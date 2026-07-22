Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an biểu dương Công an tỉnh Bắc Ninh vì thành tích đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá đường dây tổ chức phát sóng trái phép các giải đấu thể thao trên môi trường internet thông qua hệ thống website “Bún Chả TV”, đồng thời yêu cầu khẩn trương mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội và xử lý nghiêm các đối tượng.

Theo báo cáo gửi lãnh đạo Bộ Công an, thời gian qua, Công an tỉnh Bắc Ninh đã tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, triệt phá thành công nhóm đối tượng xây dựng, quản trị và vận hành hệ thống website "Bún Chả TV" để phát sóng trực tiếp các trận đấu thể thao không có bản quyền trên nền tảng internet, xâm phạm nghiêm trọng quyền tác giả, quyền liên quan của các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực truyền hình và nội dung số.

Cơ quan công an làm việc với đối tượng liên quan vụ án.

Quá trình điều tra bước đầu xác định, các đối tượng đã phát sóng trái phép hơn 150.000 trận thi đấu thể thao, thu hút lượng lớn người truy cập. Để duy trì hoạt động, nhóm này đã nhận quảng cáo từ nhiều website có nội dung liên quan đến cá độ bóng đá và đánh bạc trực tuyến, qua đó thu lợi bất chính hơn 20 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã khởi tố 10 bị can, đồng thời thu giữ 38 máy tính, 42 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử và vật chứng phục vụ công tác điều tra, làm rõ toàn bộ đường dây.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long đánh giá, việc triệt phá thành công đường dây "Bún Chả TV" là chiến công nổi bật của Công an tỉnh Bắc Ninh, thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt, trách nhiệm và năng lực nghiệp vụ trong triển khai các chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Kết quả điều tra ban đầu không chỉ góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp sở hữu bản quyền truyền hình, nội dung số, mà còn tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo đảm cạnh tranh công bằng trong lĩnh vực phát sóng và cung cấp dịch vụ trên không gian mạng. Đồng thời, vụ án cũng có ý nghĩa răn đe, phòng ngừa đối với các hành vi vi phạm bản quyền trên internet, góp phần củng cố niềm tin của người dân và cộng đồng doanh nghiệp đối với lực lượng Công an nhân dân.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Long đã biểu dương thành tích của Công an tỉnh Bắc Ninh, đồng thời yêu cầu đơn vị khẩn trương mở rộng điều tra vụ án, tiếp tục thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ để làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan, truy nguyên toàn bộ đường dây, nguồn thu và các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu đồng phạm hoặc tiếp tay cho hoạt động vi phạm.

Thứ trưởng Bộ Công an cũng nhấn mạnh yêu cầu xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ và an ninh mạng.

Đồng thời, Bộ Công an đề nghị Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao, đặc biệt là các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số, qua đó lập thêm nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.