Mô hình nuôi tôm - cua - rừng của Cà Mau được quốc tế ghi nhận

Tối 16/11, Ngày hội cua Cà Mau lần thứ II năm 2025 chính thức khai mạc. Sự kiện văn hóa - kinh tế - du lịch này tôn vinh giá trị sản vật cua Cà Mau - niềm tự hào của vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc. Ngày hội diễn ra từ ngày 16/11 - 22/11.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc mở màn Ngày hội cua Cà Mau - lần thứ II năm 2025.

Ngày hội cua Cà Mau năm nay có nhiều hoạt động phong phú, hướng đến nâng tầm thương hiệu cua Cà Mau trên thị trường trong nước và quốc tế. Thông qua sự kiện, tỉnh cũng tạo không gian kết nối giao thương, xúc tiến đầu tư, du lịch, cùng chung tay vì sự phát triển bền vững của ngành thuỷ sản Việt Nam.

Ông Phạm Văn Thiều - Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau - nhấn mạnh, tỉnh là vùng đất giao thoa giữa rừng và biển, giữa thiên nhiên trù phú và con người cần cù, sáng tạo. Trải qua nhiều năm, thủy sản đã trở thành ngành kinh tế trụ cột của tỉnh, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng và kim ngạch xuất khẩu.

Theo ông Thiều, Cà Mau có sản lượng cua dẫn đầu cả nước, với trên 36.000 tấn/năm, và thành biểu tượng đặc trưng của Đất Mũi . Các mô hình sản xuất tôm - cua - cá dưới tán rừng ngập mặn đã chứng minh hiệu quả, vừa mang lại giá trị kinh tế, vừa bảo vệ môi trường sinh thái bền vững.

Ông Phạm Văn Thiều - Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau - phát biểu tại lễ khai mạc.

Ông Thiều cho biết, tỉnh đang triển khai nhiều định hướng chiến lược để nâng cao giá trị ngành hàng cua. Trong đó có việc xây dựng, hoàn thiện chuỗi giá trị sản xuất cua biển, từ con giống, quy trình nuôi, chế biến, bảo quản, đến quảng bá và tiêu thụ, hướng đến chuẩn quốc tế, hữu cơ, GlobalGAP, VietGAP.

Cà Mau cũng đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy nghiên cứu giống mới, mô hình cua lột (cua cốm); phát triển du lịch sinh thái gắn với sản phẩm cua Cà Mau. Tỉnh cũng mở rộng hợp tác quốc tế, thu hút doanh nghiệp lớn tham gia đầu tư chế biến sâu, logistics, thương mại điện tử trong lĩnh vực thủy sản.

Ông Trần Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi Trường - cho rằng, cua Cà Mau được thị trường trong và ngoài nước ưa chuộng. Chính vì thế, sản phẩm đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu và chính thức được bảo hộ chỉ dẫn địa lý.

Theo ông Nam, với quy mô nuôi lớn nhất cả nước (hơn 365.000ha, chiếm khoảng 78% về diện tích cả nước), Cà Mau hoàn toàn xứng đáng là “thủ phủ cua của Việt Nam”, mang lại sinh kế bền vững cho hàng vạn hộ dân.

Ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi Trường cho rằng, Cà Mau hoàn toàn xứng đáng là “thủ phủ cua của Việt Nam”.

Đặc biệt, ông Nam cho rằng, mô hình tôm - cua - rừng của tỉnh đã được quốc tế ghi nhận góp phần bảo vệ rừng ngập mặn - “lá chắn xanh” của cực Nam Tổ quốc, thể hiện con đường phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, hài hòa giữa tăng trưởng và bảo vệ môi trường, góp phần thực hiện cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 của Việt Nam.