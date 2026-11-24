Quốc hội cho phép mở rộng phạm vi sử dụng nguồn tích lũy cải cách tiền lương của ngân sách Trung ương để điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng và trợ cấp ưu đãi người có công trong năm 2027.

Tổng thu ngân sách Nhà nước 3.334.338 tỷ đồng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết của Quốc hội về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2027.

Theo đó, tổng số thu ngân sách Nhà nước năm 2027 là 3.334.338 tỷ đồng. Trong đó, thu ngân sách Trung ương là 1.775.593 tỷ đồng; thu ngân sách địa phương là 1.558.745 tỷ đồng.

Tổng số thu ngân sách Nhà nước năm 2027 là 3.334.338 tỷ đồng.

Tổng số chi ngân sách Nhà nước là 4.073.935 tỷ đồng. Trong đó, chi đầu tư phát triển là 1.755.679 tỷ đồng; chi thường xuyên (bao gồm chi cải cách tiền lương) là 2.061.313 tỷ đồng. Phần còn lại được bố trí cho các nhiệm vụ chi dự trữ quốc gia, trả nợ lãi, viện trợ, cho vay và dự phòng ngân sách nhà nước.

Mức bội chi ngân sách Nhà nước là 739.597 tỷ đồng; tổng mức vay của ngân sách Nhà nước là 1.279.717 tỷ đồng.

Về việc thực hiện chính sách tiền lương và chính sách xã hội, Quốc hội đồng ý bố trí dự toán chi cải cách tiền lương năm 2027 theo đề xuất của Chính phủ.

Chính phủ chỉ đạo sử dụng nguồn tích lũy cho cải cách tiền lương để bảo đảm thực hiện các chế độ tiền lương, phụ cấp, thu nhập; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và thực hiện tinh giản biên chế theo quy định.

Tạo nguồn cải cách chính sách tiền lương

Các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương thực hiện các giải pháp tạo nguồn cải cách chính sách tiền lương theo quy định; tiếp tục loại trừ một số khoản thu khi xác định số tăng thu ngân sách địa phương so với dự toán để dành nguồn thực hiện cải cách tiền lương.

Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia số thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương.

Quốc hội yêu cầu mở rộng phạm vi sử dụng nguồn tích lũy cải cách tiền lương của ngân sách Trung ương để điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và thực hiện tinh giản biên chế.

Đồng thời, Quốc hội cho phép sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư của ngân sách địa phương để thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành và tinh giản biên chế.

Nghị quyết nêu rõ: “Kinh phí cải cách tiền lương ngân sách Trung ương giao cho các cơ quan, đơn vị hoặc bổ sung cho ngân sách địa phương cuối năm không sử dụng hết (bao gồm cả năm 2026), thực hiện hoàn trả nguồn tích lũy cải cách tiền lương của ngân sách trung ương và không sử dụng cho mục đích khác”.

Nghị quyết được Quốc hội thông qua ngày 9/11/2026, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Quốc hội giao Chính phủ điều hành chính sách tài khóa chủ động, phối hợp chặt chẽ, linh hoạt với chính sách tiền tệ và các chính sách khác; bảo đảm nguồn lực thực hiện các mục tiêu tăng trưởng kinh tế, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn; ứng phó kịp thời, hiệu quả với những biến động bất thường của tình hình chính trị, kinh tế thế giới và trong nước; phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ tài chính, ngân sách Nhà nước.