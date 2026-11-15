Quyết định khởi tố Lý Văn Mùi SN 2006

Lý Văn Mùi bị khởi tố về hành vi “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lý Văn Mùi (sinh năm 2006, trú tại thôn Bản Sáp, xã Bắc Mê, Tỉnh Tuyên Quang) về hành vi “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” quy định tại khoản 1, Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Trước đó vào ngày 28/7/2026, trong quá trình ăn cơm, uống rượu tại nhà ông Lý Văn Nhìu (sinh năm 1981, trú tại thôn Bản Sáp, xã Bắc Mê), giữa Lý Văn Mùi và anh Bồn Văn On (sinh năm 1990, cùng cư trú tại thôn Bản Sáp) có xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Trong lúc hai bên cãi nhau, Mùi đã dùng dao tấn công vào vùng đầu, cổ của anh On, hậu quả anh On bị thương tại khu vực vùng gáy phía sau cổ phải đến Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Mê, tỉnh Tuyên Quang cấp cứu và điều trị.

Công an thực hiện cac quyết định với Lý Văn Mùi - Ảnh: Công an Tuyên Quang

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã xảy ra một số vụ việc vi phạm liên quan đến việc sử dụng trái phép hung khí, dao có tính sát thương cao. Đáng chú ý, nhiều vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn nhỏ trong sinh hoạt, quan hệ gia đình nhưng đã dẫn đến hậu quả pháp lý đặc biệt nghiêm trọng.

Trước thực trạng trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần xóa bỏ tâm lý chủ quan cho rằng dao, kiếm là những vật dụng sinh hoạt quen thuộc trong đời sống nên việc sở hữu, mang theo hay sử dụng chúng không liên quan đến các quy định của pháp luật.

Theo Luật số 42/2024/QH15 ngày 29/6/2024 về Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025), các quy định về dao có tính sát thương cao và việc sử dụng loại dao này đã được siết chặt nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm.

Vì vậy, người dân tuyệt đối không thể lấy lý do “dao là vật dụng sinh hoạt” để biện minh cho hành vi dùng dao tấn công người khác hay gây rối trật tự công cộng; khi bị sử dụng với mục đích trái pháp luật, loại hung khí này sẽ được xác định theo đúng tính chất pháp lý tương ứng và người vi phạm phải chịu trách nhiệm nghiêm khắc trước pháp luật.