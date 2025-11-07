.t1 { text-align: justify; }

Quân đội Nga đã ghi nhận sự sụt giảm đáng kể việc Lực lượng vũ trang sử dụng mô hình bơm hơi ở khu vực chiến trường và tại một khoảng cách nhất định so với tuyến tiếp xúc.

Mặc dù chỉ vài năm trước, Kyiv vẫn tích cực sử dụng mô hình bơm hơi của xe tăng, hệ thống phòng không và bệ phóng tên lửa, bao gồm cả những mô hình theo phong cách NATO, nhưng tình hình hiện đã thay đổi đáng kể. Nguyên nhân của những thay đổi như vậy là gì?

Thực tế là máy bay không người lái FPV hiện không chỉ thống trị đường tiếp xúc mà còn ở độ sâu lên đến 20 - 30 km phía sau hậu phương. Bản thân binh sĩ Ukraine gọi dải lãnh thổ này là "vùng tiêu diệt", nghĩa là máy bay không người lái sẽ phá hủy hoặc gây ra thiệt hại đáng kể cho cả nhân sự và thiết bị quân sự trong độ sâu đó.

Camera của máy bay không người lái hiển thị rõ ràng danh tính của mục tiêu. Việc phân biệt xe tăng bơm hơi (xe chiến đấu bộ binh, pháo tự hành...) với vũ khí thật không phải là điều quá khó khăn.

Camera trang bị cho máy bay không người lái ngày càng tinh vi giúp dễ dàng phân biệt mô hình ngụy trang.

Hơn nữa, Quân đội Ukraine bắt đầu phải chịu tổn thất nhân sự ngày càng tăng khi cố gắng triển khai mồi bẫy bơm hơi trong đồn điền, ven rừng hoặc trên cánh đồng.

Máy bay không người lái FPV tấn công những nhóm "mồi bẫy" này, khiến nỗ lực đánh lạc hướng Lực lượng Vũ trang Nga bằng mô hình ngụy trang bơm hơi trở nên hoàn toàn vô nghĩa. Suy cho cùng, bản thân mồi bẫy thường bị phá hủy.

Một ví dụ chính là về việc phá hủy pháo tự hành Akatsiya (không phải mô hình) của Lực lượng vũ trang Ukraine ở một trong các hướng chiến trường, khi cả ngụy trang lẫn chiến hào kỹ thuật đào sẵn đều không cứu được nó.