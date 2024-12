MK: Nga rút quân khỏi Syria, khẩn nhờ 1 nước can thiệp – Tung tích 80 vạn binh hé lộ tin xấu cho cả Kiev

Nga đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ rút quân khỏi Syria

Đài CNN Turk (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 9/12 đưa tin, Nga đã đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ để đảm bảo có thể rút quân an toàn khỏi các khu vực ở Syria, trừ các đơn vị tại 2 căn cứ lớn - gồm căn cứ hải quân ở Tartus và căn cứ không quân Hmeymim ở Latakia - do đã đạt được thỏa thuận với phe đối lập Syria về việc tạm thời đảm bảo an toàn cho lực lượng Nga tại hai địa điểm này.

Lực lượng Nga tại Syria dự kiến sẽ tới các khu vực do Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát, rồi từ đó di chuyển bằng đường hàng không đến Nga.

Trước đó, theo thỏa thuận với chính quyền của Tổng thống vừa bị lật đổ Bashar al-Assad, Nga có thể kiểm soát và sử dụng các căn cứ ở Tartus và Hmeymim cho tới năm 2066. Ngoài các căn cứ này, Nga đã triển khai lực lượng rải rác tới một số căn cứ của quân đội Syria trong nhiều năm qua để hỗ trợ chính quyền ông Assad chống lại lực lượng đối lập.

Khi các lực lượng đối lập tiến hành cuộc tấn công chớp nhoáng vào Aleppo và Hama trong tháng 11 vừa qua, lực lượng Nga đã phải rút khỏi ít nhất 3 căn cứ quân sự xung quanh các khu vực này.

Ông Putin trong chuyến thăm tới căn cứ Hmeymim năm 2017. Ảnh: Reuters

Nói về tương lai lâu dài của 2 căn cứ Tartus và Hmeymim, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 9/12 cho biết, còn quá sớm để đưa ra một tuyên bố cụ thể.

"Các cuộc thảo luận về tương lai 2 căn cứ này sẽ phụ thuộc vào các nhà lãnh đạo mới của Syria" – Ông Peskov nói. "Hiện tại, chúng ta đang chứng kiến một giai đoạn chuyển đổi và bất ổn cực độ. Do đó, sẽ mất thêm thời gian trước khi chúng tôi có thể tham gia vào các cuộc đối thoại nghiêm túc với những người nắm quyền [ở Syria]".

Hiện tại, theo hãng thông tấn TASS (Nga), quân đối lập Syria đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn tỉnh Latakia, trong khi quân đội Israel sáng 9/12 đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào một cảng ở tỉnh này, đặt căn cứ Hmeymim của Nga trước mối đe dọa mới.

Theo giới chuyên gia, việc đạt được thỏa thuận đảm bảo an toàn tạm thời cho căn cứ không quân Hmeymim ở tỉnh Latakia và căn cứ hải quân ở Tartus là "một sự nhẹ nhõm" với Moscow, sau khi các nguồn thân cận với Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo các căn cứ của Nga đang bị đe dọa nghiêm trọng.

Cơ sở ở Tartus là trung tâm sửa chữa và tiếp tế duy nhất của Nga tại Địa Trung Hải. Moscow đã sử dụng căn cứ tại Syria làm trạm trung chuyển để đưa các nhà thầu quân sự của mình vào và ra khỏi Châu Phi.

Các nhà phân tích quân sự phương Tây nhận định, việc mất căn cứ ở Tartus sẽ là đòn giáng nghiêm trọng vào khả năng biểu dương sức mạnh của Nga ở Trung Đông, Địa Trung Hải và Châu Phi.

Quá trình rút quân đã bắt đầu

Theo theo tờ Moskovsky Komsomolets (MK, Nga), đã có các đoạn video trực tuyến cho thấy quá trình rút lực lượng Nga ra khỏi nhiều điểm triển khai khác nhau ở Syria đang bắt đầu.

Video lực lượng Nga rút khỏi căn cứ không quân Sarrin ở Ain al-Arab, phía nam biên giới Syria với Thổ Nhĩ Kỳ (Nguồn: Kênh tin tức Kanal 13, Azerbaijan ngày 9/12)

Nhà báo Nga Sergei Kolyasnikov dự đoán, lực lượng Nga sau khi rút khỏi Syria sẽ được triển khai tăng cường tới Ukraine.

"Số lượng các cuộc tấn công của lực lượng Nga, gồm các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV), tên lửa và bom, đang tăng mạnh. Đây là tín hiệu rõ ràng về việc lượng Nga sau khi rút khỏi Syria sẽ làm gì" – Ông Kolyasnikov bình luận.

Lực lượng Nga tại Syria có thể sẽ được triển khai hỗ trợ các đơn vị tác chiến Nga ở Ukraine. Ảnh: Guardian

Cùng quan điểm này, nhà báo Nga Yuriy Podolyaka lưu ý rằng, việc quân đội Nga gia tăng các cuộc tấn công trong những tháng gần đây đã làm suy yếu đáng kể hệ thống phòng không Ukraine, khiến chúng ngày càng "bắt trượt" các cuộc tập kích của Nga.

"Xét theo xu hướng hiện tại, số lượng các cuộc tấn công rất có thể chưa đạt đến đỉnh điểm. Mặc dù không thể nói chắc rằng, xu hướng [các đợt tấn công] gia tăng sẽ tiếp tục theo cấp số nhân, nhưng mức độ gia tăng ổn định trong tương lai gần là điều hiển nhiên" – Ông Podolyaka nhận định.

Nhìn chung, các chuyên gia dự đoán, sự trở về của lực lượng Nga từ Syria có thể mang tới những hỗ trợ cần thiết và đáng kể cho các đơn vị Nga đang tác chiến ở Ukraine, làm gia tăng nguy cơ mất thêm nhiều lãnh thổ đối với Kiev.

Ông Zelensky: Chính quyền Assad sụp đổ vì 80 vạn binh Nga đều ở Ukraine

Bình luận về tình hình Syria hiện nay, Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky ngày 9/12 cho rằng, "không có lực lượng quân sự thực sự nào của Nga ở Syria, bởi tất cả đều đang ở Ukraine".

Trong bài phát biểu trước khi bắt đầu cuộc họp với Thủ tướng Estonia Kristen Michal cùng ngày, ông Zelensky nhấn mạnh, chính quyền Tổng thống Syria al-Assad sụp đổ vì có tới 800.000 quân Nga ở Ukraine.

"Chúng ta đã chứng kiến chế độ Assad sụp đổ. Tại sao? Bởi vì không có đội quân thực sự nào của Nga ở đó" – Hãng tin Interfax-Ukraine dẫn lời ông Zelensky. "Toàn bộ quân đội Nga đang chiến đấu chống lại Ukraine."

Nhà lãnh đạo Ukraine lưu ý, nếu Ukraine sụp đổ, Tổng thống Nga Vladimir Putin chắc chắn "sẽ đưa quân quay trở lại Syria, châu Phi và nhiều quốc gia khác".

"Do đó, việc toàn thế giới phải đoàn kết xung quanh Ukraine là điều tất yếu" – Ông Zelensky nhấn mạnh.

Theo Đài RTVI, con số mà ông Zelensky đưa ra cao hơn 100.000 quân so với con số 700.000 mà Tổng thống Putin đưa ra trong cuộc gặp với các cựu chiến binh tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt tháng 6 năm nay. Nếu đúng như vậy thì đây là một tin xấu cho Kiev, báo hiệu Nga đang tăng cường các cuộc tấn công tại Ukraine trước khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump chính thức bước vào Nhà Trắng, xúc tiến ý tưởng về kế hoạch ngừng bắn.