Mộ mẹ Việt Nam Anh hùng bị đập phá: Nghi vấn từ "dấu hiệu lạ"

Liên quan sự việc phần mộ của Mẹ Việt Nam Anh hùng Trương Thị Trình (phường Điện Bàn Bắc, TP Đà Nẵng) bị đập phá, ngày 11-4, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy phường Điện Bàn Bắc, cho biết đã chỉ đạo công an phường điều tra làm rõ.

"Sự việc đang được cơ quan công an điều tra, chưa có kết luận" – ông Hùng thông tin.

Bia mộ bị đập phá hư hỏng

Trước đó, hôm 26-3, Thường trực HĐND TP Đà Nẵng đã chuyển đơn đến Chủ tịch UBND phường Điện Bàn Bắc để chỉ đạo xem xét giải quyết theo quy định pháp luật; trả lời đơn công dân và báo cáo kết quả về Thường trực HĐND thành phố trước ngày 20-4.

Theo đơn của ông N.H gửi lãnh đạo TP Đà Nẵng, ngày 5-3, khi đi thăm mộ, ông phát hiện phần mộ Mẹ Việt Nam Anh hùng Trương Thị Trình ở Nghĩa trang Nổng Ông Thới (tổ dân phố Bích Bắc, phường Điện Bàn Bắc) có dấu hiệu bị đập phá phần nhà bia.

"Nhận thấy sự việc có dấu hiệu của hành vi vi phạm pháp luật nên tôi đã trình báo đến Tổ trưởng tổ dân phố Bích Bắc. Đến ngày 6-3, tôi tiếp tục trình báo toàn bộ sự việc đến Công an phường Điện Bàn Bắc để đề nghị điều tra làm rõ" – đơn của ông H. nêu.

Ông N.H nghi vấn vụ đập phá bia mộ liên quan việc tranh chấp một thửa đất

Theo nội dung đơn, mộ phần mẹ ông H. được xây dựng khi bà mất và mới được gia đình nâng cấp, cải tạo lại vào cuối tháng 6-2025 với chi phí 40 triệu đồng.

Ông H. cho biết trong sự việc này, ông nhận thấy có "dấu hiệu lạ": Kẻ nào đó chỉ tập trung đập phá phần mộ bia ghi thông tin về Mẹ Việt Nam Anh hùng Trương Thị Trình và thông tin về ông. Trong khi đó, phần nấm mộ chỉ bị ảnh hưởng nhẹ chứ không bị đập phá.

Từ đó, ông H. nghi vấn vụ đập phá bia mộ này liên quan việc tranh chấp giữa ông với 2 người khác về một thửa đất tại thôn Bích Bắc…

Nguyên nhân sự việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, kết luận.