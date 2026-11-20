Màn hình OLED, thiết kế mỏng nhẹ và chip A20 Pro mang đến nhiều điều để khám phá trên iPad mini mới, ngay từ lúc mở hộp.

iPad mini luôn có một sức hút riêng nhờ kích thước nhỏ gọn, có thể cầm đọc sách, xem phim hoặc mang theo mà không phải dành riêng nhiều chỗ trong balo. Với phiên bản mới, Apple tiếp tục phát triển sản phẩm theo hướng đó, đồng thời đưa vào những thay đổi đáng chú ý ở màn hình, thiết kế và hệ thống âm thanh.

Chiếc máy trong bài là iPad mini A20 Pro màu Starlight, dung lượng 512GB, hỗ trợ Wi-Fi + Cellular và sử dụng kính màn hình tiêu chuẩn thay vì nano-texture. Đây cũng là cấu hình có một số khác biệt về phần cứng xử lý, bên cạnh dung lượng lưu trữ lớn hơn.

Thân máy mỏng, mặt lưng giờ chỉ còn logo Apple

Hộp iPad mini giữ cách trình bày quen thuộc với hình sản phẩm chiếm gần trọn mặt trước. Hình nền gồm những đường nét uốn lượn màu cam, vàng trên nền đen, còn thông tin cấu hình nằm ở mặt sau. Hai dải niêm phong giấy được bố trí ở hai đầu hộp.

Bên trong, máy nằm trên cùng, được bọc bằng giấy bảo vệ. Phía dưới là tài liệu hướng dẫn, cáp USB-C bọc sợi dệt và củ sạc USB-C 20W. Như vậy, người dùng có thể bắt đầu sử dụng ngay với những phụ kiện đi kèm, không cần chuẩn bị thêm bộ sạc riêng.

Smart Folio và Apple Pencil Pro xuất hiện trong bộ ảnh là các phụ kiện mua riêng. Với phiên bản kính tiêu chuẩn trong bài, hộp không có khăn lau chuyên dụng; phụ kiện này được đi kèm tùy chọn kính nano-texture.

Lấy máy khỏi hộp, chi tiết dễ chú ý là phần thân khá mỏng. iPad mini có độ dày 5,4 mm, kích thước 195,3 x 132,6 mm; bản Wi-Fi + Cellular trong bài nặng 263 gram, trong khi bản Wi-Fi nặng 255 gram. Cầm trên tay, máy gọn và nhẹ, có thể dễ dàng giữ bằng một tay để đọc sách, lướt web hoặc bỏ vào túi mang theo mỗi ngày.

Khung nhôm có các cạnh phẳng, bốn góc bo tròn. Màu Starlight mang sắc vàng nhạt, thay đổi nhẹ theo ánh sáng: trông khá sáng khi có ánh nắng chiếu trực tiếp vào, còn dưới ánh sáng ấm lại hiện rõ tông vàng hơn. Bề mặt nhám tạo sự tương phản với logo Apple bóng ở chính giữa mặt sau.

Một thay đổi nhỏ nhưng dễ nhận ra là mặt sau giờ không còn dòng chữ iPad mini. Phần lưng vì thế trông thoáng hơn, với logo Apple ở giữa, camera đơn cùng đèn flash ở góc và các đường anten chạy sát mép trên phiên bản Cellular.

Các cạnh máy cũng có cách bố trí đáng chú ý. Nút nguồn tích hợp Touch ID và hai nút âm lượng nằm trên cùng một cạnh ngắn, còn cạnh đối diện có cổng USB-C.

Cạnh dài có vị trí gắn Apple Pencil bằng nam châm. Máy tiếp tục dùng vân tay để mở khóa, xác thực trong ứng dụng và thanh toán, chưa có Face ID.

OLED là điểm nhấn khi bật màn hình

iPad mini mới sử dụng màn hình Super Retina XDR OLED 8,5 inch. Viền đen bao quanh được làm gọn, các góc hiển thị bo theo thân máy, tạo cảm giác cân đối khi nhìn cả ở chiều dọc lẫn chiều ngang.

Trong những hình ảnh có nền tối, đặc tính của OLED thể hiện khá rõ. Phần nền đen quanh chủ thể chìm xuống, giúp những chi tiết sáng như dòng mật ong, bọt nước hay vảy tắc kè nổi bật. Với ảnh màu hoặc trang tạp chí, màn hình cũng mang lại cách trình bày bắt mắt trên một thiết bị có thể cầm gọn trong tay.

Màn hình hỗ trợ dải màu P3, True Tone, độ sáng toàn màn hình tối đa 600 nit và độ sáng đỉnh 1.200 nit khi hiển thị nội dung HDR. Ở chiều ngược lại, độ sáng có thể hạ xuống mức 1 nit, hữu ích khi đọc trong phòng tối.

Tuy nhiên, OLED không đồng nghĩa với việc iPad mini có toàn bộ trang bị màn hình của dòng Pro. Tần số quét vẫn dừng ở 60Hz, chưa có ProMotion. Người quen dùng màn hình 120Hz có thể nhận ra giới hạn này khi cuộn trang hoặc theo dõi các chuyển động giao diện, dù chất lượng màu sắc và độ tương phản vẫn là điểm thu hút.

Apple còn cung cấp tùy chọn kính nano-texture cho cấu hình 256GB và 512GB, hướng đến việc giảm chói khi dùng ở nơi nhiều ánh sáng. Chiếc máy trong bài dùng kính tiêu chuẩn nên vẫn có thể thấy phản chiếu tùy góc đặt máy và nguồn sáng xung quanh.

Không thấy khe loa, nhưng âm thanh gây bất ngờ

Quan sát quanh thân máy, một chi tiết khá lạ là không còn các hàng lỗ loa truyền thống. Apple sử dụng hệ thống Acoustic Display, với loa trầm ghép âm qua màn hình và loa cao tần được giấu giữa phần kính cùng vỏ nhôm.

Cách bố trí này khiến ngoại hình máy liền lạc hơn, nhưng cũng dễ làm người dùng tò mò về chất lượng âm thanh. Qua trải nghiệm ban đầu, loa của iPad mini nghe ổn đến bất ngờ dù không có những khe loa quen thuộc. Đây là điểm đáng chú ý bên cạnh màn hình, đặc biệt với một chiếc tablet nhỏ thường được dùng để xem video và giải trí cá nhân.

Thiết kế hệ thống âm thanh kín còn góp phần giúp máy đạt chuẩn kháng bụi, nước IP67. Với một thiết bị thường xuyên được mang theo và sử dụng ở nhiều nơi, chuẩn kháng bụi, nước này giúp người dùng yên tâm hơn khi gặp mưa bất chợt hoặc vô tình làm đổ nước lên máy.

Camera ngang, USB-C và kết nối di động

Camera trước 12MP Center Stage được đặt giữa cạnh dài, phù hợp với tư thế dựng ngang khi gọi video. Vị trí này giúp bố cục cuộc gọi tự nhiên hơn, còn Center Stage có thể tự điều chỉnh khung hình để giữ người dùng trong vùng hiển thị.

Phía sau là camera góc rộng 12MP đi cùng đèn flash Adaptive True Tone, hỗ trợ quay video 4K tối đa 60 hình/giây. Với tablet nhỏ, camera còn hữu ích khi cần chụp nhanh giấy tờ, quét tài liệu hoặc ghi lại thông tin để đưa vào ghi chú.

Cổng USB-C hỗ trợ truyền dữ liệu USB 3 tối đa 10Gb/giây và xuất hình qua DisplayPort. Máy có Wi-Fi 7, Bluetooth 6, trong khi phiên bản Cellular bổ sung kết nối 5G qua eSIM. Đây là những trang bị phù hợp với nhu cầu mang máy theo để đọc, làm việc hoặc xử lý nội dung ngoài phạm vi Wi-Fi ở nhà.

A20 Pro và vài con số benchmark ban đầu

Bên trong thân máy là chip A20 Pro từng xuất hiện trên iPhone 18 Pro. Cấu hình 512GB có CPU 6 nhân và GPU 7 nhân, trong khi bản 128GB và 256GB sử dụng CPU 5 nhân. Đây là điểm cần chú ý khi chọn mua, bởi các phiên bản không chỉ khác nhau về dung lượng lưu trữ mà còn có khác biệt về cấu hình xử lý.

Các phép đo nhanh trên chiếc máy trong bài cho kết quả như sau:

Ở bài stress test đồ họa kéo dài, iPad mini đạt điểm cao nhất 4.894 và thấp nhất 4.260, tương ứng độ ổn định 87%. Đây là kết quả khá tích cực với một chiếc tablet mỏng nhẹ, cho thấy máy vẫn duy trì hiệu năng tương đối ổn định khi xử lý tác vụ nặng liên tục.

Những con số trên là phần tham khảo ban đầu về khả năng xử lý của A20 Pro. Để đánh giá sâu hơn về chơi game, nhiệt độ hay thời lượng pin vẫn cần những trải nghiệm riêng.

Smart Folio và Apple Pencil Pro hoàn thiện bộ phụ kiện

Smart Folio mới sử dụng vải TechWoven, có bề mặt dệt nhìn rõ khi chụp gần. Màu taupe trong bộ ảnh kết hợp khá hài hòa với thân máy Starlight, còn cấu trúc hai tấm cho phép gập và dựng máy ở các góc khác nhau.

Khi đặt trên bàn, bao da giúp giữ máy ở tư thế ngang để xem nội dung, đọc tạp chí hoặc chỉnh ảnh. Phụ kiện gắn bằng nam châm nên có thể tháo ra khi muốn cầm máy trực tiếp. Tuy vậy, thiết kế này chủ yếu che mặt trước và mặt sau, các cạnh vẫn để hở.

iPad mini hỗ trợ Apple Pencil Pro và Apple Pencil USB-C. Với Pencil Pro, người dùng có thêm thao tác bóp, xoay thân bút và tính năng tìm bút qua Find My. Kết hợp màn hình OLED với kích thước nhỏ gọn, bộ phụ kiện này mở rộng cách sử dụng máy sang ghi chú, phác thảo và chỉnh ảnh, đồng thời vẫn giữ được tính cơ động vốn là sức hút của dòng mini.