Mở cửa vào quán trà sữa lấy đơn, nam shipper sững người khi thấy nhân viên đã gục dưới sàn

Với nhiều người, shipper giao đồ ăn là công việc quen thuộc của nhịp sống đô thị: rong ruổi trên đường, tranh thủ từng phút giao hàng đúng giờ, đối mặt với nắng mưa, tắc đường và áp lực thời gian. Ít ai nghĩ rằng, trong một ca lấy đơn tưởng như rất bình thường, họ có thể bất ngờ trở thành người đứng giữa ranh giới sinh - tử của một người xa lạ, điển hình như câu chuyện dưới đây.

Khoảng 12h trưa ngày 16/12/2025, một nam shipper đến lấy đơn hàng tại một tiệm trà sữa trên đường Giang Hán (quận Binh Giang, Hàng Châu, Trung Quốc). Vừa mở cửa bước vào và cất lời quen thuộc: "Xin chào, tôi đến lấy đồ ăn", anh lập tức sững người khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.

Giữa sàn quán, một nam nhân viên trẻ đã ngất xỉu, nằm bất động. Trước đó không lâu, trong lúc đang làm việc, người này bất ngờ gục xuống. Nữ đồng nghiệp đứng cạnh hoảng loạn, quỳ sụp bên cạnh và cố gắng ép tim cấp cứu. Tuy nhiên, do quá căng thẳng và kiệt sức, cô dần lúng túng, không biết phải tiếp tục ra sao.

(Ảnh: news.hangzhou.com.cn)

Không có thời gian suy nghĩ, nam shipper lập tức lao nhanh tới quầy, quỳ xuống bên cạnh nạn nhân và dứt khoát nói một câu ngắn gọn: "Để tôi!"

Gần như cùng lúc, một shipper khác cũng đến quán lấy đơn. Nhận ra tình huống khẩn cấp, người này nhanh chóng gọi điện video cho trung tâm cấp cứu 120, hướng camera về phía hiện trường. Qua màn hình, nhân viên điều phối liên tục hướng dẫn thao tác hồi sức tim phổi: "1, 2, 3, 4… đúng rồi, tiếp tục, không được dừng!"

Dưới sự hướng dẫn từ xa của trung tâm cấp cứu, nam shipper quỳ gối bên nạn nhân, dốc toàn bộ sức lực ép tim từng nhịp một. Trong không gian chật hẹp của tiệm trà sữa, tiếng đếm nhịp vang lên đều đặn, dồn dập giữa bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở.

Hơn 5 phút trôi qua, anh vẫn giữ nguyên tư thế quỳ, tay không ngừng ép tim cho đến khi đội ngũ y tế chuyên nghiệp có mặt. Khi nhân viên y tế tiếp nhận ca cấp cứu, người shipper mồ hôi ướt đẫm lưng áo mới loạng choạng đứng dậy.

Không nói thêm lời nào, anh xách phần đồ ăn cần giao, quay lưng rời khỏi cửa hàng, rồi nhanh chóng hòa vào dòng xe đông nghịt của giờ cao điểm buổi trưa, tiếp tục công việc như chưa hề có điều gì xảy ra.

(Ảnh: news.hangzhou.com.cn)

Ngày hôm sau, đoạn video ghi lại khoảnh khắc người shipper quỳ gối ép tim cứu người bất ngờ lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội Trung Quốc. Trong video, không thấy rõ gương mặt anh, chỉ là một dáng lưng cúi thấp, đội mũ bảo hiểm, đeo găng tay, kiên trì ép tim từng nhịp cho đến khi gần như kiệt sức.

Cộng đồng mạng không khỏi xúc động và liên tục đặt câu hỏi: Người đàn ông trong video là ai?

Manh mối duy nhất là bộ đồng phục giao đồ ăn. Từ đó, thông tin dần được lần ra. Trong nhóm shipper của Meituan tại Hàng Châu, một thông báo được gửi đi: "Có ai từng cứu người tại tiệm trà sữa trên đường Giang Hán không?"

Đến đầu giờ chiều, đội trưởng Giang Khôn nhận được một tin nhắn riêng: "Đội trưởng, lúc đó tôi có mặt trong cửa hàng." Người gửi là shipper Lý Hồng Song.

Theo đội trưởng Giang Khôn, sự việc cứu người đã trôi qua gần một ngày nhưng Lý Hồng Song hoàn toàn không nhắc tới. "Nếu không phải cư dân mạng nhìn thấy đồng phục trong video và lần về công ty, có lẽ chẳng ai trong đội biết rằng anh ấy vừa cứu sống một mạng người," anh chia sẻ.

(Ảnh: news.hangzhou.com.cn)

Lý Hồng Song năm nay 45 tuổi, quê ở Thẩm Dương, đã làm shipper tại Hàng Châu được 3 năm. Khi được hỏi về hành động của mình, anh chỉ cười hiền và nói ngắn gọn: "Chỉ là chuyện nhỏ, không đáng để kể."

Anh cho biết, hôm đó vốn có đơn hàng phải giao đúng giờ là 13h13. Khi gặp tình huống khẩn cấp, anh nhanh chóng xin gia hạn thêm 15 phút trên hệ thống để tập trung cứu người. Sau đó, anh đã giao hàng vào 13h28, đúng thời gian được gia hạn, không làm ảnh hưởng đến công việc.

Rời hiện trường, tay chân anh vẫn run, mồ hôi ướt đẫm. Trên đường tiếp tục giao hàng, nỗi lo muộn màng mới ập đến: lỡ mình làm sai thì sao, lỡ không cứu được thì sao. Nhưng tại thời điểm ấy, anh nói, chỉ có một suy nghĩ duy nhất: con người quan trọng hơn tất cả.

Điều khiến nhiều người xúc động là suốt cả ngày hôm đó, Lý Hồng Song không kể chuyện với bất kỳ ai. Anh chỉ nói lại với vợ. Phản ứng của vợ anh cũng rất giản dị, chỉ một câu: "Anh làm tốt lắm."

Được biết, nam nhân viên quán trà sữa đã được cấp cứu kịp thời và hiện đã qua cơn nguy kịch. Sau sự việc, Meituan trao tặng Lý Hồng Song danh hiệu "Shipper tiên phong" cùng phần thưởng cho hành động đẹp, đồng thời tiếp tục mở rộng các chương trình đào tạo kỹ năng sơ cứu cho đội ngũ shipper.

(Ảnh: news.hangzhou.com.cn)

Giữa nhịp sống vội vã, nghề giao đồ ăn thường gắn với áp lực thời gian, thu nhập và những chuyến đi không ngơi nghỉ. Nhưng câu chuyện của Lý Hồng Song cho thấy, đằng sau những chiếc thùng giao hàng và bộ đồng phục quen thuộc, vẫn có những con người sẵn sàng dừng lại, quỳ xuống và dang tay cứu giúp người khác - chỉ vì một điều rất giản dị: mạng sống con người luôn đáng để ưu tiên hơn mọi đơn hàng.