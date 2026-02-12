Mô hình lần đầu tiên xuất hiện tại Quảng Ninh, mở ra bước đột phá lịch sử trong hợp tác Việt – Trung

Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái

Quảng Ninh hiện có 3 khu kinh tế cửa khẩu là Móng Cái, Hoành Mô và Bắc Phong Sinh. Trong đó, Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái được xác định là một trong 2 mũi đột phá và là trung tâm của vùng động lực của tỉnh Quảng Ninh.

Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm quốc gia Móng Cái có diện tích hơn 121.000ha, kết nối trực tiếp với các hành lang kinh tế quốc tế từ Trung Quốc đến các trung tâm kinh tế lớn của Việt Nam.

Mới đây, tại vạch phân quản cầu Bắc Luân II (phường Móng Cái 1), tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) tổ chức Lễ khởi động xây dựng cửa khẩu thông minh Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc).

Trước đó, ngày 26/1/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 164/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh tại cặp cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc). Đề án hướng đến việc hình thành mô hình cửa khẩu hiện đại, đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ trong kiểm soát xuất nhập cảnh, giám sát hàng hóa và quản lý vận hành, qua đó nâng cao hiệu quả thông quan, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao thương và đi lại qua biên giới.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động tại vạch phân quản cầu Bắc Luân II.

Theo kế hoạch, tại khu vực cầu Bắc Luân I sẽ triển khai các công nghệ nhận diện sinh trắc học, hệ thống cổng kiểm soát tự động. Mục tiêu là rút ngắn tối đa thời gian làm thủ tục, từng bước hướng tới mô hình thông quan không tiếp xúc, bảo đảm an toàn, chính xác và thuận tiện cho người xuất nhập cảnh.

Tại khu vực cầu Bắc Luân II, triển khai mô hình cửa khẩu thông minh, tăng số làn chuyên dụng và nâng cấp năng lực thông quan xuất nhập khẩu theo mô hình xe tự hành IGV hoặc xây dựng mô hình vận chuyển hàng hoá mono-rail (sky-rail) tùy tình hình lưu lượng hàng hóa trên thực tế.

Phối hợp với bên bạn nghiên cứu xây dựng công trình qua biên giới phục vụ hoạt động cửa khẩu thông minh, hướng tới tổ chức vận chuyển xuyên biên giới liên tục 24/7, qua đó giảm chi phí logistics và nâng cao hiệu quả thương mại biên giới.

Tiếp tục mở rộng, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng công trình cửa khẩu thông minh (Công viên logistics Bắc Luân II, Trung tâm thương mại điện tử, hàng xuất nhập khẩu, kho hậu cần…).

Đề án được triển khai theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1 trong năm 2026 tập trung xây dựng hạ tầng kỹ thuật, luồng chuyên dụng và Trung tâm điều hành thông minh phục vụ vận hành cửa khẩu. Giai đoạn 2 (2027 - 2030) sẽ mở rộng quy mô, tăng số làn chuyên dụng, nâng cao năng lực thông quan và tiếp tục đầu tư các hạng mục logistics, thương mại điện tử và kho bãi hiện đại.

Các đại biểu tham quan sơ đồ dự án phân luồng vận chuyển hàng hóa thông minh tại cửa khẩu Đông Hưng (Trung Quốc) - Móng Cái (Việt Nam).

Việc xây dựng cửa khẩu thông minh Móng Cái - Đông Hưng được kỳ vọng góp phần đưa Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái trở thành trung tâm thương mại, dịch vụ và logistics quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; đồng thời tạo động lực thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch giữa tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) ngày càng phát triển sâu rộng, hiệu quả.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh khẳng định, việc triển khai xây dựng cửa khẩu thông minh không chỉ đơn thuần là đầu tư hạ tầng kỹ thuật, mà còn là bước chuyển đổi căn bản về tư duy và mô hình quản lý biên giới, từ phương thức truyền thống sang phương thức hiện đại, dựa trên nền tảng số, sự phối hợp chặt chẽ và niềm tin lẫn nhau.

Khi vận hành đồng bộ, thời gian thông quan qua cửa khẩu Móng Cái – Đông Hưng dự kiến giảm mạnh, chi phí logistics của doanh nghiệp được tiết giảm đáng kể.

Là đầu mối quan trọng nhất trong Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, Cửa khẩu quốc tế Móng Cái luôn đóng vai trò động lực tăng trưởng. Năm 2026, Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Hải Quan cửa khẩu phấn đấu thu ngân sách nhà nước đạt 3.500 tỷ đồng, mức thu cao nhất từ trước đến nay.



