Mò 8.000 mét xuống đáy đại dương, chuyên gia phát hiện sự thật cay đắng về thứ đang nằm trong bụng những sinh vật tại đây

Bí ẩn dưới đáy rãnh Mariana

Rãnh Mariana, vũng tối sâu thẳm và ít được khám phá nhất trên Trái đất, luôn là nguồn cảm hứng cho những giả thuyết về các quái vật đại dương. Với độ sâu gần 11,000 mét, nơi đây sở hữu áp suất nước cực đại tương đương với việc xếp chồng 50 chiếc máy bay phản lực lên đầu một con người, cùng cái lạnh thấu xương và bóng tối vĩnh cửu. Nhiều người vẫn tin rằng, trong một môi trường khắc nghiệt như thế, sự sống là điều bất khả thi, hoặc nếu có, đó phải là nơi ẩn náu của những siêu sinh vật khổng lồ như loài cá mập bạo chúa Megalodon thời tiền sử.

Tuy nhiên, chuyến thám hiểm lịch sử của các nhà đại dương học xuống đáy rãnh Mariana đã mang về một sự thật hoàn toàn khác biệt, phá vỡ mọi kỳ vọng về những quái thú khổng lồ nhưng lại mở ra một thực tế đáng sợ hơn rất nhiều.

Kẻ thống trị không có xương và làn da trong suốt

Khi con tàu ngầm chuyên dụng chạm đến đáy rãnh, camera độ phân giải cao không hề ghi nhận bất kỳ bóng dáng của một sinh vật khổng lồ nào. Thay vào đó, kẻ đang thực sự thống trị vùng tối này là một loài cá nhỏ bé, mềm mại mang tên cá sên Mariana (Mariana snailfish). Sinh sống ở độ sâu khoảng 8,000 mét, đây được ghi nhận là loài cá sống sâu nhất từng được tìm thấy trên hành tinh.

Loài cá này không có vảy, làn da của chúng trong suốt đến mức có thể nhìn thấy rõ các cơ quan nội tạng bên trong. Để chống chọi với áp suất có thể nghiền nát mọi bộ xương thép, cấu trúc cơ thể của cá sên Mariana đã tiến hóa một cách kỳ dị.

Xương của chúng không cấu tạo từ canxi cứng mà là các sụn mềm dẻo, đồng thời các protein trong tế bào được tăng cường một hợp chất đặc biệt giúp màng tế bào không bị biến dạng dưới áp lực nước. Chúng di chuyển chậm rãi, lặng lẽ và là loài săn mồi hàng đầu tại hệ sinh thái cô độc này bằng cách ăn các loài giáp xác nhỏ.

Sự thật kinh hoàng về thứ đang bủa vây vùng tối

Điều kinh hoàng nhất trong tuyên bố của nhà đại dương học không đến từ hình dáng dị thường của các sinh vật, mà đến từ những gì đang tồn tại bên trong cơ thể của chúng. Khi tiến hành bẫy và đưa một số mẫu sinh vật giáp xác nhỏ ở đáy rãnh lên phòng thí nghiệm, các nhà khoa học bàng hoàng phát hiện ra 100% mẫu thử đều chứa vi nhựa trong hệ tiêu hóa.

Nghiên cứu này được thực hiện bởi một nhóm các nhà khoa học thuộc Đại học Newcastle, do Tiến sĩ Alan Jamieson làm trưởng nhóm.

Các nhà nghiên cứu đã thả các bẫy đổ bộ chuyên dụng xuống 6 rãnh đại dương sâu nhất hành tinh thuộc vành đai Thái Bình Dương, bao gồm cả rãnh Mariana ở độ sâu gần 11,000 mét. Họ đã thu thập các mẫu sinh vật giáp xác nhỏ thuộc bộ chân chèo (Amphipoda) sinh sống tại đây để đưa về phòng thí nghiệm phân tích. Đây chính là thức ăn chủ yếu của cá sên Mariana.

Ngay cả ở nơi cách xa thế giới loài người hàng ngàn mét dưới mực nước biển, sâu hơn cả chiều cao của đỉnh Everest, rác thải nhựa của con người đã kịp chìm xuống và đầu độc chuỗi thức ăn. Các hóa chất độc hại bám theo hạt vi nhựa tích tụ trong cơ thể của các loài giáp xác, sau đó truyền sang cá sên Mariana khi chúng đi săn.

Sự thống trị của sự sống nguyên thủy tại vùng tối bấy lâu nay đang bị đe dọa nghiêm trọng không phải bởi các quy luật tự nhiên khắc nghiệt, mà bởi chính tàn dư công nghiệp từ mặt đất. Chuyến hành trình tìm kiếm những bí ẩn thiên nhiên cuối cùng lại trở thành một tấm gương phản chiếu sự tàn phá âm thầm nhưng triệt để của con người đối với hành tinh xanh.