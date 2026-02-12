Lộ diện mẫu iPhone mới chuẩn bị ra mắt, giá rẻ bất ngờ

Apple nhiều khả năng sẽ giới thiệu iPhone 17e vào ngày 19/2 (mùng 3 Tết) dưới hình thức phát hành thông cáo báo chí thay vì tổ chức sự kiện riêng. Thông tin do TechDroider đăng tải, cho rằng cách làm này tương tự thời điểm hãng công bố iPhone 16e năm ngoái. Sản phẩm dự kiến lên kệ tại một số thị trường vào cuối tháng 2.

Theo Bloomberg, Apple vẫn giữ mức giá khởi điểm 599 USD (hơn 15 triệu đồng) cho phiên bản “e”, ngang với thế hệ trước. Năm 2025, iPhone 16e được bán tại Việt Nam từ đầu tháng 3 với giá từ 16,99 triệu đồng. Nếu giữ nguyên chiến lược, iPhone 17e có thể tiếp tục là lựa chọn rẻ nhất trong dòng iPhone 17, bên cạnh iPhone 17, 17 Pro và 17 Pro Max đã mở bán từ tháng 9/2025.

Các thông tin cho biết iPhone 17e là mẫu iPhone có giá dễ tiếp cận nhất trong dòng sản phẩm năm nay của Apple. (Ảnh minh hoạ)

Về thiết kế, Macrumors nhận định iPhone 17e không thay đổi nhiều so với 16e. Máy vẫn sử dụng màn hình “tai thỏ” 6,1 inch, tần số quét 60 Hz thay vì chuyển sang Dynamic Island như các mẫu cao cấp hơn. Camera sau giữ độ phân giải 48 megapixel, trong khi camera trước góc siêu rộng đạt 18 megapixel. Tùy chọn màu sắc chưa được tiết lộ, nhưng thế hệ trước chỉ có hai màu đen và trắng.

Điểm nâng cấp đáng chú ý đầu tiên nằm ở khả năng sạc. iPhone 17e được cho là sẽ hỗ trợ MagSafe với công suất 20–25 W. Trên iPhone 16e, việc chỉ hỗ trợ sạc Qi 7,5 W từng bị đánh giá là hạn chế lớn. Việc bổ sung MagSafe giúp thiết bị tương thích với hệ sinh thái phụ kiện nam châm hiện có, từ sạc không dây thế hệ mới đến ví gắn lưng máy.

Về hiệu năng, iPhone 17e có thể được trang bị chip A19 tương tự iPhone 17, dù nhiều nguồn tin cho rằng phiên bản trên mẫu “e” sẽ bị điều chỉnh xung nhịp. Máy cũng tích hợp modem C1X do Apple tự phát triển, hỗ trợ 5G và LTE với tốc độ nhanh gấp đôi C1 trên 16e, đồng thời cải thiện hiệu quả tiêu thụ năng lượng.

Ngoài ra, thiết bị được cho là sử dụng chip N1 cho Wi-Fi, Bluetooth và giao thức nhà thông minh Thread. N1 hỗ trợ Wi-Fi 7 và Bluetooth 6, tăng độ ổn định khi phát sóng Wi-Fi hay chia sẻ dữ liệu qua AirDrop.

Nếu các thông tin trên chính xác, iPhone 17e sẽ tập trung vào nâng cấp kết nối và sạc, trong khi giữ nguyên thiết kế và định vị là mẫu iPhone có giá dễ tiếp cận nhất trong dòng sản phẩm năm nay.