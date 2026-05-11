Miu Lê từng cố tình “phông bạt” với hàng hiệu, mẹ khuyên nhưng không nghe

Quá khứ gắn liền với kho hàng hiệu trị giá hàng chục tỉ đồng

Miu Lê được công chúng biết đến lần đầu tiên qua những vai diễn trong các bộ phim điện ảnh thành công và hàng loạt bản hit đình đám giúp tên tuổi nhanh chóng vươn xa.

Cách đây hơn 10 năm, bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, phong cách cá nhân của nữ ca sĩ cũng là đề tài thu hút sự quan tâm lớn của giới mộ điệu khi cô sở hữu một kho hàng hiệu có giá trị lên đến hàng chục tỉ đồng.

Tại thời điểm đó, Miu Lê được biết đến là người chỉ ưu tiên sử dụng những thương hiệu xa xỉ bậc nhất là Hermès và Chanel. Trong đó, riêng dòng túi Hermès với mức giá đắt đỏ, cô đã sở hữu hàng chục chiếc, bao gồm nhiều thiết kế được làm từ da cá sấu trắng cực kỳ quý hiếm.

Hình ảnh Miu Lê xuất hiện bên những lần mua sắm với số lượng hàng hóa khổng lồ từ các nhà mốt xa xỉ rồi chất đầy xe ô tô từng là chủ đề bàn tán thường xuyên trên các mặt báo thời bấy giờ.

Thừa nhận tâm lý muốn người khác phải trầm trồ

Sau một thời gian dài duy trì lối sống phô trương những món đồ flexing, Miu Lê bắt đầu có sự chuyển dịch sang phong cách sống kín tiếng hơn, cả trong công việc lẫn đời tư. Những hình ảnh về các món đồ hiệu xa xỉ cũng dần vắng bóng trên trang cá nhân của cô.

Trong một cuộc phỏng vấn những năm gần đây, nữ ca sĩ từng trực tiếp đối diện với thực tế và thẳng thắn chia sẻ về quan điểm tiêu dùng của mình trong quá khứ.

Miu Lê thừa nhận rằng thời điểm đó cô cố tình muốn "phông bạt" để mọi người phải chú ý đến những món đồ xa xỉ mà mình đang sở hữu. Cô không ngần ngại bộc bạch rằng tâm lý của bản thân lúc bấy giờ là sử dụng đồ hiệu chỉ để người khác nhìn vào và cảm thấy ngưỡng mộ.

Nữ ca sĩ khao khát có được cảm giác khi mọi người nhìn về mình sẽ phải thốt lên sự ngạc nhiên. Tuy nhiên, khi càng trưởng thành, cô dần cảm thấy những hành động đó thực sự vô nghĩa và không còn mang lại giá trị thiết thực cho cuộc sống hiện tại.

Bỏ qua lời khuyên của gia đình để chạy theo hào nhoáng

Một chi tiết đáng chú ý trong câu chuyện thay đổi tư duy của Miu Lê chính là sự tác động từ phía gia đình. Khi được hỏi liệu có ai đưa ra lời khuyên hay tác động nào đến suy nghĩ của mình vào thời điểm đang say mê hàng hiệu hay không, Miu Lê xác nhận rằng mẹ cô đã từng đưa ra những lời cảnh báo và khuyên ngăn. Dù vậy, ở giai đoạn đó, nữ ca sĩ đã không lắng nghe những lời góp ý từ mẹ mà vẫn tiếp tục theo đuổi lối sống hào nhoáng theo ý thích cá nhân.

Sự thay đổi hiện tại của Miu Lê là một kết quả từ quá trình tự nhận thức sau nhiều năm trải nghiệm trong giới giải trí. Từ một nghệ sĩ thường xuyên xuất hiện với những món đồ hiệu "tiền tạ tiền tấn", Miu Lê giờ đây đã đơn giản và kín đáo hơn trong việc show các món đồ hàng hiệu.

