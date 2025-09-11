Mới đây, các nhà khoa học New Zealand đã có một phát hiện gây sốc sau khi tiến hành mổ xẻ một trong những loài cá voi hiếm nhất thế giới có tên Taoka. Các nhà nghiên cứu rất vui mừng khi có được mẫu vật quý hiếm này, một trong 6 mẫu vật từng được ghi nhận. Loài này được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1874 và tất cả những gì họ có chỉ là một hàm dưới và hai chiếc răng được thu thập từ đảo Pitt (Rēkohu).

Sau đó, khi hài cốt của hai mẫu vật khác được tìm thấy, các nhà khoa học đã có thể xác nhận đây là một loài mới. Hai phát hiện gần đây hơn đã giúp các nhà nghiên cứu lần đầu tiên mô tả được màu sắc của loài. Vì vậy, việc mổ xẻ mẫu vật mới nhất này có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Tên của loài cá voi quý hiếm này có nghĩa là "kho báu" trong ngôn ngữ của văn hóa Māori ở đảo Nam, và răng hình xẻng là một đặc điểm nổi bật. Tên chính thức của nó là mesoplodon traversii và nó là loài cá voi mỏ hiếm nhất từng được tìm thấy. Mặc dù chưa ai từng nhìn thấy một con cá voi Taoka nào còn sống, nhưng xác cá voi này cho phép các nhà khoa học cuối cùng cũng được thấy sự khác biệt của loài cá độc nhất vô nhị này.

Được biết, xác cá voi được nghiên cứu lần này đã dạt vào bờ biển Taieri Mouth vào ngày 4 tháng 7 năm 2024 và được bảo quản lạnh cho đến khi các quan chức biết phải làm gì với nó. Con cá voi đực dài 5 mét này cuối cùng đã cho phép các nhà nghiên cứu tìm thấy nhiều điều hoàn toàn bất ngờ.

Các nhà khoa học phát hiện ra rằng những con cá voi này có những chiếc răng nhỏ thoái hóa ở hàm trên, thứ mà nhiều loài cá voi có xu hướng tiến hóa mất đi vì nó không cần thiết cho sự sinh tồn ngày nay. Họ cũng nhận ra rằng loài cá voi này trước đây đã từng sống trên cạn cũng như sống ở đại dương vì nó có chi sau bị thu nhỏ. Những chi này có thể đã từng là chân vào khoảng 50 triệu năm trước, nhưng giờ đây chúng là một công cụ để giao phối và giúp cải thiện lực đẩy.

Một điều thú vị khác đến từ việc khám nghiệm tử thi là cá voi có tới 9 ngăn trong dạ dày. Cố vấn Khoa học Hàng hải và chuyên gia về cá voi, Anton van Helden, cho biết: "Trong một số dạ dày đó, chúng tôi tìm thấy mỏ mực và một số thủy tinh thể từ mắt mực, một vài con giun ký sinh và có thể một số bộ phận khác của sinh vật mà chúng tôi không chắc chắn. Chúng tôi có một nhà ký sinh trùng học, người sẽ nghiên cứu chúng để tìm ra chúng là gì."

Quản lý Hoạt động ven biển Otago của Bộ Bảo tồn, Gabe Davies, cho biết trong một tuyên bố: "Cá voi răng xẻng là một trong những loài động vật có vú lớn ít được biết đến nhất trong thời hiện đại. Kể từ những năm 1800, chỉ có 6 mẫu vật từng được ghi nhận trên toàn thế giới và tất cả trừ một trong số này đều đến từ New Zealand. Từ quan điểm khoa học và bảo tồn, đây là một điều rất quan trọng".

Cá voi Taoka hoàn toàn không giống các loài cá voi khác. Rachel Wesley thuộc hội đồng Rūnanga Maori của Bộ Bảo tồn New Zealand chia sẻ rằng đây là lần đầu tiên các nhà khoa học và người dân bản địa làm việc cùng nhau để hiểu sâu hơn về loài cá voi này. Chủ tịch Te Rūnanga ō Ōtakou, Nadia Wesley-Smith, cho biết rūnaka sẽ hợp tác với Bộ Bảo tồn để tìm hiểu phải làm gì với xác cá voi. Bà nói: "Điều quan trọng là phải đảm bảo sự tôn trọng thích đáng đối với Taoka khi chúng ta khám phá thêm về loài quý hiếm này."

