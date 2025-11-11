“Mợ chảnh” Jeon Ji Hyun quá khổ

Vào hôm 6/10, "mợ chảnh" Jeon Ji Hyun (Vì Sao Đưa Anh Tới) đã xuất hiện trong chương trình talk show được phát sóng trên kênh YouTube của người bạn thân - nữ diễn viên Hong Jin Kyung. Tại đây, MC kiêm diễn viên hài Nam Chang Hee đã gửi tới minh tinh họ Jeon 1 câu hỏi bất ngờ có liên quan tới cuộc sống hôn nhân của cô: "Trong hồ sơ do công ty quản lý đăng tải hồi năm 2002, chị từng viết ‘Ước mơ tương lai của tôi là trở thành 1 người mẹ hiền, vợ tốt. Vậy chị có tự mình giặt giũ, dọn dẹp, rửa chén bát... không ạ?". Trước câu hỏi từ hậu bối, Jeon Ji Hyun thành thực thú nhận: "Có, chị làm hết tất cả mọi việc đó em".

Thông tin nữ minh tinh Vì Sao Đưa Anh Tới phải làm hết mọi công việc nhà đã gây xôn xao mạng xã hội xứ củ sâm, leo thẳng lên vị trí hàng đầu trên danh sách tìm kiếm của cổng thông tin Nate và Naver. Nhiều netizen bày tỏ sự ngỡ ngàng bởi từ trước tới nay, công chúng đều tưởng gia đình Jeon Ji Hyun thuê người giúp việc. Ai cũng biết nữ diễn viên 8X thường xuyên có lịch trình vô cùng bận rộn, từng được cho là khó có thể tự mình làm hết mọi công việc nhà. Nhưng trên thực tế, bất chấp lịch trình bận rộn và áp lực lớn từ công việc trong showbiz, cô vẫn phải tự mình xắn tay vào làm mọi việc từ rửa chén bát, dọn dẹp nhà cửa cho tới giặt quần áo. Gần đây, truyền thông xứ Trung còn loan tin cô "gánh còng lưng" trả nợ 15 tỷ won (271 tỷ đồng) cho ông xã. Đến nay, lại lộ ra tin Jeon Ji Hyun phải tự mình làm hết mọi việc nhà và điều này càng khiến cho công chúng thêm xót xa cho nữ minh tinh hạng A.

Jeon Ji Hyun gây sốc khi tiết lộ chuyện cô phải tự mình làm hết mọi công việc nhà bất chấp lịch trình kín mít

Trong những tháng qua, người đẹp tất bật ngược xuôi, tham gia hàng loạt sự kiện ở trong và ngoài nước để trả nợ cho chồng đại gia rởm. Được biết, tài khoản tiền ảo mà chồng nữ diễn viên đổ tiền đầu tư đã bị hack mất. Tài sản đội nón ra đi chỉ trong 1 đêm khiến tình hình tài chính của gia đình Jeon Ji Hyun lao đao

Cũng trong talk show mới đây, nữ diễn viên Hong Jin Kyung đã không giấu nổi niềm xót xa trước khối lượng công việc khổng lồ của người bạn thân Jeon Ji Hyun: "Với tư cách là 1 người bạn của Jeon Ji Hyun, tôi đã rất ngạc nhiên khi biết chuyện nhà cô ấy không có người giúp việc. Tôi đã sốc khi hay tin cô ấy tự mình làm mọi công việc nhà ngay cả khi đang tất bật, bận rộn với lịch trình ghi hình cho bộ phim Tempest".

Các khách mời không khỏi ngỡ ngàng trước tình cảnh của Jeon Ji Hyun khi chung sống với đại gia rởm

Jeon Ji Hyun tiết lộ thêm, cô đã gặp ông xã - Choi Joon Hyuk - qua 1 buổi hẹn hò giấu mặt. "Mợ chảnh" cho biết, người bạn sắp xếp buổi gặp mặt đã khen ngợi hết lời ngoại hình của Choi Joon Hyuk, và điều này đã khơi dậy sự tò mò trong lòng nữ nữ diễn viên mặc dù ban đầu cô có chút do dự, định không tới gặp gỡ đàng trai: "Tôi đã không định đi vì cảm thấy quá áp lực. Nhưng dù trong lòng nói không, nhưng rồi cuối cùng tôi vẫn tới đó gặp gỡ anh ấy".

Cũng trong buổi gặp mặt đó, Jeon Ji Hyun đã "say nắng" Choi Joon Hyuk ngay từ cái nhìn đầu tiên: "Anh ấy thực sự đẹp trai đúng như lời mọi người nói. Choi Joon Hyuk có biệt danh là 'Jang Dong Gun của Euljiro', có lẽ do văn phòng của anh ấy nằm ở khu vực đó. Tôi nghĩ mình đã thực sự phải lòng anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên".

Những chia sẻ của Jeon Ji Hyun về ông xã đã thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng

Cách đây ít tháng, ông xã Jeon Ji Hyun đã bị bóc là đại gia "rởm", không hề hào nhoáng như vẻ bề ngoài. Theo trang QQ, chồng cô thuộc dạng có của ăn của để nhưng không phải tài phiệt, hào môn. Hơn nữa, thu nhập của người chồng mang mác đại gia này của Jeon Ji Hyun còn chẳng bằng nữ diễn viên. Jeon Ji Hyun từng bỏ ra tới 12 tỷ won (217 tỷ đồng) để thanh toán số tiền mua căn chung cư sang chảnh vào năm 2013, trong khi ông xã chỉ đóng góp có 1 tỷ won (khoảng 18,1 tỷ đồng). Với việc nữ minh tinh đình đám phải ngược xuôi gánh nợ và làm trụ cột kinh tế trong gia đình, người hâm mộ không khỏi thương thay cho biểu tượng nhan sắc xứ Hàn khi cô cưới phải người chồng đại gia rởm, chỉ có mã bề ngoài.

Công chúng không khỏi cảm thấy thương xót cho tình cảnh hiện tại của Jeon Ji Hyun sau khi chồng cô đầu tư thua lỗ, bị bóc là đại gia rởm



