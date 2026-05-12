Miu Lê từng bỏ học đại học, trải qua tuổi thơ thiếu thốn trước khi nổi tiếng

Thông tin ca sĩ, diễn viên Miu Lê bị điều tra liên quan đến ma túy đang gây xôn xao mạng xã hội.

Ít ai biết rằng trước khi trở thành gương mặt nổi bật của Vpop và điện ảnh Việt, Miu Lê từng trải qua quãng thời gian cơ cực, sống tự lập từ nhỏ và thậm chí dang dở việc học đại học.

Miu Lê từng chia sẻ, tuổi thơ của cô gắn với những ngày ba đi làm xa rồi sang Canada định cư. Ba mẹ con cô nương tựa lẫn nhau trong căn nhà nhỏ, cuộc sống không mấy dư dả.

Miu Lê từng có tuổi thơ khó khăn.

Ký ức ám ảnh nhất với nữ ca sĩ là hình ảnh mẹ làm thợ may, thường xuyên thức khuya dậy sớm, mỗi ngày ngủ chưa tới 4 tiếng để kịp giao hàng. Hai chị em cô cũng phụ mẹ cắt chỉ, chuyển hàng để kiếm thêm tiền công.

Chính quãng thời gian thiếu thốn ấy khiến nữ ca sĩ sớm hình thành tính cách tự lập. Cô cho biết mỗi lần gặp khó khăn trong cuộc sống đều nhìn vào ba mẹ như một tấm gương vượt khó.

"Mỗi lần gặp khó khăn, tôi nhìn ba mẹ là tấm gương. Ba mẹ hai bàn tay trắng làm việc nuôi chị em ăn học. Niềm mơ ước của tôi là mẹ và chị sẽ về Việt Nam sống, gia đình đoàn tụ ", cô chia sẻ.

Không chỉ thiếu thốn vật chất, tuổi thơ của Miu Lê còn gắn với sự nghiêm khắc trong cách dạy con của gia đình. Nữ ca sĩ kể từ nhỏ cô phải tự lập trong mọi việc, từ vá quần áo rách đến sinh hoạt cá nhân dù mẹ làm nghề may.

Gia đình đặt ra nhiều nguyên tắc khắt khe như không được rung đùi khi ngồi, ăn cơm không được bỏ thừa, nói chuyện với người lớn phải đủ chủ ngữ vị ngữ. Sau giờ học, cô phải về nhà đúng giờ, gần như không được tham gia hoạt động ngoại khóa hay đi chơi cùng bạn bè.

“Suốt tuổi thơ tôi chỉ mặc lại quần áo, dùng cặp sách cũ của chị gái hơn 2 tuổi để lại” , Miu Lê từng kể.

Miu Lê bỏ học đại học để tập trung cho nghệ thuật.

Việc học của nữ ca sĩ cũng không mấy suôn sẻ. Nếu như thời tiểu học cô đạt học sinh giỏi thì lên cấp 2 chỉ còn khá và đến cấp 3 kết quả giảm xuống mức trung bình. Miu Lê thừa nhận bản thân không phải kiểu người phù hợp với chuyện học hành.

Sau này, cô theo học đại học nhưng chỉ học đến năm hai rồi bảo lưu để tập trung cho nghệ thuật. Tuy nhiên, guồng quay công việc khiến nữ ca sĩ không thể quay lại trường như dự định.

Trong một buổi livestream, Miu Lê thẳng thắn thừa nhận cô vẫn tiếc nuối vì chưa có bằng đại học. "Bảo lưu rồi bị cuốn vào công việc, nên hiện vẫn chưa có bằng tốt nghiệp. Tôi cảm thấy tiếc vì điều đó, vì tôi thấy có ăn, có học vẫn hơn", cô chia sẻ.

Dù vậy, nữ ca sĩ vẫn khuyên người trẻ nên cố gắng hoàn thành việc học bởi kiến thức và môi trường giáo dục sẽ hỗ trợ rất nhiều cho công việc sau này.

"Tôi nghĩ nếu chúng ta học hành tới nơi tới chốn, khi ra đời sẽ có những bước tiến xa hơn và không mất thời gian loay hoay. Đối với tôi, việc học vẫn hơn. Có những kiến thức trong quá trình học mà tôi nghĩ sau này đi làm sẽ hỗ trợ cho mình rất nhiều".

Miu Lê từng là gương mặt đa tài của showbiz Việt trước ồn ào liên quan đến ma tuý.

Bước ngoặt lớn đến với Miu Lê khi cô tham gia phim của đạo diễn Lê Hoàng và nhận mức cát sê 8 triệu đồng. Khoản tiền lớn đầu đời khiến cô quyết định nghiêm túc theo đuổi nghệ thuật.

Từ năm 2009, Miu Lê bắt đầu hoạt động âm nhạc với nhiều ca khúc được khán giả trẻ yêu thích như Giả vờ nhưng em yêu anh, Yêu một người có lẽ, Vì mẹ anh bắt chia tay...

Ở lĩnh vực điện ảnh, tên tuổi cô bứt phá mạnh mẽ nhờ phim Em là bà nội của anh đạt doanh thu hơn 100 tỷ đồng. Sau đó, Miu Lê tiếp tục xuất hiện trong nhiều dự án như Bạn gái tôi là sếp, Cô gái đến từ hôm qua, Nắng 2 hay “Chiếm đoạt”.

Năm 2025, cô tham gia chương trình Em xinh say hi và lọt Top 10 chung cuộc.

Sau 3 năm vắng bóng màn ảnh rộng, Miu Lê vừa tái xuất với phim “Đại tiệc trăng máu 8”, đóng cùng các diễn viên Liên Bỉnh Phát, Hứa Vĩ Văn và Hồng Ánh.