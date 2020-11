Mở lại bay quốc tế: Mở rộng khu cách ly cho người nhập cảnh

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh vừa có ý kiến về việc tiếp nhận cách ly công dân Việt Nam về nước trên các chuyến bay thương mại để bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19.

Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nhất là các thành phố: Hà Nội, Cần Thơ, TP HCM mở rộng khu cách ly tại khách sạn, cơ sở lưu trú cho người nhập cảnh (kể cả người nước ngoài và người Việt Nam về nước) trên các chuyến bay thương mại, thông báo cho Bộ Y tế để phối hợp cùng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Giao thông Vận tải điều phối việc cách ly người nhập cảnh, vừa đảm bảo phòng, chống dịch an toàn, hiệu quả và tạo điều kiện cho hoạt động khách sạn, cơ sở lưu trú. Kinh phí cách ly do người cách ly tự chi trả.

Trước đó, sau khi thực hiện hai chuyến bay thương mại quốc tế chở khách thí điểm từ Seoul (Hàn Quốc) về nước vào cuối tháng 9, hoạt động bay thương mại quốc tế về Việt Nam đang phải tạm dừng để chờ đợi hướng dẫn quy trình cách ly hành khách từ Bộ Y tế.

Trong đó, sau chuyến bay của VietJet từ Seoul về TP HCM ngày 30-9, các hành khách đã gây ra cảnh lộn xộn tại sân bay Tân Sơn Nhất do không thống nhất về mức giá thuê khách sạn để cách ly khiến nhiều người phải chờ đợi hơn 10 tiếng ở sân bay Tân Sơn Nhất. Nhiều hành khách đã đăng ký cách ly ở khách sạn nhưng sau đó lại muốn về khu cách ly tập trung do giá ở khách sạn cao.

Hôm 29-10, đại diện Bộ Y tế cho biết quy trình nhập cảnh và giám sát, cách ly y tế phòng chống Covid-19 với người nhập cảnh vào Việt Nam trên chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ đã được lấy ý kiến các bộ ngành, dự kiến sẽ được ban hành trong thời gian tới đây. Theo quy định này, người nhập cảnh tự chi trả toàn bộ kinh phí cho các hoạt động đưa đón, cách ly tại khách sạn, xét nghiệm Covid-19.

Dự kiến, trước khi nhập cảnh, các cá nhân này phải đăng ký và có xác nhận tiếp nhận của cơ sở cách ly tại khách sạn, khu nghỉ dưỡng và dịch vụ đưa đón (hoá đơn đã thanh toán khách sạn nơi cách ly và dịch vụ đưa đón từ sân bay về nơi cách ly).

Tại khu vực cách ly tập trung, phải có quyết định cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung tại khách sạn; phối hợp với cán bộ y tế để lấy mẫu xét nghiệm SARS- CoV-2, chỉ được rời khỏi khu cách ly nếu kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với virus SARS-CoV-2 và được cách ly tối thiểu 14 ngày và có quyết định hoàn thành cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung tại khách sạn.

Vừa qua, lãnh đạo TP HCM và TP Hà Nội đã yêu cầu các Sở Du lịch cần xem xét rà soát thêm các khu khách sạn bình dân với giá thành hợp lý hơn để phục vụ người dân do hiện giá khách sạn cách ly còn cao. Đơn cử, giá khách sạn cách ly ở Hà Nội thấp nhất là 2,6 triệu/ngày (chưa kể tiền xét nghiệm).