3 khối xã hội của toàn thành phố. Giáo viên chủ nhiệm từng nhận định rằng nếu giữ vững phong độ, cô hoàn toàn có cơ hội lọt top đầu của tỉnh và đủ khả năng trúng tuyển vào Đại học Thanh Hoa hoặc Đại học Bắc Kinh - hai ngôi trường TOP 1 của Trung Quốc với nhiều lựa chọn ngành học.

Đến ngày công bố kết quả kỳ thi đại học, khi gia đình Mao Mao tra điểm, thay vì hiện ra số điểm cụ thể, màn hình chỉ hiện con số 0 kèm dòng thông báo nho nhỏ bên dưới: "Theo quy định về công tác công bố điểm thi, thành tích của bạn nằm trong nhóm 10 thí sinh có điểm cao nhất toàn tỉnh".

Hiểu ý nghĩa của dòng thông báo này, Mao Mao và mẹ ôm nhau bật khóc ngay trước màn hình máy tính. Bố cô vừa quay video vừa xúc động đến mức run tay. Tin vui nhanh chóng lan khắp khu dân cư, hàng xóm liên tục sang chúc mừng, thậm chí chủ cửa hàng tạp hóa dưới chung cư còn mang nước ngọt lên tặng để "xin vía học giỏi".

Ngay trong đêm, đại diện tuyển sinh của Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh tại Hồ Bắc lần lượt liên hệ với gia đình. Theo nhiều người, với thành tích thuộc nhóm đầu toàn tỉnh như vậy, cơ hội trúng tuyển vào hai trường đại học danh giá nhất Trung Quốc của Mao Mao gần như đã nằm trong tầm tay.

Niềm vui ấy nhanh chóng lan sang cả họ hàng Mao Mao. Người thân quyết định tổ chức liên tiếp 5 buổi tiệc mừng cho nữ sinh này. Mỗi ngày do một nhóm người đứng ra chuẩn bị, từ họ hàng bên ngoại, bên nội đến đồng nghiệp của bố mẹ và các thầy cô giáo cũ.

Trong những buổi tiệc ấy, ai cũng tin rằng cô gái trẻ sẽ theo học một ngành "hot", có thu nhập cao và tương lai rộng mở. Bố mẹ Mao Mao cũng mang chung kỳ vọng. Họ đều là lao động phổ thông, luôn mong con gái nhờ học tập mà có cuộc sống ổn định, sung túc hơn mình.

Gia đình Mao Mao liên tục tổ chức tiệc mừng sau khi biết con gái đạt thành tích thuộc nhóm cao nhất tỉnh (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, đến ngày giấy báo nhập học được gửi về, cả nhà đều bất ngờ. Mao Mao thực sự trúng tuyển vào Đại học Bắc Kinh, nhưng ngành học cô chọn lại là Khảo cổ học và Bảo tàng học.

Bố mẹ Mao Mao cho biết trước đó họ gần như không tham gia vào quá trình chọn nguyện vọng. Khi hỏi con muốn đăng ký ngành nào, cô chỉ cười và nói đã suy nghĩ rất kỹ, mong bố mẹ yên tâm.

Hóa ra, từ khi học lớp 10, Mao Mao đã đặc biệt yêu thích nền văn minh Tam Tinh Đôi - cái tên được xem là một trong những biểu tượng nổi bật của nền văn minh tiền sử Trung Quốc. Cô dành nhiều thời gian xem phim tài liệu về khảo cổ, đọc sách chuyên ngành và thường xuyên tới bảo tàng mỗi khi có cơ hội.

Trước khi quyết định nộp hồ sơ, Mao Mao cũng đã trao đổi với cán bộ tuyển sinh của Đại học Bắc Kinh để hiểu rõ công việc sau này. Theo giới thiệu, sinh viên ngành khảo cổ có thể làm việc tại viện khảo cổ, bảo tàng, cơ quan quản lý di sản, trung tâm bảo tồn văn hóa hoặc tiếp tục học lên cao. Bản thân Mao Mao cũng dự định sau khi tốt nghiệp sẽ tham gia công tác bảo tồn di sản văn hóa tại khu vực Tây Bắc Trung Quốc.

Khi nhìn thấy tên ngành trên giấy báo nhập học của con gái, bố Mao Mao lặng người. Ông nhớ lại những bài viết từng đọc về công việc khảo cổ thường phải đi thực địa ở vùng xa, điều kiện làm việc khá vất vả nên ngồi hút liền mấy điếu thuốc.

Mẹ cô cũng không giấu được nước mắt: "Mẹ cố gắng nuôi con ăn học chỉ mong sau này con có cuộc sống ổn định ở gần gia đình. Không ngờ con lại muốn đến nơi xa như vậy".

Nhưng sau một đêm suy nghĩ, người mẹ đã thay đổi hoàn toàn quan điểm.

Sáng hôm sau, bà nắm tay con gái và nói: "Hôm qua mẹ chưa hiểu khảo cổ là gì. Tối qua mẹ xem lại những bức ảnh con chụp khi đi bảo tàng, nhìn ánh mắt con lúc ấy sáng lắm. Mẹ từng nói chỉ mong con có cuộc sống tốt hơn mẹ. Hóa ra điều đó không nhất thiết phải là kiếm thật nhiều tiền. Chỉ cần con được làm điều mình yêu thích và sống hạnh phúc, như vậy đã là tốt hơn mẹ rồi".

Sau phút bất ngờ ban đầu, bố mẹ cuối cùng cũng lựa chọn tôn trọng quyết định của con gái (Ảnh minh họa)

Sau khi câu chuyện được chia sẻ, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự đồng tình với lựa chọn của nữ sinh.

Nhiều người cho rằng không phải ai đạt điểm cao cũng nhất thiết phải theo đuổi những ngành được xem là "hái ra tiền". Chính thành tích xuất sắc mới mang đến cho các em quyền lựa chọn con đường mình thực sự yêu thích.

Một số bình luận nhận được nhiều sự đồng tình viết: "Điểm cao nhất không phải để chạy theo ngành lương cao nhất, mà để có quyền chọn cuộc đời mình", "Nếu đã đủ năng lực vào bất cứ ngành nào thì càng nên học điều mình đam mê", "Cha mẹ cuối cùng cũng hiểu rằng hạnh phúc của con quan trọng hơn kỳ vọng của người lớn", "Chúc mừng em, em không chỉ có năng lực mà còn sớm nắm bắt được đam mê, hướng đi mình muốn theo đuổi, điều này hơn đứt nhiều người ngoài kia rồi"...

Câu chuyện cũng mở ra cuộc thảo luận về ý nghĩa thực sự của việc học. Với nhiều người, mục tiêu của giáo dục không chỉ là đạt điểm cao hay có công việc thu nhập tốt, mà còn giúp mỗi người có đủ năng lực để lựa chọn cuộc sống phù hợp với bản thân. Có lẽ, với Mao Mao, thành công lớn nhất sau kỳ thi đại học không chỉ là lọt top 10 toàn tỉnh hay bước chân vào Đại học Bắc Kinh mà còn là có cơ hội theo đuổi lĩnh vực mình yêu thích và nhận được sự ủng hộ của gia đình.

Theo Sohu