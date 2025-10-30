Mở cửa phòng, người đàn ông bị "hàng trăm mũi kim cắm khắp người"

Khoảng trưa ngày 27/10, anh Lưu, công nhân tại một công trường ở Thâm Quyến (Trung Quốc), dẫn bạn cùng phòng mới đến nhận chỗ ở. Vừa mở cửa phòng, anh lập tức nghe tiếng vo ve dữ dội, rồi chỉ vài giây sau, hàng trăm con ong lao ra tấn công.

“Vừa mở cửa, ong từ đâu bay ra kín đầu, kín người. Tôi chỉ kịp dùng tay che mặt, sau đó không còn biết gì nữa”, anh kể lại.

Được biết, căn phòng này đã bỏ trống khá lâu nên không ai phát hiện phía sau cánh cửa có tổ ong lớn, rộng tới 30-40 cm, chứa hàng trăm con ong bắp cày. Anh Lưu bị đốt nhiều chỗ ở đầu, mặt và lưng. Đồng nghiệp lập tức đưa anh đi cấp cứu.

Bác sĩ: “Nếu chậm vài phút, tính mạng có thể nguy hiểm”

Tại Bệnh viện Nhân dân số 3 Thâm Quyến, bác sĩ cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nhiều vùng da sưng tấy, nổi mẩn lớn nhỏ, kèm theo ngứa rát, khó thở và tức ngực. Đội ngũ y tế phải mất hơn 30 phút để gắp hết ngòi độc ra khỏi cơ thể, sau đó tiến hành truyền dịch, kháng viêm, chống nhiễm trùng.

May mắn, sau điều trị tích cực, sức khỏe anh đã ổn định, các chỉ số gan thận trở lại bình thường.

Theo các bác sĩ, người bị ong đốt tuyệt đối không nên chạy hoặc vận động mạnh , vì điều đó khiến độc tố lan nhanh hơn. Cách xử lý đúng là rửa vết thương bằng nước sạch, tránh cào gãi, sau đó đến cơ sở y tế gần nhất .

“Độc tố của ong bắp cày có thể gây tổn thương tim, gan và thận. Nếu bị đốt, cần lấy ngòi độc ra ngay và được điều trị đúng cách, nếu không có thể nguy hiểm đến tính mạng”, bác sĩ cảnh báo.

Theo giới chuyên môn, từ tháng 8 đến tháng 10 là thời điểm ong bắp cày (còn gọi là ong vò vẽ) phát triển mạnh, sinh sản và xây tổ với tốc độ nhanh. Loài này rất nhạy cảm với sự xáo trộn xung quanh tổ và có tính tấn công cực cao.

Khi bị ong tấn công, tuyệt đối không được dùng tay đánh hoặc xua , vì điều này sẽ kích thích cả đàn lao vào tấn công dữ dội hơn. Thay vào đó, hãy nhanh chóng che đầu và cổ , chạy ngược chiều gió hoặc nằm rạp xuống đất.

Khi đi dã ngoại, người dân nên tránh xa khu vực có tổ ong hoặc đàn ong bay , không nên mặc quần áo màu sặc sỡ, tránh dùng nước hoa mùi ngọt vì dễ thu hút côn trùng. Nếu phát hiện tổ ong trong khu dân cư, cần gọi đội cứu hỏa hoặc đơn vị chuyên nghiệp xử lý, không tự ý “chọc tổ ong vò vẽ”.

Hướng dẫn xử lý khi bị ong đốt

- Lấy ngòi độc đúng cách: Không bóp nặn hoặc dùng tay gắp ngòi, vì dễ làm vỡ túi độc. Hãy dùng kim hoặc vật nhọn sạch nhẹ nhàng gẩy ngòi ra.

- Rửa sạch vết thương: Dùng nước sạch rửa 10-15 phút, sau đó có thể dùng dung dịch sát khuẩn. Nếu bị ong bắp cày (độc tố kiềm), có thể chườm giấm hoặc chanh để trung hòa; nếu bị ong mật (độc tố axit), nên rửa bằng xà phòng.

- Giảm đau và sưng: Dùng đá lạnh chườm 24-48 giờ đầu, bôi thuốc chống dị ứng hoặc dầu gió để giảm ngứa.

- Theo dõi phản ứng toàn thân: Nếu thấy khó thở, đau ngực, buồn nôn, chóng mặt, tay chân lạnh hoặc tiểu ra máu, cần đưa đến bệnh viện ngay lập tức .

