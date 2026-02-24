Mở nắp capo thấy dấu hiệu này thì đừng đi xa: Cách tự 'khám bệnh' cho xe trong 1 nốt nhạc, ai cũng làm được mà tránh được 99% sự cố thường gặp

Dưới đây là nội dung chương trình Trên Ghế 240 phát sóng ngày 24/2 trên HTV9.





Trước mỗi chuyến đi xa, ai cũng nên kiểm tra, bảo dưỡng xe cẩn thận để đảm bảo một chuyến đi an toàn. Cách tốt nhất, mọi người nên mang xe đến xưởng dịch vụ chính hãng để kiểm tra. Tuy nhiên, trong trường hợp nếu xưởng dịch vụ quá tải, mỗi người có thể tự kiểm tra tại nhà.

Kiểm tra bên ngoài xe

Đầu tiên, với một chiếc xe như thế này, chúng ta nên kiểm tra từ bên ngoài vào trong. Cần quan sát tổng thể ngoại quan để xem xe có bị va quệt, đâm đụng hay hư hỏng ở đâu hay không. Chiếc xe trong video là xe mới, cơ bản không có va chạm gì và chỉ hơi bẩn. Tôi khuyến cáo trước mỗi chuyến đi chơi Tết hay du xuân, các bạn nên mang xe đi rửa hoặc tự vệ sinh tại nhà, bởi không ai muốn di chuyển trên một chiếc xe bám bẩn.

Tiếp theo là một hạng mục cực kỳ quan trọng: hệ thống dàn chân. Trên các mẫu xe hiện đại, đa số đều được trang bị cảm biến áp suất lốp và chúng ta có thể theo dõi trực tiếp trên màn hình thông tin người lái. Để biết chính xác áp suất tiêu chuẩn, nhà sản xuất luôn dán tem thông số ở cạnh cửa người lái. Chỉ cần mở cửa và bơm lốp đúng theo thông số khuyến cáo này là được.

Lốp xe là bộ phận có thể kiểm tra nhanh bằng mắt thường.

Bên cạnh áp suất, việc kiểm tra tình trạng lốp cũng rất quan trọng. Dù với xe mới, lốp thường vẫn còn tốt, nhưng chúng ta vẫn nên kiểm tra lại để phòng trường hợp cán đinh hoặc xuất hiện vết nứt, rách trong quá trình sử dụng. Việc này có thể thực hiện bằng mắt thường, kết hợp sờ trực tiếp bề mặt và hông lốp. Nếu phát hiện các dấu hiệu hư hại nghiêm trọng, nên mang xe tới trung tâm chăm sóc hoặc thay lốp để đảm bảo an toàn, bởi lốp là bộ phận tiếp xúc trực tiếp với mặt đường và ảnh hưởng lớn tới khả năng vận hành.

Đặc biệt trong dịp nghỉ lễ Tết, nếu xảy ra sự cố như nổ lốp, việc sửa chữa hay thay thế sẽ mất nhiều thời gian hơn so với ngày thường, nên kiểm tra kỹ trước chuyến đi là điều rất cần thiết. Với những xe đã sử dụng lâu và chưa thay lốp, ngoài mốc khuyến cáo của nhà sản xuất, chúng ta cũng nên tự đánh giá theo điều kiện vận hành thực tế. Đường xá gồ ghề, bề mặt nhám có thể khiến lốp mòn nhanh hơn. Trên mỗi lốp đều có vạch báo mòn giữa các rãnh; khi độ mòn đã chạm tới vạch này, tôi khuyến nghị nên thay lốp để hành trình được an toàn hơn.

Kiểm tra khoang động cơ

Trước khi vào bên trong xe, chúng ta nên mở nắp capo để kiểm tra các chi tiết trong khoang động cơ – đây là phần rất quan trọng. Có một số hạng mục người dùng hoàn toàn có thể tự kiểm tra một cách đơn giản.

Mở khoang động cơ để kiểm tra mức dầu động cơ, dầu phanh, nước làm mát, nước rửa kính là điều cần thiết.

Đầu tiên là dầu động cơ. Khi mở nắp capo, chúng ta có thể thấy que thăm dầu, chỉ cần xoay và rút ra để kiểm tra. Trên que thăm có vạch min và max, với xe hoạt động bình thường, mức dầu lý tưởng sẽ nằm ở khoảng giữa. Nếu dầu dưới mức min, cần bổ sung hoặc mang xe tới gara để kiểm tra vì có thể xe đang hao dầu hoặc gặp rò rỉ. Ngược lại, nếu dầu vượt mức max cũng không nên, bởi có thể lần bảo dưỡng trước đổ quá nhiều, khi đó cũng cần kiểm tra lại.

Sau dầu động cơ là hệ thống nước làm mát, thường nằm phía bên trái khoang động cơ khi đứng từ phía trước xe. Chúng ta có thể mở bình để kiểm tra và bổ sung nếu thấy nước mát bị hao. Gần nước làm mát là bình nước rửa kính, cũng có thể kiểm tra và châm thêm rất dễ dàng.

Việc bổ sung nước làm mát hay nước rửa kính khá đơn giản, chỉ cần dùng đúng dung dịch và pha theo tỷ lệ nhà sản xuất khuyến cáo, mức định lượng đều được ghi rõ trên nắp bình.

Nắp nước rửa kính thường có màu xanh và ký hiệu như hình. Ảnh: MXH

Tiếp theo là dầu phanh, thường có màu vàng và nằm gần khu vực kính lái phía người lái. Chúng ta có thể quan sát lượng dầu còn lại; nếu thiếu, nên mang xe tới gara để bổ sung và kiểm tra hệ thống phanh. Dầu phanh hao có thể do nhiều nguyên nhân, trong đó có trường hợp má phanh đã mòn và cần thay thế.

Cuối cùng, trước khi đóng nắp capo, chúng ta có thể kiểm tra tình trạng ắc-quy. Khi ắc-quy yếu, xe thường sẽ có cảnh báo trên bảng đồng hồ, màn hình trung tâm hoặc qua hệ thống đèn. Với xe mới, tình trạng này hiếm khi xảy ra, nhưng với những xe đã sử dụng nhiều năm và chưa thay ắc-quy định kỳ, việc kiểm tra là rất cần thiết, bởi nếu ắc-quy hết điện, xe gần như không thể khởi động và phải kích bình.

Kiểm tra bên trong xe

Vào bên trong xe, việc đầu tiên tôi nghĩ ai cũng nên làm trước khi đi chơi Tết là dọn dẹp xe cho sạch sẽ. Sau một năm sử dụng, xe thường tích tụ nhiều bụi bẩn, thậm chí với gia đình có trẻ nhỏ còn có vụn bánh, rác vặt. Chúng ta nên mang xe đi vệ sinh hoặc tự hút bụi, quét dọn để có một khoang nội thất sạch sẽ, thơm tho và dễ chịu hơn cho những chuyến đi dài.

Mỗi người nên tự dọn nội thất xe bằng cách hút bụi và lau nhanh các bề mặt da và nhựa. Ảnh: MXH

Tiếp theo, chúng ta nên bật xe lên để kiểm tra các thông tin hiển thị. Hầu hết các mẫu xe hiện nay đều có màn hình thông tin người lái, hiển thị đầy đủ những thông số cơ bản. Nếu xe gặp vấn đề như lỗi ắc-quy hay lỗi động cơ, hệ thống sẽ báo bằng đèn cảnh báo. Trong trường hợp xuất hiện những dấu hiệu này, tốt nhất nên mang xe tới các trung tâm sửa chữa để kiểm tra trước khi sử dụng.

Sau khi vệ sinh và kiểm tra tổng quát, chúng ta kiểm tra một số chi tiết quan trọng như hệ thống chiếu sáng. Cần đảm bảo các công tắc đèn, đèn trước, đèn sau đều hoạt động ổn định, bởi đèn hỏng không chỉ ảnh hưởng tới tầm nhìn mà còn tiềm ẩn nguy cơ liên quan tới điện. Việc kiểm tra khá đơn giản, chỉ cần bật tắt hệ thống đèn và quan sát trực tiếp. Ngoài ra, hệ thống còi cũng nên thử qua để chắc chắn mọi chức năng cơ bản trên xe đều hoạt động bình thường trước mỗi chuyến đi.

Những phụ kiện nên mang theo khi đi xa

Bên cạnh việc kiểm tra xe cẩn thận, người đi chơi xa cần chuẩn bị một số dụng cụ cần thiết để đồng hành trong chuyến du xuân. Bởi thực tế rất khó lường, dù đã kiểm tra kỹ lốp hay ắc-quy nhưng trong quá trình di chuyển vẫn có thể gặp những tình huống bất ngờ như cán đinh hoặc xe xuống hơi đột ngột.

Bộ kích bình ắc quy và bơm điện cho ô tô là một món đồ cần thiết cho xe.

Một số dụng cụ cơ bản nên mang theo gồm bộ kích bình, bơm lốp di động, bộ vá lốp và đèn cảnh báo. Hiện nay trên thị trường có nhiều bộ phụ kiện tích hợp, vừa kích bình vừa bơm lốp, thậm chí là nhiều chức năng trong một, rất tiện lợi. Các bộ này có loại cắm qua tẩu điện trên xe hoặc dạng cầm tay độc lập, giúp xử lý nhanh các tình huống như xe hết bình hay lốp bị xì hơi khi đang di chuyển.

Ngoài ra, bộ vá lốp cũng là một trang bị hữu ích. Một số mẫu xe được nhà sản xuất trang bị sẵn, trong khi những xe có lốp dự phòng thường không đi kèm bộ vá. Trong trường hợp lốp bị hỏng nặng, không thể vá, chúng ta có thể sử dụng lốp dự phòng để tiếp tục hành trình.

Cuối cùng là đèn hoặc biển cảnh báo – một trang bị nhỏ nhưng rất quan trọng. Nếu xe gặp sự cố và phải dừng khẩn cấp, việc đặt đèn cảnh báo đúng quy định sẽ giúp các phương tiện phía sau dễ nhận diện và tránh va chạm. Những thiết bị này thường gọn nhẹ, dễ mang theo và sử dụng.