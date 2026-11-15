Mở 6 tài khoản ngân hàng tên chính mình, nhận 25 tỷ đồng theo yêu cầu của phó giám đốc: Nhân viên một công ty bị bắt

Công an khởi tố hó giám đốc và nhân viên một công ty về hành vi Trốn thuế.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Đại tá Vũ Thanh Tùng - Giám đốc Công an tỉnh và Đồng chí Đại tá Nguyễn Quang Huyên - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh về việc kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đề nghị truy tố đối với các bị can Vũ Xuân Trường (sinh năm 1973, trú tại phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn) và Đinh Thị Thanh Cúc (sinh năm 1972, trú tại phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn) về tội Trốn thuế xảy ra tại Công ty TNHH Trọng Tín, địa chỉ: Đảo hồ Phai Loạn, đường Trần Đăng Ninh, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn theo quy định tại khoản 3, Điều 200, Bộ luật Hình sự năm 2015.



Bị can Vũ Xuân Trường tại Cơ quan Công an

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 12/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vũ Xuân Trường là Phó Giám đốc Công ty TNHH Trọng Tín, người trực tiếp quản lý, điều hành Công ty Trọng Tín (Công ty kinh doanh ngành nghề dịch vụ nhà hàng với hệ thống nhà hàng New Century, địa chỉ: Đảo hồ Phai Loạn, đường Trần Đăng Ninh, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn; nhà hàng New Century Luxury, địa chỉ Số 433A, đường Trần Đăng Ninh, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn) và Đinh Thị Thanh Cúc là nhân viên Công ty về hành vi Trốn thuế quy định tại Điều 200, Bộ luật hình sự năm 2015.

Bị can Đinh Thị Thanh Cúc tại Cơ quan Công an

Để thực hiện hành vi phạm tội, Vũ Xuân Trường đã chỉ đạo Đinh Thị Thanh Cúc lập 06 tài khoản ngân hàng mang tên cá nhân Cúc để nhận tiền thanh toán của khách hàng đến sử dụng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng và không xuất hoá đơn giá trị gia tăng, không kê khai, hạch toán thuế, để ngoài doanh thu với số tiền trên 25 tỷ đồng, qua đó đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước với tổng số tiền trên 01 tỷ đồng.

Ngày 13/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Lạng Sơn đã kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đề nghị truy tố các bị can theo quy định của pháp luật.

Vụ án thể hiện rõ tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật. Qua đây, Công an tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo các cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn trong quá trình kinh doanh cần tuân thủ các quy định của pháp luật nói chung và các quy định về thuế nói riêng như: Đ ăng ký thuế đúng hạn; ghi nhận đầy đủ doanh thu thực tế; xuất hóa đơn hợp pháp và kê khai nộp thuế minh bạch để không vi phạm quy định liên quan đến thuế và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Mọi hành vi vi phạm đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.



Theo Công an tỉnh Lạng Sơn